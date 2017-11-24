Зеленая лампа |

Для Вячеслава Назарова из Резекне, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 1467 евро. На счет поступили 631 евро. Был сделан 671 звонок на благотворительный телефон на сумму 836 евро. Помощь нужна для оплаты реабилитации юноше, тяжело больному с рождения. Благотворительный телефон 90006383 работает для Славика до 28 ноября. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Cлавику Назарову исполнилось 20 лет. Но из-за болезни по сути он – совсем ребёнок. Вячеслав – ласковый, общительный и упрямый. Это мамина радость. Но в этой радости замешано много печали – уже с рождения из-за родовой травмы и неправильно принятых родов мальчик получил тяжелые повреждения головного мозга.

Он единственный сын у Елены и Анатолия, и это был очень долгожданный ребенок. Живут они всю жизнь в Резекне, там и познакомились когда-то. Радовались, узнав, что у них будет мальчик. Роды случились преждевременно, у ребенка произошло кровоизлияние в мозг и кислородное голодание. Как следствие – инвалидность, задержка в развитии. И тяжелый диагноз.

У Славика редкий "букет" проблем. В том числе - миопатия (опасное нервно-мышечное заболевание). Из-за этого Славику трудно ходить. А поначалу прогнозы медиков не оставляли особой надежды – это жизнь в инвалидной коляске. Если бы не самоотверженный труд мамы Елены, которая с первых дней делала все возможное, чтобы облегчить состояние сына, неизвестно, что было бы с мальчиком.

Помощь нужна на оплату курса рейттерапии на следующий год - это 1560 евро. СЧЁТ ПОМОЩИ Вячеславу Назарову. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут в помощь мальчику на оплату терапии.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) будет работать в помощь Вячеславу до 28 ноября.

Сейчас Вячеслав уже окончил свою специальную школу. Он очень общительный, любит поболтать, интересуется всем на свете. Он абсолютно искренний и очень открытый человек – не умеет хитрить и лукавить, говорит только то, что думает. Без родителей он ничего не может, его нужно во всем опекать, всюду сопровождать. Но у него, как и у каждого юноши, есть мечты. А маме, конечно, страшновато думать о том, что будет дальше. Елене очень хотелось бы, чтобы ее сын как-то смог адаптироваться в социуме, что-то делать полезное и не быть никому обузой. Это ее большая и главная мечта.

Живет семья Назаровых очень скромно, в небольшой двухкомантной квартире. Папа работает на заводе – вернее, в фирме, которая осталась “осколочком” от некогда крупного предприятия - Резекненского завода доильных установок.

Елена должна быть все время с сыном. Бабушек у них нет. Дома у Славика есть друг – черный пудель Чапи. Его взяли, когда Славику было 10 лет. Сейчас самому Чапи уже 10. А недавно они “усыновили” котенка. И главные любимцы Славика – лошадки, с которыми он занимается на рейттерапии. Эти занятия очень помогают – улучшается координация, укрепляется позвоночник, мальчик становится спокойнее.

Врачи настоятельно рекомендуют не прекращать рейтерапию. Важно сохранить состояние Вячеслава на данный момент и не допустить ухудшения его здоровья. Родители возят сына в соседнюю волость Озолайне, в 30 км от Резекне, к тренеру Алене. Любимых его лошадок зовут Панда, Велма и Хенди.

Именно на оплату этих очень нужных занятий мама Славика просит помощи. Стоимость одного занятия - 15 евро. Вячеславу необходимо заниматься, минимум, дважды в неделю, и это - 120 евро в месяц. На следующий год нужно 1560 евро. У семьи таких средств нет.

Как помочь?

В фонде ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ

Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут в помощь Вячеславу Назарову.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) будет работать в помощь Вячеславу до 28 ноября.

Помочь также можно перечислением через банк:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atkārtota palīdzība Vjačeslavam Nazarovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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