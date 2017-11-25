Зеленая лампа |

18 декабря в 18.00 в Даугавпилсе состоится Большой благотворительный концерт - «Маленьким сердечкам в Латгалии».

Вход свободный. Вас приглашают Uzticības fonds и Ziedot.lv. На концерте выступит солистка Латвийской Национальной оперы, профессор факультета музыки и искусства Даугавпилсского университета Илона Багеле ее самые талантливые ученики!

Во время концерта будут собираться пожертвования на реабилиатацию детям, больным церебральным параличом. Концерт состоится в Латышском центре культуры в 18.00. Вход свободный.

Информация о проекте "Маленьким сердечкам в Латгалии" - здесь.