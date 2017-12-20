Зеленая лампа |

В пятницу, 22 декабря, гуляя по Старой Риге, смотрите внимательно по сторонам. Если вам навстречу вдруг выбежит зеленая креативная Ёлка, смело бросайтесь ей навстречу. Рядом с Ёлкой обязательно будут Трубочист и группа веселых детей.

Это ребята из детских домов Резекне и Кокнесе. И их старшие друзья и наставники из команды «Крылья – детям» («Spārnus - bērniem»), которую возглавляет Ксения Джонсен.

С ноября этого года каждые выходные детей из разных детских домов Латвии принимает в гости специально открытый и оборудованный всем необходимым «Дом бриллиантов» («Dimantu māja»), который находится в красивом месте за пределами Риги, в окружении нетронутой природы.

Команда «Крылья – детям» вместе с помощниками-волонтерами сумела создать там настоящую семейную и теплую атмосферу. Интернета в этом доме нет. Так же, как и химических добавок в еде – все натуральное. Взрослые вместе с детьми читают, готовят, играют, занимаются художественным творчеством, наблюдают за природой, кормят животных и ухаживают за ними. А олени здесь приходят прямо под окна дома.

Здесь дети, лишенные семей, учатся концентрироваться, уважать чужой труд, ценить свой, решать конфликтные ситуации и делать многое другое, чему обычных деток учат родители. Если вы хотите помочь или лично поучаствовать в этом хорошем деле, читайте подробности на сайте, пишите и звоните Ксении Джонсен. В планах этой команды – «вырастить крылья» у лишенных семейного тепла детей из Риги, Резекне, Кокнесе, Елгавы, Лиелварде, Даугавпилса. Работы много, и помощь нужна постоянно.

К Рождеству дети очень готовились. Своими руками они делали разные сувениры, очень красивые открытки, фигурное мыло. Расфасовали по баночкам мед с различными добавками (натуральным качественным медом обеспечило соседнее хозяйство, а вкусные добавки туда добавили сами дети). И все это в пятницу, 22 декабря, они сами принесут на улицы и площади Старой Риги, где будут гулять с 12 до вечера.

Медовые сувениры своими руками.

Сувениры можно получить за пожертвования. Собранные деньги потом пойдут на покупку очень необходимых вещей для детских домов Кокнесе и Резекне. Получается сразу два хороших дела: поддержим детей - они очень старались, и сувениры пригодятся для подарочков друзьям.

Эту веселую громкую компанию вы легко узнаете - рядом будут красавица Елка и элегантный Трубочист. Они планируют гулять повсюду. И, кстати, напоминаем - Трубочисты приносят удачу. Так что можете смело трогать его за пуговицы. Ну а дальше – сами знаете, все хорошее сбудется.

Снеговик ручной работы

Ну а 23 декабря все то же самое будет происходить в Юрмале, на детском Благотворительном Рождественском Бале–маскараде "Ziemassvētku zvaigzne-2017", организованном фестивалем "Rudaga"

Фото предоставлены командой "Крылья - детям".