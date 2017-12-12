Зеленая лампа |

Для 5-летнего Вани Чернявского из Риги, о котором программа «Зеленая лампа» рассказывала в прошлый вторник, собрано 3336 евро. На счет мальчика поступило 2064 евро, было сделано 1020 звонков на благотворительный телефон на сумму 1272 евро.

У Вани с рождения ДЦП. Помощь полностью пойдет на оплату интенсивной реабилитации, чтобы мальчик смог самостоятельно стоять и ходить. Стоимость реабилитации – 3900 евро. Собрана почти вся нужная сумма на год. Это хватит почти на два курса. Все деньги, включая телефонные звонки, ужн на счету Вани, открытом для него в ZIEDOT.LV. С этих денег не берутся никакие проценты или отчисления.

Огромное спасибо от мамы Вани всем, кто помогал ее сыну. Специалисты считают, что именно этот интенсивный курс реабилитации в медицинском центре Poga поможет мальчику научиться стоять и ходить самостоятельно.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!