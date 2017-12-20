За неделю для рижанки Ивиты Купаки на оплату лекарства от онкологии было собрано почти 16 тысяч евро. На благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" поступило почти 3000 (!) звонков.

Зеленая лампа |

Это тот случай, когда цена жизни определяется деньгами. Деньги нужны на оплату очень дорогого препарата, который может спасти жизнь.

В прошлый вторник историю Ивиты рассказала программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom. За неделю с момента выхода программы в эфир для Ивиты собрано 15 526 евро. На её СЧЁТ поступило 11778 евро. Плюс было сделано 2996 звонков на благотворительный телефон на сумму 3738 евро.

Деньги продолжают поступать. На данный момент на счету Ивиты 15 920 евро. На оплату необходимого курса из 6 доз осталось собрать 2270 евро.

Чтобы спасти жизнь, Ивите Купаке нужно принимать дорогой препарат. Каждые три недели за лекарство необходимо платить 3031, 70 евро. Кликнув на CЧЁТ ПОМОЩИ , можно помочь.

Ивита просит передать низкий поклон и сердечную благодарность всем, кто откликнулся на её просьбу о помощи:

"Оказалось, что есть много людей, которым я небезразлична. Это очень важно для меня, это поднимает мою самооценку, которая за эти трудные годы борьбы с болезнью оказалась сильно занижена из-за отношения нашей медицинской и социальной системы. Когда я впервые получила пособие по инвалидности, у меня было такое чувство, что я для этого государства ничего не значу, как будто я какой-то ненужный мусор, который надо выбросить. Но теперь я понимаю, что это созданная политиками прогнившая система, которую надо менять. А люди в Латвии - неравнодушные, cердечные, отзывчивые, любящие, честные и мудрые. Огромное спасибо всем, кто помог собрать деньги на лекарство!

Решение обратиться за помощью Ивите далось нелегко. Чтобы не стесняться вот так просить у людей денег, ей пришлось переступить через смущение и гордость. Для нее, красивой и молодой женщины, диагноз прозвучал, как приговор – онкология. Она не сдается, борется с болезнью и не дает себе раскиснуть.

Благодаря помощи жертвующих у неё есть реальный шанс окончательно победить болезнь - новое лекарство Avastin, которое назначили ей немецкие врачи и акцептировали латвийские онкологи. Уже первые приемы этого лекарства помогли Ивите и привели в норму ее анализы. Но оно баснословно дорогое - каждую третью неделю нужно платить 3031, 70 евро. На данный сумма на необходимый курс из 6 доз почти собрана.

В фонде ZIEDOT.LV для Ивиты Купаки открыт СЧЕТ ПОМОЩИ .

Подробности можно прочитать по этой ссылке: ИCТОРИЯ ИВИТЫ.

На что нужны деньги

Врачи в Германии назначили дальнейшее лечение медикаментом Avastin, который наше государство не оплачивает. Этот препарат относится к группе так называемых новейших умных лекарств. Принципиальное отличие умных лекарств от классических противораковых препаратов заключается в том, что они умеют находить именно больные раком клетки, то есть они действуют целенаправленно на раковые опухоли. При этом влияние на здоровые клетки организма минимально.

В фонде ZIEDOT.LV для Ивиты Купаки открыт СЧЕТ ПОМОЩИ .

Помощь можно перечислить банковским переводом.

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Atkārtota palīdzība Ivitai Kupakai

Жертвуя благотворительной организации Ziedot.lv, частные лица и предприятия имеют право получить скидку на подоходный налог.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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