Зеленая лампа |

Для 20-летнего Лауриса Янковского, о котором программа "Зеленая лампа" рассказала в рамках проекта "День добрых дел" на радио Baltkom, собрано 8860 евро.

7268.80 евро поступило на счет, а также было принято 1279 звонков на благотворительный телефон, что составило ещё 1596 евро. СБОР СРЕДСТВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

В фонде ZIEDOT.LV для Лауриса Янковского открыт СЧЕТ ПОМОЩИ. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую в клинику на оплату операции.

В сборе средств для Лауриса приняла участие группа Friends' Best Sale Ever - на счет Лауриса по итогам благотворительной распродажи модных вещей было перечислено 1640 евро. Также в помощь Лаурису было проведено праздничное открытие выставки "Вернисаж" cтудии IZO Art mākslas studija в комплексе Panorama Plaza. В день открытия было собрано пожертвований на сумму 614 евро. Многие посетители выставки сделали перечисления на счет Лауриса. Выставка продлится до конца декабря - 30 процентов от стоимости проданных картин идёт в помощь Лаурису - на оплату операции. На выставке представлены работы учеников студии и их преподавателей - известных художников.

Лаурису нужна сложная операция в клинике Германии, чтобы он мог ходить. Стоимость операции – 13 149 евро. CБОР СРЕДСТВ продолжается.

В фонде ZIEDOT.LV для Лауриса Янковского открыт СЧЕТ ПОМОЩИ. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую в клинику на оплату операции.

ИСТОРИЯ ЛАУРИСА

Лаурису – 20 лет. Это симпатичный молодой человек из Айзкраукле. Улыбчивый и немного застенчивый. С детства Лаурис не мог ходить. (Диагноз - ДЦП). Треть жизни он провел по больницам. Четыре года назад за него взялись немецкие ортопеды. После нескольких операций он встал на ноги, сейчас ходит, опираясь на палочку-треножник. И в этом году поступил в Даугавпилсский университет на факультет биологии.

Врачи, обследовав Лауриса, констатировали, что металлические крепления, закрепленные в ноге и уже отработавшие свое, сейчас изнутри травмируют мыщцы, прокалывают кожу, провоцируют спастику и боли. Оставлять их в ноге больше нельзя.** В ближайшее время Лаурису необходима операция по извлечению этих металлоконструкций.

Операцию такой сложности в Латвии не делают. Надо снова ехать в Мюнхенскую клинику. Стоимость операции - 13149 евро.

Врачи уверены, что эта операция будет последней. И есть надежда, что после этого Лаурис сможет передвигаться нормально.

В ziedot.lv для Лауриса Янковского открыт СЧЕТ ПОМОЩИ. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую в клинику на оплату операции.

«Мы не идеализируем ситуацию. Понимаем, что всё равно идеального выздоровления в таких случаях не бывает. Но уверены, что операция поможет, Лаурис сможет лучше ходить, получит профессию, найдет работу, а хорошим человеком он у нас уже стал», - говорит мама.

Как помочь?

Cейчас металлические крепления, закрепленные в ноге и уже отработавшие свое, изнутри травмируют мыщцы, прокалывают кожу, провоцируют спастику и боли. Оставлять их в ноге больше нельзя. Нужна операция в Мюнхенской клинике. И есть надежда, что после этого Лаурис сможет передвигаться нормально.

Стоимость операции – 13 149 евро. Простой семье из латвийской глубинки с этим не справиться. Поэтому они просят помощи.

В фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Лаурису. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую в клинику на оплату операции.

Помочь Лаурису можно также, сделав прямое перечисление через банк.

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Laurim Jankovskim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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