Зеленая лампа |

Во вторник гостем программы «Зеленая лампа» был известный актер и музыкант Рихард Леперс.

В творческом багаже Рихарда – множество ярких и запоминающихся ролей в кино и театре, в том числе два спектакля в Рижском русском театре имени М. Чехова.

Большую известность у широкой публики Рихард Леперс получил, снявшись в роли польского короля и фаворита Екатерины Второй в российском сериале "Великая".

В эфире программы "Зеленая лампа" Рихард рассказал, что недавно принимал участие в проекте "Доктор Клоун". Сам рисовал и делал рождественские подарки для ярмарки, деньги за которые идут в помощь проекту. "В проекте задействовано много людей. Очень хорошо, что мы думаем не только о себе, но и о тех, кто рядом. Если это идет от сердца, то это большое дело. Если кому-то рядом с нами станет немножко легче жить, то и нам всем лучше, радостнее", - отметил актер.

Рихард старается помогать людям, когда есть такая возможность. Получив приз в одном из телепроектов, он отдал все деньги на операцию больной девушке и в помощь талантливому юному музыканту. "Одному корабль трудно построить, а всем вместе сделать это легче, - считает он. – Даже маленькая помощь для кого-то может изменить жизнь".

В этом году актер снялся в трех больших проектах. Уже вышел российский фильм "Конвой" с участием Леперса, его можно увидеть на youtube. Скоро на экранах появится 4-серийный фильм "Снайперша", где Лепрс играет главную роль – бизнесмена, которого хотят подставить, используя девушку. Фильм романтический и остросюжетный. В феврале должен выйти фильм, снятый в Лос-Анджелесе, где Рихард играет француза.

Год назад он вместе с актрисой Иванной Сахно, которая работает сейчас в Голливуде, сыграл в фильме про Чернобыль – "Черный цветок". Эта картина получила награду года. "В российских фильмах мне часто дают роли иностранцев, и я рад, что оставляют мой голос с легким акцентом. Я сам работаю над озвучкой", - отметил он.

Недавно актер сыграл значимую роль и на сцене - в спектакле "Уроки персидского", поставленном сценаристом и режиссером Геннадием Островским в мемориале Жаниса Липке. Эта работа получила уже много откликов, и никто не уходит после спектакля равнодушным.

"Мы играем на двух языках. Прошли уже 9 спектаклей. Следущие спектакли состоятся в январе: 20, 21 января – на латышском, 22 января – на русском языке. Приходите!"

Есть у Рихарда очень важный для него проект «. «Я читаю много стихов, изахотелось записать песни с хорошими словами, со смыслом. Может быть, кто-то из молодежи послушает и заинтересуется, начнет читать, например, Уильяма Блейка, Иманта Зиедониса, Ояра Вациетиса. Когда человек читает, он начинает думать и растет. С этим проектом мы объехали много мест, давали концерты», - отметил Леперс.

На Рождество Рихард обязательно едет в Талси, где он родился. Оказалось, что оттуда родом много известных музыкантов, в том числе Янис Стибелис, Интарс Бусулис, Маркус Рива, Линда Лин. «Мы там все стараемся собираться. Посидеть с родителями у елки, сходить в церковь, подарить подарки. Это встреча с детством", - рассказал актер. И подчеркнул, что Рождество – это не только время подарков. Это время, когда надо делиться теплом. Сделать какую-то приятную мелочь, попросить прощения, сказать добрые слова.

"Давайте не забудем позвонить друзьям и близким, чтобы никому не было печально. Желаю всем любви. И будем держаться вместе, потому что вместе мы многое можем", - пожелал всем Рихард.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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