Зеленая лампа |

Для 20-летнего Лауриса Янковского из Айзкраукле, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказывала во вторник, собрано 3999 евро. На счет Лауриса поступило 3133 евро. Было сделано 694 звонка на благотворительный телефон на сумму 866 евро. С рождения у Лауриса детский церебральный паралич. Сейчас ему нужна сложная операция в немецкой клинике, чтобы он мог ходить. Стоимость операции - 13149 евро. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Лауриса до 5 декабря.

Лаурису – 20 лет. Это симпатичный молодой человек из Айзкраукле. Улыбчивый и немного застенчивый. С детства Лаурис не мог ходить. (Диагноз - ДЦП). Треть жизни он провел по больницам. Четыре года назад за него взялись немецкие ортопеды. После нескольких операций он встал на ноги, сейчас ходит, опираясь на палочку-треножник. И в этом году поступил в Даугавпилсский университет.

Врачи, обследовав Лауриса, констатировали, что металлические крепления, закрепленные в ноге и уже отработавшие свое, сейчас изнутри травмируют мыщцы, прокалывают кожу, провоцируют спастику и боли. Оставлять их в ноге больше нельзя.** В ближайшее время Лаурису необходима операция по извлечению этих металлоконструкций.

Операцию такой сложности в Латвии не делают. Надо снова ехать в Мюнхенскую клинику. Стоимость операции - 13149 евро.

Врачи уверены, что эта операция будет последней. И есть надежда, что после этого Лаурис сможет передвигаться нормально.

В ziedot.lv для Лауриса Янковского открыт СЧЕТ ПОМОЩИ. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую в клинику на оплату операции.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) до 5 декабря работает для Лауриса.

Удивительно, как ему удавалось совмещать все свои больничные эпопеи c учебой. В этом году Лаурис получил прекрасный аттестат и поступил в Даугавпилсский университет на факультет биологии.

Первые шаги

Четыре года назад мама отвела сына на прием к известному немецкому ортопеду доктору Берниусу, который приезжает c консультациями в Ригу по приглашению фонда ZIEDOT.LV. На тот момент Лаурис, полуприседая, с трудом мог сделать несколько шагов. Доктор назначил операцию, которая должна была распрямить ноги, освободить мышцы и остановить деформацию суставов. Деньги на операцию собирали всем миром. Его случай немецкие врачи признали очень сложным, и вскоре понадобилось еще несколько операций. Врачи опасались, выдержит ли вообще организм мальчика такую нагрузку.

Лаурис с младшей сестренкой.

Нет ничего интереснее жизни

Живет Лаурис с родителями и младшей сестричкой в Айзкраукле. Cемья у них дружная и очень скромная. Живется сегодня непросто, тем более – с работой вдалеке от столицы непросто. Чтобы как-то выживать, завели корову и несколько кур – это огромное подспорье.

В Даугавпилс мама отпускала Лауриса со слезами. Ведь он ещё очень неуверенно стоит на ногх – и в прямом, и в переносном смысле. До этого мама с сыном не расставались – вместе были в больницах, санаториях, вместе ездили в школу, она выхаживала его в долгие послеоперационные периоды, когда он неделями должен быть, не шевелясь, лежать в постели ... У Лауриса было много времени на философские раздумья о жизни.

Cейчас Лаурис считает, что в жизни ничего не может быть важнее и интереснее самой жизни. Он ещё не решил, какую специализацию выбрать – молекулярная биология, физиология, биотехнологии, генная инженерия. Он очень хочет приносить пользу людям, помогать им справляться с серьезными проблемами. И он счастлив, что, благодаря всем уже перенесенным операциям, смог стать студентом.

Пока что Лаурис отучился всего несколько месяцев, но ему нравится всё – и преподаватели, и соседи по комнате в общежитии, и сам Даугавпилс. Он вообще удивительно благодарный и открытый человек. Не жалуется на жизнь, не требует к себе особенного отношения, не жалеет себя, очень ценит любую поддержку.

Лаурис радуется, что в Даугавпилсском университете всё приспособлено для людей с ограниченными возможностями – лифты, поручни, пандусы. Поездом из Айзкраукле до Даугавпилса он ездить не может – высокие ступеньки при входе в вагон ему не преодолеть. Зато он наловчился заходить в автобус (это примерно 2 часа езды), и сам может приехать домой на выходные.

И ещё Лаурис постоянно рассказывает, какие замечательные люди ему попадаются в жизни и как ему все помогают – и врачи, и учителя, и одноклассники, а теперь – однокурсники. А мама добавляет, что он за всю свою жизнь ни разу ни с кем не поссорился.

Лаурис – большой мечтатель и много читает. Он старается выбирать такие книги, в которых есть размышления о жизни, о месте и возможностях человека. «Он целеустремленный и упорный, - говорит мама. – Придумает себе что-то и делает все возможное, чтобы это исполнилось. Так получилось и с поступлением в университет. Хотя сначала многим казалось это нереальным».

«Мы не идеализируем ситуацию. Понимаем, что всё равно идеального выздоровления в таких случаях не бывает. Но уверены, что операция поможет, Лаурис сможет лучше ходить, получит профессию, найдет работу, а хорошим человеком он у нас уже стал», - улыбается мама.

Как помочь?

Cейчас металлические крепления, закрепленные в ноге и уже отработавшие свое, изнутри травмируют мыщцы, прокалывают кожу, провоцируют спастику и боли. Оставлять их в ноге больше нельзя. Нужна операция в Мюнхенской клинике. И есть надежда, что после этого Лаурис сможет передвигаться нормально.

Стоимость операции – 13 149 евро. Простой семье из латвийской глубинки с этим не справиться. Поэтому они просят помощи. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) до 5 декабря работает для Лауриса Янковского.

В фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Лаурису. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую в клинику на оплату операции.

Помочь Лаурису можно также, сделав прямое перечисление через банк.

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Laurim Jankovskim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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