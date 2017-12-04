Зеленая лампа |

Участницы традиционной модной распродажи Friends' Best Sale Ever перечислили большую сумму на операцию 20-летнему Лаурису Янковскому из Айзкраукле

Рождественский период в Риге для героев программы «Зеленая лампа» начался с красивых благотворительных акций.

Модное мероприятие Friends' Best Sale Ever стало в Риге уже традиционным. Не первый раз собираются вместе успешные и стильные девушки, чтобы провести распродажу брендовых вещей, и устраивают это как маленький праздник. Часть средств от распродажи они перечисляют на благотворительность.Так было и в этот раз. Мероприятие Fashion Sale прошло в ноябре в Panorama Plaza.

Помощь участницы решили перечислить на конкретное дело - сложную операцию 20-летнему Лаурису Янковскому из Айзкраукле, которую проведут в ортопедической клинике Германии.

На личный счет Лауриса, открытый в ziedot.lv перечислено 1640 евро от группы Friends' Best Sale Ever.

Девушки из группы Friends' best Sale ever прочитали историю Лауриса. Они никогда его не видели. Просто решили прийти на помощь. Операция должна помочь Лаурису, который тяжело болен с рождения, буквально встать на ноги и отложить костыли. Операцию такой сложности в Латвии не делают. Стоимость ее - более 13 000 евро. Простой семье из Айзкраукле никогда не собрать таких денег. Но на помощь приходят люди.

В этом году Лаурис закончил школу и поступил учиться в Даугавпилсский университет. У этого мальчика огромная сила воли.

Лаурис, который перенес в своей жизни уже более 10 операций, очень целеустремленный и добрый человек. Он рассказал нам, что, несмотря на все сложности, хочет сам быть полезным людям и верит в чудо. И одно маленькое предрождественское чудо для него уже случилось.

Сейчас на операцию собрано уже около 6000 евро. Сбор средств продолжается. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Лауриса до 5 декабря. В ziedot.lv для Лауриса Янковского открыт СЧЕТ ПОМОЩИ. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую в клинику на оплату операции.

Вот имена этих замечательных девушек, участниц проекта Friends' best Sale ever: Алмаза Пирха, Ольга Асмыкович, Марина Дорошенко, Юлина Лопатина, Анастасия Дзех, Виктория Гондельман, Света Сидякина, Анастасия Фей, Екатерина Жукова, Наталия Батарага-Коняхина, Светлана Корытько, Ирина Стадник, Татьяна Яковлева. Спасибо вам за отзывчивость и добрые сердца!

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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