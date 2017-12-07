Зеленая лампа |

Купить вкусное пирожное, выпить ароматного чая с друзьями - и тем самым помочь брошенным котам и собакам найти еду и теплый дом.

9 декабря с 11 до 17 в кафе "Rienzi" (бульв. Аспазияс, 24) состоится благотворительная ярмарка вкусностей. Приходите, пробуйте, покупайте! Все вырученные средства пойдут в помощь бездомным животным. Кафе и рестораны приглашаются к участию! Зимой, когда холодно, животные коты и собаки особенно нуждаются в нашей помощи.

Организаторы ярмарки - Palīdzēsim dzīvniekiem / Animalhelp​ По всем вопросам можно обращаться к ним. Тел. 26422969