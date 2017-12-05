Зеленая лампа |

2 декабря в комплексе Panorama Plaza состоялось открытие художественной выставки "Вернисаж", которую организовала IZO Art mākslas studija.

Были представлены работы участников художественной студии IZO Art mākslas studija, а таже известных профессиональных художников, среди которых - Илгварс Заланс, Байба Лимане , Дагмара Лауриня, Мария Матвеева, Павел Сагалаев и другие.

Выставка носит благотворительный характер. Часть средств от продажи картин пойдет в помощь 20-летнему Лаурису Янковскому из Айзкраукле - на оплату сложной операции.

В день открытия «Вернисажа» гостями выставки было собрано для Лауриса 614,69 евро. Деньги из запечатнной коробочки для пожертвований уже перечислены на специальный счет юноши, открытый в ziedot.lv. Гости выставки также делали свои перечисления в помощь Лаурису.

Это был настоящий праздник с рождественским настроением под звуки саксофона и красивую музыку. Для детей работала мини-студия рисования, где под руководством художников маленькие посетители делали свои рисунки и играли с аниматорами из KIDland. По желанию гостей можно было заказать для себя шарж у профессионального художника (небольшая оплата тоже сразу шла в коробочку для пожертвований для Лауриса).

Ведущая мероприятия радиожурналист Полина Кузьмина разыграла в лотерею множество призов – подарочные карты от Gulliver Travel, украшения от Stein jewellery, абонементы от People Fitness Riga, билеты на художественную выставку в Рижскую биржу от «Зеленой лампы», а также сертификаты на обучение в IZO Art mākslas studija и многое другое.

За несколько дней продано уже 10 картин. Организаторы "Вернисажа" Катерина и Сергей Малышкины (IZO Art mākslas studija) надеются, что эта благотворительная выставка станет хорошей предновогодней традицией.

Выставка будет работать в выставочном зале Panorama Plaza до 29 декабря. Время работы – с 10 до 19 часов (по выходным – до 17 часов). Картины можно не только посмотреть, но и приобрести. Часть средств от продажи будет перечисляться на операцию Лаурису Янковскому.

ИСТОРИЯ ЛАУРИСА

Лаурису – 20 лет. Это симпатичный молодой человек из Айзкраукле. Улыбчивый и немного застенчивый. С детства Лаурис не мог ходить. (Диагноз - ДЦП). Треть жизни он провел по больницам. Четыре года назад за него взялись немецкие ортопеды. После нескольких операций он встал на ноги, сейчас ходит, опираясь на палочку-треножник. И в этом году поступил в Даугавпилсский университет на факультет биологии.

Врачи, обследовав Лауриса, констатировали, что металлические крепления, закрепленные в ноге и уже отработавшие свое, сейчас изнутри травмируют мыщцы, прокалывают кожу, провоцируют спастику и боли. Оставлять их в ноге больше нельзя.** В ближайшее время Лаурису необходима операция по извлечению этих металлоконструкций. Операцию такой сложности в Латвии не делают. Надо снова ехать в Мюнхенскую клинику. Стоимость операции - 13149 евро. Врачи уверены, что эта операция будет последней. И есть надежда, что после этого Лаурис сможет передвигаться нормально.

В фонде ZIEDOT.LV для Лауриса Янковского открыт СЧЕТ ПОМОЩИ. Все средства с этого счета, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОТЧИСЛЕНИЙ, полностью пойдут напрямую в клинику на оплату операции.

Спасибо всем! Это мероприятие - прекрасный пример того, как искусство и добрые сердца, соединяясь вместе, могут помочь человеку, нуждающемуся в поддержке. Желаем всем настоящего рождественского настроения!

Благодарим за фотографии Наталию Коргину.