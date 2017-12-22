Зеленая лампа |

Для 30-летней рижанки Елены Политовой, о которой программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 763 евро. На счет поступило 282 евро. Было сделано 386 звонков на благотворительный телефон на сумму 481 евро.

Елена тяжело больна с рождения, ей нужен постоянный уход, и ее нельзя оставить одну. Родители-пенсионеры просят помощи, чтобы оплатить услуги специальной няни по уходу за тяжелобольными людьми. На год нужная сумма составляет 3072 евро. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро)работает для Елены до 26 декабря.

CЧЁТ ПОМОЩИ.

История болезни Леночки начинается в последние советские годы. Она появилась на свет в 1986 году. В квартире в Плявниеках тогда не было телефона. Когда начались преждевременные роды, Татьяна была дома одна. Роды проходили стремительно, ребенок родился прямо на диване. Приехавшая скорая забрала их в больницу. О том, что у дочки родовая травма и, как результат, повреждение мозга, она тоже узнала не сразу. Когда их выписали, никто из врачей ничего не объяснил. Долгое время ребенок просто лежал без движения. Врачи разводили руками.

А драгоценное время для реабилитации уходило. Любую информацию приходилось искать самостоятельно. Тогда не было не то что интернета – телефона. В 8 месяцев они попали на прием к невропатологу. Тогда и прозвучал диагноз - ДЦП, детский церебральный паралич и задержка умственного развития. В 4 года им оформили инвалидность.

Принять ситуацию и жить

С тех пор, вот уже 30 лет, так и живут. За эти годы было всякое. И непонимание окружающих, и невозможность получить качественное лечение (особенно, если учесть, что первый и самый важный период жизни Леночки пришелся на тяжелые 90-е). И конкретные советы лечащего врача – сдайте ее в специнтернат, зачем вам мучиться!

«Как это зачем? Мы все ее любим. Это наша жизнь», - говорит Татьяна, которая до сих пор возмушена таким отношением к людям.

На вопрос, как она пережила первый шоковый период, Татьяна ответила: «Тяжело было. Но я приняла эту ситуацию сразу. И не буду копаться в причинах и следствиях – никакого психоанализа. Бог нам с мужем дал такого ребенка. Значит мы должны ее любить и растить».

Вылечить это заболевание невозможно. Но родители решили делать все, чтобы их дочка не чувствовала себя несчастной, нежеланной, одинокой. Чтобы в ее жизни было как можно больше радостей. Они не жалуются, не впадают в депрессии. Но, конечно, им очень тяжело. Нянечку в помощь найти очень трудно. Вот уже 8 лет ухаживать за Леночкой помогает Раечка, которую они называют семейным ангелом.

Чтобы немного облегчить жизнь этой семьи, необходима помощь, которую родители не могут сами себе обеспечить. Семья просит и в дальнейшем помочь в оплате специальной няни по уходу хотя бы на один день в неделю (8 часов работы). Это 256 евро в месяц, включая налоги. На год нужно – 3072 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает в помощь семье Елены Политовой до 28 декабря.

В фондк ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ семье Елены Политовой.

Помочь можно также, перечислив деньги банковским переводом на счет Елены Политовой, который предназначен для оплаты работы нянечки по уходу. Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся.

Fonds ZIEDOT.LV, регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Цель Palīdzība Jeļenas Poļitovas ģimenei

Жертвуя благотворительной организации Ziedot.lv, частные лица и предприятия имеют право получить скидку на подоходный налог.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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