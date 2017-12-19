Леночке Политовой – 30 лет. Но по сути она – большой ребенок. За ней нужен постоянный присмотр и уход. Семья просит помощи на оплату няни, которая несколько часов в неделю сможет присматривать за Леночкой.

Кликнув на CЧЁТ ПОМОЩИ, можно помочь этой семье.

Благотворительный телефон 90006383 работает в помощь семье Елены Политовой до 28 декабря. Стоимость звонка – 1,42 евро

Зеленая лампа |

Совсем скоро Рождество. Леночка с мамой и няней Раечкой уже собираются в экспедицию по маршрутам рождественских елок – «Eglišu ceļš». Каждый год в декабре они проходят по улицам Риги, где установлены необычные праздничные елки и все подробно рассматривают. Леночка смеется и очень радуется. У неё есть любимые ёлки – ёлка в чашке, ёлка под зонтиком и ёлка с тыквой и каретой... Она вообще искренне радуется всему, что видит вокруг. Людям, животным, цветам, игрушкам. Без улыбки на лице ее застать трудно.

История ее болезни начинается очень давно, еще в последние советские годы. Она появилась на свет в 1986 году. В той квартире в Плявниеках, где Лена живет сейчас и где мы разговариваем с мамой Татьяной, тогда не было телефона. О мобильных устройствах в то время и не слышали. Когда начались преждевременные роды, Татьяна была дома одна, ей пришлось с огромным трудом выйти из квартиры, спуститься с 5-го этажа и перейти дорогу, чтобы позвонить в скорую из автомата. Роды проходили стремительно.

Она успела вернуться домой, и ребенок родился прямо на диване. Приехавшая скорая забрала их в больницу. Татьяна была в таком состоянии, что даже не спросила, мальчик у нее или девочка. О том, что у дочки родовая травма и, как результат, повреждение мозга, она тоже узнала не сразу. Когда их выписали домой, никто из врачей ничего не объяснил и не подсказал, что делать. Долгое время ребенок просто лежал без движения, и мама прислушивалась – дышит или нет. Врачи разводили руками.

А драгоценное время для реабилитации уходило. Любую информацию приходилось искать самостоятельно. Тогда не было не то что интернета – телефона. В 8 месяцев они попали на прием к невропатологу. Тогда и прозвучал диагноз - ДЦП, детский церебральный паралич и задержка умственного развития. В 4 года им оформили инвалидность.

Принять ситуацию и жить

С тех пор, вот уже 30 лет, так и живут. За эти годы было всякое. И непонимание окружающих, и невозможность получить качественное лечение (особенно, если учесть, что первый и самый важный период жизни Леночки пришелся на тяжелые 90-е). И конкретные советы лечащего врача – сдайте ее в специнтернат, зачем вам мучиться!

«Как это зачем? Мы все ее любим. И мы не мучаемся. Мы живем. Это наша жизнь», - говорит Татьяна, которая до сих пор возмушена таким отношением к людям.

На вопрос, как она пережила первый шоковый период, Татьяна ответила, не задумываясь: «Тяжело было, конечно же. Но я приняла эту ситуацию сразу. И не буду копаться в причинах и следствиях – никакого психоанализа. Бог нам с мужем дал такого ребенка. Значит мы должны ее любить и растить. Она ни в чем не виновата – в таких случаях виноваты или родители (генетика), или медицина (недосмотр или ошибка врачей.»

Вылечить это заболевание невозможно. Но родители решили делать все, чтобы их дочка не чувствовала себя несчастной, нежеланной, одинокой. Чтобы в ее жизни было как можно больше радостей. Они не жалуются, не впадают в депрессии, ищут позитив везде. Но, конечно, им очень тяжело.

На что нужны деньги

Чтобы немного облегчить жизнь этой семьи, необходима помощь, которую родители не могут сами себе обеспечить. Семья просит и в дальнейшем помочь в оплате специальной няни по уходу хотя бы на один день в неделю (8 часов работы). Это 256 евро в месяц, включая налоги. На год нужно – 3072 евро.

Специальных нянечек по уходу за тяжелобольными людьми готовят в рамках проекта «Милая нянечка», организованного фондом ziedot.lv и Обществом инвалидов и их друзей «Апейрон».

Кликнув на CЧЁТ ПОМОЩИ, можно помочь этой семье.

Благотворительный телефон 90006383 работает в помощь семье Елены Политовой до 28 декабря. Стоимость звонка – 1,42 евро

Лена с нянечкой Раечкой. Несколько нянечек отказались работать с Леной - это требует много нервов и сил. А Раечка Лену полюбила. Они прекрасно ладят.

Любимые овечки и почтальон Печкин

Все возможные реабилитации и физиотерапии мама Татьяна с Леночкой прошла. Сейчас Лена сама нормально (хоть и не быстро) ходит, говорит несколько слов («мама», «папа», «gribu», «negribu» - она прекрасно понимает оба языка, и русский, и латышский), не любит сидеть дома, очень любит гулять.

В свои 30 лет – она как малый ребенок. Нянечка Рая ездит с ней в зоопарк, в Старую Ригу, а сейчас они полюбили прогулки на красиво украшенной Домской площади (Леночке особенно нравятся там овечки) и Королевство кроликов на Эспланаде. А еще она любит кукольный театр и органные концерты в церкви.

Елена посещает занятия для детей с особыми потребностями, дневной центр для людей с нарушениями умственного развития. А мама Татьяна уже много лет работает волонтером в обществе Rupju berns и поддерживает других родителей, попавших, как и она, в тяжелую ситуацию.

Леночка очень добрая, ласковая. Улыбается она все время. В бесчисленных фотоальбомах, которые показала нам ее мама, трудно найти фотоснимки без улыбки.

Они ходят на все выставки в музей природы – и Лена неизменно восторгается - на выставке гладиолусов, грибов, помидоров... У неё редкий дар радоваться всему как чуду. По сути эта девушка всегда останется ребенком. Причем, очень позитивным по характеру.

«Удивительно, как она чувствует людей – к добрым тянется, раскрывается им навстречу, а недоброжелательных за версту чует – отсеивает их, ни за что не будет с ними общаться. Это какое-то природное внутреннее знание, особенная интуиция». Не зря многие специалисты утверждают, что люди, которых мы считаем умственно отсталыми, на самом деле чувствуют и понимают то, что нам не дано. Или что мы, взрослея, утрачиваем.

Мама показала нам большой мешок с игрушками. Среди них много методических, которые Татьяна раздобывает, где только можно. Самые любимые у Лены – овечки, их тут целое пушистое стадо. И куклы Маня и Ваня. Из мультфильмов и сказок Леночка предпочитает про Дядю Федора. Может слушать эти истории бесконечно.

Оставить Лену без присмотра ни на минуту нельзя, она нуждается в постоянной помощи и уходе, обслуживать себя полностью не может. Болезнь у нее серьезная, мама за нее отвечает, сколько бы ей ни было лет. А няня Раечка, которая помогает этой семье уже 8 лет, приходит несколько раз в неделю, чтобы Татьяна могла сделать какие-то важные домашние дела. Например, сходить к врачу, оформить нужные документы и самое главное – навестить свою старенькую маму, которой тоже уже нужна помощь. Татьяна называет Раечку ангелом-хранителем семьи.

Как помочь

Помощь нужна семье Леночки именно для того, чтобы оплатить услуги няни, специально обученной для работы с тяжелобольными людьми. 32 часа работы няни в месяц (или 8 часов в неделю) стоят 256 евро в неделю, включая налоги, или 3072 евро в год.

Благотворительный телефон 90006383 работает в помощь семье Елены Политовой до 28 декабря. Стоимость звонка – 1,42 евро

В фондк ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ семье Елены Политовой

https://www.ziedot.lv/ru/pomoshch-seme-eleny-politovoy-2958

Помочь можно также, перечислив деньги банковским переводом на счет Елены Политовой, который предназначен для оплаты работы нянечки по уходу. Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся.

Fonds ZIEDOT.LV, регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Цель Palīdzība Jeļenas Poļitovas ģimenei

Жертвуя благотворительной организации Ziedot.lv, частные лица и предприятия имеют право получить скидку на подоходный налог.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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