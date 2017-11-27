Зеленая лампа |

Для Вячеслава Назарова из Резекне, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 1882 евро. На счет поступило 836 евро. Было сделано 839 звонков на благотворительный телефон на сумму 1046 евро.

Нужная на годовую реабилитацию сумма полностью собрана. Спасибо всем, кто помогал Славику.

Cлавику Назарову исполнилось 20 лет. С рождения из-за родовой травмы и неправильно принятых родов мальчик получил тяжелые повреждения головного мозга. И вот уже два десятка лет идет борьба за его здоровье.

Он единственный сын у Елены и Анатолия, и это был очень долгожданный ребенок. Живут они всю жизнь в Резекне, там и познакомились когда-то. Радовались, узнав, что у них будет мальчик. Роды случились преждевременно, у ребенка произошло кровоизлияние в мозг и кислородное голодание. Как следствие – инвалидность, задержка в развитии. У Славика редкий "букет" проблем. В том числе - миопатия (опасное нервно-мышечное заболевание). Из-за этого Славику трудно ходить. А поначалу прогнозы медиков не оставляли особой надежды – это жизнь в инвалидной коляске. Если бы не самоотверженный труд мамы Елены, которая с первых дней делала все возможное, чтобы облегчить состояние сына, неизвестно, что было бы с мальчиком.

Помощь пойдет на оплату курса рейттерапии на следующий год - это 1560 евро. Занятия очень помогают – улучшается координация, укрепляется позвоночник, мальчик становится спокойнее. Важно сохранить состояние Вячеслава на данный момент и не допустить ухудшения его здоровья. Родители возят сына в соседнюю волость Озолайне, в 30 км от Резекне. Вячеславу необходимо заниматься, минимум, дважды в неделю. Сейчас собрано даже чуть больше нужной суммы, можно будет оплатить дополнительные занятия. Все собранные деньги полностью пойдут в помощь только Славику.

Теперь Елена, мама Славика, можно вздохнуть спокойнее. Она просила передать материнскую благодарность всем, кто помогал ее сыну.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!