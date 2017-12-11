Зеленая лампа |

5-летнему Ване Чернявскому нужна помощь для оплаты курса интенсивной терапии.

Для 5-летнего Вани Чернявского из Риги, о котором программа «Зеленая лампа» рассказывала во вторник, собрано 2849 евро. На счет мальчика поступило 1752 евро, было сделано 880 звонков на благотворительный телефон на сумму 1097 евро. У Вани с рождения ДЦП. Нужна помощь на оплату интенсивной реабилитации в следующем году, чтобы мальчик смог самостоятельно стоять и ходить.

У Вани с рождения ДЦП. Нужна помощь на оплату интенсивной реабилитации в следующем году, стоимость которой 3900 евро, чтобы мальчик смог самостоятельно стоять и ходить.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Вани Чернявского до 12 декабря. Стоимость звонка – 1,42 евро

Ване – 5 лет. Ему, как и всем мальчикам, хочется бегать и прыгать, играть в веселые игры, кататься на велосипеде. Но пока он этого не может. У мальчика с рождения тяжелый диагноз – ДЦП и, как следствие, трудности с ходьбой и движениями. Ходить с ходунками и с маминой поддержкой он начал совсем недавно, после интенсивного курса занятий в Рижском медицинском центре Poga.

Конечно, сыграли роль и многолетние реабилитации, которые проходили в режиме нон-стоп. Ваня теперь может держать равновесие 10-15 секунд, и начал более уверенно ходить с ходунками. Сейчас Ване нужна помощь.

Врачи назначили ему пройти еще два курса занятий на специальной аппаратуре TheraSuit в центре Poga в комплексе с эрготерапией, занятиями с неврологом и остеопатом, чтобы закрепить уже полученные результаты. И начать ходить и двигаться уверенно и самостоятельно. У него получится. У Вани уже сейчас большая сила воли. Мы можем ему помочь. Стоимость двух курсов на следующий год – 3900 евро.

В фонде ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ ВАНЕ ЧЕРНЯВСКОМУ. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату реабилитации.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) работает для Ивана до 12 декабря.

Проблемы со здоровьем у Вани случились из-за преждевременных родов. Он родился 7-месячным, весом всего 1500 г. Врачи тянули с сохранением беременности, а потом пришлось делать экстренное кесарево сечение. Из-за кислородного голодания мальчик получил повреждения головного мозга. Месяц мама с ребенком провели в больнице. Потом их выписали домой, а дигноз поставили после года – детский церебральный паралич и спастический парапарез. С тех пор и началась борьба за здоровье Вани. Бесконечные физиотерапии и курсы реабилитации, большую часть которых семья оплачивала сама. Главной мечтой мамы было – чтобы Ваня начал сам стоять и ходить. И понемногу они двигались к этой цели

Живет Ваня с мамой, папой и 2-летним братиком Сёмой в крохотной однокомнатной квартире. Комната перегорожена стеллажом на «взрослую» и «детскую» половины. Как они там все помещаются, трудно представить. А Наташа улыбается: привыкли уже. Пока еще мальчики маленькие, как-то справляются с трудностями. Телевизора у них нет вообще. А мультики мама включает дозированно, на компьютере. Самые любимые у Вани – развивающие, о том, как все устроено в мире, - «Малышарики», «Умочка».

Мама занята детьми круглосуточно. Их маленькая комната заполнена кубиками, книжками, играми и развивающими игрушками – сверху донизу и в каждом уголке. Наташа по образованию – дипломированный педагог. Правда, поработать по специальности она не успела. После рождения Вани у нее не было возможности не только трудоустроиться, но и хоть немного времени уделять себе. А теперь у нее – двое сыновей. Работает только папа.

Сейчас этой семье нужна помощь. Годовой курс интенсивной реабилитации поможет 5-летнему Ване буквально встать на ноги. В курс входят: занятия на аппаратуре Therasuit 3, эрготерапия, консультации невролога и остеопата. Для того, чтобы Иван в 2018 году мог получить два таких курса, необходимы 3900 евро. Эти занятия в буквальном смысле способны сделать маленькое чудо.

В фонде ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Ивану Чернявскому. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату реабилитации.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) работает для Ивана до 12 декабря. Помочь Ване Чернявскому можно также, сделав прямое перечисление через банк.

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Ivanam Čerņavskim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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