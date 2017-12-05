5-летнему Ване Чернявскому нужна помощь для оплаты курса интенсивной терапии.

Зеленая лампа |

В фонде ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ ВАНЕ ЧЕРНЯВСКОМУ. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату реабилитации.

Знакомьтесь. Это Иван Чернявский. 5 лет. Симпатичный, любознательный и очень упорный по характеру маленький человек. Ему все на свете интересно, и задает он по сто вопросов в минуту.

Ване, как и всем мальчикам, хочется бегать и прыгать, играть в веселые игры, кататься на велосипеде. Но пока он этого не может. У мальчика с рождения тяжелый диагноз – ДЦП и, как следствие, трудности с ходьбой и движениями. Ходить с ходунками и с маминой поддержкой он начал совсем недавно, после интенсивного курса занятий в Рижском медицинском центре Poga. Конечно, сыграли роль и многолетние реабилитации, которые проходили в режиме нон-стоп. Ваня теперь может держать равновесие 10-15 секунд, и начал более уверенно ходить с ходунками. Сейчас Ване нужна помощь.

Врачи назначили ему пройти еще два курса занятий на специальной аппаратуре TheraSuit в центре Poga в комплексе с эрготерапией, занятиями с неврологом и остеопатом, чтобы закрепить уже полученные результаты. И начать ходить и двигаться уверенно и самостоятельно. У него получится. У Вани уже сейчас большая сила воли. Мы можем ему помочь.

TheraSuit - это специальный костюм, который был разработан для космонавтов с целью нивелировать негативные последствия на организм, вызванные длительным пребыванием в невесомости. Поэтому TheraSuit также называют космическим костюмом. По сути это мягкий динамический ортез.

В фонде ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ ВАНЕ ЧЕРНЯВСКОМУ. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату реабилитации.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) работает для Ивана до 12 декабря.

Мамина мечта

Проблемы со здоровьем у Вани случились из-за преждевременных родов. Он родился 7-месячным, весом всего 1500 г. Врачи тянули с сохранением беременности, а потом пришлось делать экстренное кесарево сечение. Из-за кислородного голодания мальчик получил повреждения головного мозга. Месяц мама с ребенком провели в больнице. Потом их выписали домой, а дигноз поставили после года – детский церебральный паралич и спастический парапарез. С тех пор и началась борьба за здоровье Вани. Бесконечные физиотерапии и курсы реабилитации, большую часть которых семья оплачивала сама. Главной мечтой мамы было – чтобы Ваня начал сам стоять и ходить. И понемногу они двигались к этой цели

Рекламу нового центра Poga Наташа увидела прямо на улице, на стенде, тогда центр только открылся. Они зашли на консультацию и остались. Занятия проходят на новейшей современной аппаратуре, и результаты есть. Аналогичные курсы в центрах за границей стоят намного дороже, не говоря уже о том, что нужно далеко ехать и искать жилье. Врач-физиотерапевт, который занимался с ним в центре Poga, очень Ваню хвалит. А сам Ваня называет его « дядя Юра» и уверен, что они занимаются самым настоящим спортом. Ваня очень этим гордится. И хотя ему трудно и тяжело делать все необходимые упражнения, он старается и радуется каждому достижению.

Живет Ваня с мамой, папой и 2-летним братиком Сёмой в крохотной однокомнатной квартире. Комната перегорожена стеллажом на «взрослую» и «детскую» половины. Как они там все помещаются, трудно представить. А Наташа улыбается: привыкли уже. Пока еще мальчики маленькие, как-то справляются с трудностями. Телевизора у них нет вообще. А мультики мама включает дозированно, на компьютере. Самые любимые у Вани – развивающие, о том, как все устроено в мире, - «Малышарики», «Умaчка». Ещё он любит про «Грузовичок Лёву» и “Экскаватор Масю», а игрушки любимые - грузовик, трактор и паровозик.

Мама занята детьми круглосуточно. Их маленькая комната заполнена кубиками, книжками, играми и развивающими игрушками – сверху донизу и в каждом уголке. Наташа по образованию – дипломированный педагог. Правда, поработать по специальности она не успела. После рождения Вани у нее не было возможности не только трудоустроиться, но и хоть немного времени уделять себе. А теперь у нее – двое сыновей. Работает только папа.

Тем не менее все возможное и даже невозможное для лечения сына эта семья делает постоянно. А педагогика как призвание в лице Наташи, как нам кажется, получила просто очень яркое развитие. Всему на свете своего сына она обучает сама. Пробует разные методики. И после нескольких непростых лет пришла к четкому выводу: нужно всегда следовать за ребенком. Иными словами – учитывать его интересы, характер, состояние здоровья, настроение.

Иван с братом Семёном

Поначалу она пыталась вложить в сына все по максимуму – нужно было ставить его на ноги в буквальном смысле слова. Но вскоре поняла, что этот важный процесс не должен отнимать у ребенка детства.

Реабилитации и процедуры занимали столько времени, что ребенок практически никогда не играл – не хватало сил и времени. «Получилось, что у него как будто вообще нет детства – только занятия, занятия... Он почти не улыбался. До трех лет все время плакал. Не каждый взрослый может выдержать такую нагрузку», - говорит Наташа. И только, когда она сама составила оптимальный график занятий, руководствуясь материнским чутьем, Ваня стал меняться на глазах.

Возможно, когда-нибудь, если у неё появится время, Наташа запишет все свои размышления и поделится опытом. Это очень пригодится таким же мамам, страдающим от недостатка информации.

Если бы не усилия мамы, неизсестно, каким бы был этот чудесный мальчик. Сейчас он пытается ходить c опорой, в свои 5 лет начинает читать по слогам, умеет считать, любит рассматривать книжки и слушать мамино чтение. Ему интересно все. Например, недавно огорошил маму вопрососм – в каком месяце олень сбрасывает рога? Наташа нашла документальный фильм на эту тему, теперь Ваня точно знает, что в апреле.

Когда они гуляют, Ваня обязательно интересуется, что это нарисовано на трамвае? А потом спрашивает: а что будет, если на трамвае ничего не будет нарисовано. Или – почему в церкви нужно молчать? И – что будет, если в храме громко разговаривать? И такие «почему» - бесконечны.

В шкафчике есть специальная полочка для иконок. “Это Ваня у нас покупает, когда мы в храм ходим, - объясняет Наташа, - по каким-то своим критериям выбирает. ” Ваня приносит показать нам сувенирную тарелочку с картинкой и надписью «Город Вифлеем». «Тарелочка много лет стояла на шкафу на кухне – никто её там и не замечал. И вдруг несколько дней назад Ваня попросил её снять, и отнес на почетное место в своем детском уголке.”

... Сейчас любимое развлечение у Вани бесконечно выливать воду в домашней сантехнике и наблюдать, как вода закручивается спиралью и исчезает в трубе. О чем-то важном он в это время размышляет. Дома у Вани есть много важных дел. Он мамин помощник: его обязанность – помогать готовить завтрак – он сам включает чайник, поджаривает в тостере хлеб для всей семьи. Доставать белье из стиральной машины и помогать маме его развешивать – тоже его сфера ответственности.

На Новый год он собирается попросить у Деда Мороза три важных подарка: бритву (как у папы), куклу в розовом чепчике (как у дяди Юры в медицинском центре), и новый розовый чайник.

Ваня показывает нам свой любимый паровозик и книжку про железную дорогу. Это не случайно, на железной дороге работает его папа. Потом он приносит коробку с кубиками и вместе с мамой складывает коротенькие слова, громко их читает: «ма-ма».

Рядом на батерее пристроилась симпатичная ласковая кошечка по имени Кнопка. Наташа и Валерий взяли ее в приюте еще до рождения первого ребенка. Она была такой крохотной, что другого имени и придумать было нельзя. Так и осталась Кнопкой.

Мама Наташа родом из Смилтене. Учиться она поехала в Елгаву, в сельхозакадемию, но потом поняла, что это – не для нее. Ей хотелось работать с детьми. Пошла учиться на педагога и пять лет работала нянечкой в специальной школе для особых детей. Тогда и с будущим мужем познакомилась, его тётя тоже там работала. Понравились они друг другу с первого взгляда и вскоре поженились. А потом обосновались в Риге.

А еще Наташа любит играть на гитаре и петь – это в редкие минуты отдыха. Она талантлива. Закончила музыкальную школу, но еще в юности ей доверили играть на органе в Кафедральном соборе Елгавы. Продолжить занятия музыкой она, по понятным причинам, не могла. Но для души иногда играет.

Сейчас этой семье нужна помощь. Годовой курс интенсивной реабилитации поможет 5-летнему Ване буквально встать на ноги. В курс входят: занятия на аппаратуре Therasuit 3, эрготерапия, консультации невролога и остеопата. Для того, чтобы Иван в 2018 году мог получить два таких курса, необходимы 3900 евро. Эти занятия в буквальном смысле способны сделать маленькое чудо.

В фонде ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Ивану Чернявскому. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату реабилитации.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) работает для Ивана до 12 декабря. Помочь Ване Чернявскому можно также, сделав прямое перечисление через банк.

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Ivanam Čerņavskim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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