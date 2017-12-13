Зеленая лампа |

Гостьей программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom во вторник была известная пианистка и глава фонда Германа Брауна Инна Давыдова.

Буквально сразу после программы Инна Давыдова отправилась в Большую Гильдию открывать свой традиционный праздник – «Симфонию игрушек». Еще один такой же концерт, ставший прекрасной рождественской традицией, пройдет 19 декабря, в следующий вторник. Особенность концерта в том, что вместо билета каждый гость приносит с собой любимую игрушку. А потом эти игрушки едут к детям в детский дом и школу-интернат.

Автор идеи этого праздника – скрипач Аркадий Фомин, большой друг Инны Давыдовой. Когда-то, в 80-х годах прошлого века он начал такие концерты с симфоническим оркетром в Далласе. Сейчас Аркадия Фомина уже нет с нами, но традиция его живет. В Риге «Симфония игрушек» пройдет уже 17-й раз.

"На концерте играют известные музыканты и творческая молодежь. В этом году выступает и юный скрипач Даниил Булаев, который будет играть "Зиму" во "Временах года"» Вивальди. Люди приносят любимые игрушки, и во время первого отделения волонтеры рассаживают их и пересчитывают. А в перерыве зрители бегут их разглядывать. Каждый взрослый ощущает себя ребенком в сказочном магазине мечты. После перерыва я выхожу на сцену и сообщаю, сколько игрушек мы собрали. Как правило, бывает более 700", - рассказала Инна Давыдова.

Она призналась, что сама до сих пор воспринимает Новый год как преддверие чуда. И рассказала о проектах, которыми гордится. Это музыкальные итоги года от фонда Германа Брауна.

"Год назад мы начали музыкальный проект в Национальной библиотеке – "Новая филармония. Игра в классики". В воскресенье, 17 декабря, в 12.00 состоится концерт-лекция "Времена года". Это будет музыкальная экскурсия по временам года, странам и континентам вместе со мной, молодыми музыкантами и Дедом Морозом. Эти проекты – мультимедийные, в них органично сочетаются музыка, живое слово, стихи, анимация. Приглашаем всех. Билеты стоят 5 евро. Обещаем полтора часа радости, а потом – елка".

Инна Давыдова счастлива, что ей удалось пригласить на летний фестиваль «Артиссимо» лучшего скрипача современности Вадима Репина ("Вообще я стараюсь не делать категоричных утверждений по поводу "лучших", но Вадима очень многие так называют", - уточнила Инна). Он сыграл сложную программу - концерт Прокофьева. А также на фестивале состоялся концерт легендарной группы Blues Brothers Band, послушать которых пришла даже Алла Борисовна Пугачева. И, конечно, незабываемой была встреча с директором Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ириной Александровной Антоновой, также организованная фондом Германа Брауна.

Предрождественские дни у Инны Давыдовой заполнены до предела. Сегодня, в среду, она вместе с молодыми музыкантами ездила в реабилитационный центр Вайвари с благотворительным концертом. И это тоже уже традиция.

Ну а в поддержку самим молодым музыкантам Латвии, которые нуждаются во многом (инструментах, стипендиях, поддержке в поездках на зарубежные фестивали и т.д.) фонд открыл благотворительное общество «Артиссимо». Вся информация об этом – на страничке фонда Германа Брауна.

Инна рассказала, что только что вернулась из Парижа, где выступала вместе со своей подругой, многолетним сценическим партнером, солисткой Большого театра Ириной Долженко. Концерт проходил в очень красивом частном зале, и на нем присутствовал внук Оффенбаха.

«Мы играли русскую музыку. И зрители все включились. Вдруг в середине концерта я почувствовала, как пошел «ток» - это было на Рахманинове. Удивительное ощущение», - вспоминает Инна.

В феврале у Фонда Германа Брауна – 20-летний юбилей. Два гала-концерта пройдут в Национальном театре. Музыкальным руководителем проекта будет дирижер Айнарс Рубикис, который уже через полгода вступит в должность главного дирижера берлинской Komische Oper.

Гостья программы вспомнила добрыми словами недавно ушедшего бизнесмена и мецената Валерия Малыгина, котрый всегда много помогал музыкантам и поддерживал проекты ее фонда. В Бостоне сейчас учатся на факультете джаза пять студентов из Латвии, которые поступили туда при поддержке Малыгина. А знаменитая Ксения Сидорова играет на подареннном им аккордеоне.

Другу и замечательному человеку Валерию Малыгину Инна Давыдова посвятит концерт «Ночная молитва", который состоится 14 декабря в церки Святого Иоанна в Старой Риге. (Начало - в 20 часов.). Именно в этой церкви состоялся ранее один из музыкальных проектов фонда Германа Брауна, проходивший при поддержке Валерия Малыгина.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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