Пианистка Инна Давыдова: и вдруг на Рахманинове - пошел "ток"... (3)
Гостьей программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom во вторник была известная пианистка и глава фонда Германа Брауна Инна Давыдова.
Буквально сразу после программы Инна Давыдова отправилась в Большую Гильдию открывать свой традиционный праздник – «Симфонию игрушек». Еще один такой же концерт, ставший прекрасной рождественской традицией, пройдет 19 декабря, в следующий вторник. Особенность концерта в том, что вместо билета каждый гость приносит с собой любимую игрушку. А потом эти игрушки едут к детям в детский дом и школу-интернат.
Автор идеи этого праздника – скрипач Аркадий Фомин, большой друг Инны Давыдовой. Когда-то, в 80-х годах прошлого века он начал такие концерты с симфоническим оркетром в Далласе. Сейчас Аркадия Фомина уже нет с нами, но традиция его живет. В Риге «Симфония игрушек» пройдет уже 17-й раз.
"На концерте играют известные музыканты и творческая молодежь. В этом году выступает и юный скрипач Даниил Булаев, который будет играть "Зиму" во "Временах года"» Вивальди. Люди приносят любимые игрушки, и во время первого отделения волонтеры рассаживают их и пересчитывают. А в перерыве зрители бегут их разглядывать. Каждый взрослый ощущает себя ребенком в сказочном магазине мечты. После перерыва я выхожу на сцену и сообщаю, сколько игрушек мы собрали. Как правило, бывает более 700", - рассказала Инна Давыдова.
Она призналась, что сама до сих пор воспринимает Новый год как преддверие чуда. И рассказала о проектах, которыми гордится. Это музыкальные итоги года от фонда Германа Брауна.
"Год назад мы начали музыкальный проект в Национальной библиотеке – "Новая филармония. Игра в классики". В воскресенье, 17 декабря, в 12.00 состоится концерт-лекция "Времена года". Это будет музыкальная экскурсия по временам года, странам и континентам вместе со мной, молодыми музыкантами и Дедом Морозом. Эти проекты – мультимедийные, в них органично сочетаются музыка, живое слово, стихи, анимация. Приглашаем всех. Билеты стоят 5 евро. Обещаем полтора часа радости, а потом – елка".
Инна Давыдова счастлива, что ей удалось пригласить на летний фестиваль «Артиссимо» лучшего скрипача современности Вадима Репина ("Вообще я стараюсь не делать категоричных утверждений по поводу "лучших", но Вадима очень многие так называют", - уточнила Инна). Он сыграл сложную программу - концерт Прокофьева. А также на фестивале состоялся концерт легендарной группы Blues Brothers Band, послушать которых пришла даже Алла Борисовна Пугачева. И, конечно, незабываемой была встреча с директором Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ириной Александровной Антоновой, также организованная фондом Германа Брауна.
Предрождественские дни у Инны Давыдовой заполнены до предела. Сегодня, в среду, она вместе с молодыми музыкантами ездила в реабилитационный центр Вайвари с благотворительным концертом. И это тоже уже традиция.
Ну а в поддержку самим молодым музыкантам Латвии, которые нуждаются во многом (инструментах, стипендиях, поддержке в поездках на зарубежные фестивали и т.д.) фонд открыл благотворительное общество «Артиссимо». Вся информация об этом – на страничке фонда Германа Брауна.
Инна рассказала, что только что вернулась из Парижа, где выступала вместе со своей подругой, многолетним сценическим партнером, солисткой Большого театра Ириной Долженко. Концерт проходил в очень красивом частном зале, и на нем присутствовал внук Оффенбаха.
«Мы играли русскую музыку. И зрители все включились. Вдруг в середине концерта я почувствовала, как пошел «ток» - это было на Рахманинове. Удивительное ощущение», - вспоминает Инна.
В феврале у Фонда Германа Брауна – 20-летний юбилей. Два гала-концерта пройдут в Национальном театре. Музыкальным руководителем проекта будет дирижер Айнарс Рубикис, который уже через полгода вступит в должность главного дирижера берлинской Komische Oper.
Гостья программы вспомнила добрыми словами недавно ушедшего бизнесмена и мецената Валерия Малыгина, котрый всегда много помогал музыкантам и поддерживал проекты ее фонда. В Бостоне сейчас учатся на факультете джаза пять студентов из Латвии, которые поступили туда при поддержке Малыгина. А знаменитая Ксения Сидорова играет на подареннном им аккордеоне.
Другу и замечательному человеку Валерию Малыгину Инна Давыдова посвятит концерт «Ночная молитва", который состоится 14 декабря в церки Святого Иоанна в Старой Риге. (Начало - в 20 часов.). Именно в этой церкви состоялся ранее один из музыкальных проектов фонда Германа Брауна, проходивший при поддержке Валерия Малыгина.
Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.
Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!
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Вадим Репин блестящей музыкант, но сильно сомневаюсь, что он даже самому себе сказал, что он лучший скрипач современности, потому что сегодня активно выступают многие (слишком многие) скрипачи, которые ничуть ни лучще и не хуже, чем Вадим Репин. Они все РАЗНЫЕ.
Музыка не спорт и в большом искусстве не бывает 1го, 2го и третьего место.
Кто более велик - Толстой, Достоевский, Пушкин, Гоголь?
Кто был более велик - Рихтер, Артур Рубинштейн, Гиллельс, Рахманинов или Григорий Соколов?
Кто был сильнее - Давид Ойстрах, Яша Хейфиц, Леонид Коган, Филип Хиршхорн, Гидон Кремер и т.д и т.д.
Какие-то странные высказывания о музыке в последнее время на МixNews.... и реакция редакции (или тех кому редакция подотчётна) на некоторые комментарии читателей о музыке :)
Кто знает тот понял последнее предложение....