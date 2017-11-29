Зеленая лампа |

20-летнему cтуденту Даугавпилсского университета нужна операция на ногах, чтобы извлечь металлическую конструкцию, которая травмирует мышцу и вызывает боли. В Латвии за это не берутся. Телефон помощи - 90006383 (1,42 евро)

В ZIEDOT.LV для Лауриса Янковского открыт СЧЕТ ПОМОЩИ. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую в клинику на оплату операции.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) до 5 декабря работает для Лауриса.

Для Лауриса Янковского, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 1497 евро. На счет поступили 1157 евро. Было сделано 274 звонка на благотворительный телефон на сумму 340 евро.

Несколько лет из своих 20 Лаурис не ходил. (Диагноз ДЦП). Треть жизни он провел по больницам. Четыре года назад за него взялись немецкие ортопеды. После нескольких операций он встал на ноги, сейчас ходит, опираясь на вспомогательный треножник. И в этом году поступил в Даугавпилсский университет.

Врачи, обследовав Лауриса, констатировали, что имплант прижился, кости срослись нормально. Но металлические крепления, закрепленные в ноге и уже отработавшие свое, сейчас изнутри травмируют мыщцы, прокалывают кожу, провоцируют спастику и боли. Оставлять их в ноге больше нельзя. В ближайшее время Лаурису необходима операция по извлечению этих металлоконструкций. Операцию такой сложности в Латвии не делают. Надо еахть в Мюнхенскую клинику.

Врачи уверены, что эта операция будет последней. И есть надежда, что после этого Лаурис сможет передвигаться нормально.

Лаурису – 20 лет. Это симпатичный молодой человек из Айзкраукле. Улыбчивый и немного застенчивый. В этом году он закончил школу. И сделал первый шаг по пути к своей детской мечте. С детства он хочет стать биологом – его конкурсные работы по биологии не раз побеждали на вселатвийских конкурсах.

Первую операцию Лаурису сделали в 4 года. Потом мальчику приходилось ложиться на операции каждые два года – по мере роста требовалось хирургическое вмешательство.

Удивительно, как ему удавалось совмещать все свои больничные эпопеи c учебой. В этом году Лаурис получил прекрасный аттестат и поступил в Даугавпилсский университет на факультет биологии.

Сейчас ему предстоит пережить ещё одну операцию – по извлечению металлических конструкций из костей ног. Врачи уверяют, что это будет последняя операция в длинной череде хирургических мучений, которые довелось пережить этому молодому человеку.

В ziedot.lv для Лауриса Янковского открыт СЧЕТ ПОМОЩИ. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую в клинику на оплату операции.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) до 5 декабря работает для Лауриса.

Первые шаги

Четыре года назад мама отвела сына на прием к известному немецкому ортопеду доктору Берниусу, который приезжает c консультациями в Ригу по приглашению фонда ZIEDOT.LV. На тот момент Лаурис, полуприседая, с трудом мог сделать несколько шагов. Доктор назначил операцию, которая должна была распрямить ноги, освободить мышцы и остановить деформацию суставов. Деньги на операцию собирали всем миром.

Чтобы после операции не повредить вставленные металлоконструкции, на самолете ему лететь было нельзя. И мама с Лаурисом возвращались в Ригу на автобусе. По степени нагрузки это был практически подвиг. Оглядываясь назад, мама до сих по не понимает, как они тогда справились. А как Лаурис вообще пережил все мучения, одному Богу известно.

Его случай немецкие врачи признали очень сложным, и вскоре понадобилась дополнительная операция, которая, к сожалению, результата не дала. Потом были ещё две срочные операции – с интервалом всего в неделю, когда врачи уже опасались, выдержит ли вообще организм мальчика такую нагрузку.

В итоге Лаурис начал ходить, опираясь на специальную поддерживающую палочку-треножник. Пройти самостоятельно он может примерно 50 метров. И в этом году принял решение поехать учиться в Даугавпилс.

Нет ничего интереснее жизни

Живет Лаурис с родителями и младшей сестричкой в Айзкраукле. Cемья у них дружная и очень скромная. Живется сегодня непросто, тем более – с работой вдалеке от столицы непросто. Чтобы как-то выживать, завели корову и несколько кур – это огромное подспорье.

В Даугавпилс мама отпускала Лауриса со слезами. Ведь он ещё очень неуверенно стоит на ногх – и в прямом, и в переносном смысле. До этого мама с сыном не расставались – вместе были в больницах, санаториях, вместе ездили в школу, она выхаживала его в долгие послеоперационные периоды, когда он неделями должен быть, не шевелясь, лежать в постели ... У Лауриса было много времени на философские раздумья о жизни.

Интерес к биологии возник сначала с детских вопросов: почему у одной кошки рождаются разные котята, из чего сделаны облака и радуга, почему небо голубое, а листья – зеленые?

Cейчас Лаурис считает, что в жизни ничего не может быть важнее и интереснее самой жизни. Он ещё не решил, какую специализацию выбрать – молекулярная биология, физиология, биотехнологии, генная инженерия. Он очень хочет приносить пользу людям, помогать им справляться с серьезными проблемами. И он счастлив, что, благодаря всем уже перенесенным операциям, смог стать студентом.

Пока что Лаурис отучился всего несколько месяцев, но ему нравится всё – и преподаватели, и соседи по комнате в общежитии, и сам Даугавпилс. Он вообще удивительно благодарный и открытый человек. Не жалуется на жизнь, не требует к себе особенного отношения, не жалеет себя, очень ценит любую поддержку.

Лаурис радуется, что в Даугавпилсском университете всё приспособлено для людей с ограниченными возможностями – лифты, поручни, пандусы. Поездом из Айзкраукле до Даугавпилса он ездить не может – высокие ступеньки при входе в вагон ему не преодолеть. Зато он наловчился заходить в автобус (это примерно 2 часа езды), и сам может приехать домой на выходные. Он планирует перевезти в общежитие свой коврик и специальный мячик для занятий гимнастикой: реабилитации через боль и “не хочу” - часть его ежедневного режима.

И ещё Лаурис постоянно рассказывает, какие замечательные люди ему попадаются в жизни и как ему все помогают – и врачи, и учителя, и одноклассники, а теперь – однокурсники. А мама добавляет, что он за всю свою жизнь ни разу ни с кем не поссорился.

Сделать все возможное

Лаурис – большой мечтатель и много читает. Он старается выбирать такие книги, в которых есть размышления о жизни, о месте и возможностях человека. «Он целеустремленный и упорный, - говорит мама. – Придумает себе что-то и делает все возможное, чтобы это исполнилось. Так получилось и с поступлением в университет. Хотя сначала многим казалось это нереальным».

А Лаурис добавляет, что теперь он чувствует, как его давняя мечта жить самостоятельно и полноценно - начала понемногу осуществляться.

«Мы не идеализируем ситуацию. Понимаем, что всё равно идеального выздоровления в таких случаях не бывает. Но уверены, что операция поможет, Лаурис сможет лучше ходить, получит профессию, найдет работу, а хорошим человеком он у нас уже стал», - улыбается мама.

Еще важный момент. Из-за всех своих болезней и мучений Лаурис научился ценить жизнь и быть благодарным за любую мелочь. Нам он сказал так: «Когда что-то не ладится, я себе говорю: «Слава Богу, что так – ведь могло быть гораздо хуже».

Как помочь?

Cейчас металлические крепления, закрепленные в ноге и уже отработавшие свое, изнутри травмируют мыщцы, прокалывают кожу, провоцируют спастику и боли. Оставлять их в ноге больше нельзя. Нужна операция в Мюнхенской клинике. И есть надежда, что после этого Лаурис сможет передвигаться нормально.

Стоимость операции – 13 149 евро. Простой семье из латвийской глубинки с этим не справиться. Поэтому они просят помощи. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) до 5 декабря работает для Лауриса Янковского.

В фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Лаурису. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую в клинику на оплату операции.

Помочь Лаурису можно также, сделав прямое перечисление через банк.

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Laurim Jankovskim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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