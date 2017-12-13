Чтобы спасти жизнь, Ивете Купаке нужно принимать дорогой препарат. Каждые три недели за лекарство необходимо платить 3031, 70 евро. Кликнув на CЧЁТ ПОМОЩИ , можно помочь. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Иветы до 19 декабря.

Зеленая лампа |

“Милые люди, прошу вашей помощи! Я же, со своей стороны, обещаю сохранить веру в чудо, и в то, что у меня еще будет возможность жить и вырастить сына".

Это письмо Ивете далось нелегко. Чтобы не стесняться вот так просить у людей денег, ей пришлось переступить через стеснение и гордость. Для нее, красивой и молодой женщины, диагноз прозвучал, как приговор – онкология. Она не сдается, борется с болезнью и не дает себе раскиснуть.

Сейчас есть реальный шанс окончательно победить болезнь. Есть новое лекарство Avastin, которое назначили ей немецкие врачи и акцептировали латвийские онкологи. Уже первые приемы этого лекарства помогли Ивите и привели в норму ее анализы. Но оно баснословно дорогое - каждую третью неделю нужно платить 3031, 70 евро.

За один день с момента выхода в эфир программы "Зеленая лампа" на радио Baltkomдля Иветы собрано 775 евро. На её СЧЁТ поступило 296 евро. Плюс было сделано 385 звонков на благотворительный телефон на сумму 479 евро. Спасибо всем, кто откликается.

Ивете необходимо еще 6 доз, и это 18 190,20 евро. И это еще одна из тех историй, когда цена жизни определяется деньгами.

В фонде ZIEDOT.LV для Иветы Купаки открыт СЧЕТ ПОМОЩИ .

Просить помощи, чтобы жить

Просить помощи у посторонних людей она не решалась очень долго. Её воспитывали так, что надо быть сильной и самостоятельной. Сейчас Ивита с благодарностью вспоминает, как однажды её лечащий доктор стукнула кулаком по столу: “Я не выпущу вас из кабинета, пока вы не пообещаете, что откроете счёт и обратитесь за помощью. Ведь вы хотите жить?”

Она очень хочет. Потому что не представляет, как может оставить в этом мире сына и мужа.

Ивита после химиотерапии.

Сейчас Ивете 41 год. Она вспоминает, как пять лет назад была счастлива, когда сыну исполнилось 7 лет, и он пошел в первый класс. Они с мужем решили, что самое время для “полного комплекта” родить дочку. Но именно тогда и выяснилось, что у Иветы – онкология.

Первые три операции и химиотереапии в Латвии не помогли притормозить болезнь.

«Меня в Латвии три раза лечили одними и теми же методами, и эти три раза не увенчались успехом, после каждой операции и курса химотерапии был рецидив. И снова рецидив. Поэтому я решила попробовать другие методы”, - рассказывает Ивита.

Немецкая клиника ANregiomed Klinikum предложила провести операцию с применением новейшей аппаратуры и медикаментов, дополнительных к химиотерапии, которые улучшают переносимость и могут дать лучшие результаты лечения. Ивета восприняла эту возможность, как Богом посланный шанс. При этом она не устает подчеркивать, что очень благодарна врачам в Латвии - они на своем месте делали все возможное в рамках своей компетенции и возможностей нашей медицины. А система здравоохранения – отдельный и весьма грустный разговор.

Ивете тем более неприятно признавать нашу систему здравоохранения во многих моментах несостоятельной, что она сама – медик. Окончила медицинский университет имени П. Страдыня и 20 лет проработала физиотерапевтом.

«Оказалось, что в Германии лечение онкологических больных совершенно бесплатное, за счет государства», - рассказала Ивита. Но это, конечно, касается только немецких граждан. А вот Ивете деньги на оплату операции в Германии собрали с помощью фонда ZIEDOT.LV.

«Я от всей души благодарна тем, кто мне помогал, - говорит Ивета. - Каждый жертвующий дает мне не только возможность лечиться, но дарит жизнь, надежду, возможность любить и чуство, что я нужна... К сожалению, с медициной, оплачиваемой государством все обстоит иначе. В данный момент я жива только благодаря жертвующим».

Cейчас Ивета признает и понимает, что отказ просить помощи – это оборотная сторона гордыни. Один человек мало что может. «Грешно думать, что ты самый сильный и всё сможешь сам. Только вместе с другими. В этом вообще смысл человеческих отношений.”

Ивета призналась, что ей помогают книги пастора Юриса Рубениса. И рассказала, как летом перед операцией ездила с подругой в женский Пюхтицкий монастырь в Эстонии. Больше всего её поразили праздничные православные церковные песнопения. «Ничего более красивого я в своей жизни не слышала”, - признается Ивета. Там она по всем правилам окунулась в святой источник, который дарует верующим исцеление. По крайней мере светлую надежду и дополнительные силы Ивета в Пюхтице точно обрела. «А то порой крылышки опускаются...”

Сейчас, после немецкой клиники, врачи констатировали у Иветы улучшения. Прогнозы обнадеживающие. Анализы – в норме. То есть немецкая методика ей подошла.

На что нужны деньги

Врачи в Германии назначили дальнейшее лечение медикаментом Avastin, который наше государство не оплачивает. Этот препарат относится к группе так называемых новейших умных лекарств. Принципиальное отличие умных лекарств от классических противораковых препаратов заключается в том, что они умеют находить именно больные раком клетки, то есть они действуют целенаправленно на раковые опухоли. При этом влияние на здоровые клетки организма минимально.

Ивите необходим Avastin каждую третью неделю месяцв - на сумму 3031, 70 евро. Всего нужно еще 6 доз, и это 18 190,20 евро.

Ивита держится, как стойкий оловянный солдатик, и посторонним не видно, сколько боли и терпения скрыто в ее сердце. Но был в нашем разговоре момент, когда она расплакалась. После вопроса о том, что больше всего её поддерживало в болезни. Успокоившись, она сказала: «Мой муж. Он оказался самым надежным другом”.

Ивита рассказала, что незадолго до того, как ей cамой поставили диагноз, из жизни ушла её мама – от рака. «Последнее время мама жила с нами. И мой муж очень мне помогал - справлялся и с памперсами, и с лекарствами, был психологической поддержкой... Он не любит, когда о нем говорят. Просто в трудную минуту - всегда рядом.“

Очень сложно для Иветы тогда было объяснить сыну-первокласснику, что болезнь – не приговор.Чтобы он поверил, что c мамой не будет так, как с бабушкой, что любовь семьи обязательно поможет ей выздороветь, что врачи каждый год изобретают новые лекарства.

И это действительно так. Только купить это лекарство Ивита не в состоянии – работать сейчас она не может, а её ежемесячные доходы – пособие по инвалидности в 100 евро. Эти цифры мы даже не комментируем. Просто понятно, что вся надежда – на людей.

Ивита часто повторяет слова: верю, надеюсь. То, что сейчас анализы у неё, как у здорового человека – это чудо. В эти предрождественские дни они дома будут устанавливать ёлку и загадывать желания. У всех в этой семье желание одно. Пусть оно сбудется. С нашей помощью.

На 6 доз нового противоракового лекарства Avastin, которое реально помогает Ивите, нужно 18190, 20 евро.

В фонде ZIEDOT.LV для Иветы Купаки открыт СЧЕТ ПОМОЩИ .

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Ивиты до 19 декабря.

Помощь можно перечислить банковским переводом.

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Atkārtota palīdzība Ivitai Kupakai

Жертвуя благотворительной организации Ziedot.lv, частные лица и предприятия имеют право получить скидку на подоходный налог.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!