Зеленая лампа |

Ещё в начале года он мог продержаться без поддержки всего 5 секунд. Сейчас он стоит самостоятельно уже 50 секунд. Эта большая победа маленького Юриса случилась после курсов специальной интенсивной реабилитации. Врачи говорят, что надо продолжать, и он обязательно будет ходить. Помощь нужна на оплату очередного курса лечения.

Для 4-летнего Юриса Вейсманиса в фонде ZIEDOT.LV открыт специальный СЧЕТ помощи для оплаты интенсивной реабилитации медицинском центре Poga.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) до следующего вторника, 2 января, работает специально для маленького Юриса.

Эта история - о возможностях детей, которых медики традиционно записывают в бесперспективные. Юрис родился на два месяца раньше срока, с мозговым кровоизлиянием, поэтому на то, что у него будет крепкое здоровье, никто не рассчитывал. Но и воспринимать диагноз ДЦП как приговор в семье не стали. Тем более, что Юрис попал в те счастливые среднестатистические 30 процентов деток с ДЦП, у которых не пострадал интеллект.

Юрису всего 4 годика. Но он человек серьезный и очень творческий. У него есть много книжек, аквариум с рыбками и целый чемодан музыкальных инструментов – гитара, флейта и даже игрушечная барабанная установка. Больше всего ему нравится играть на детском электрическом пианино. Он подолгу может сидеть за клавиатурой и сочинять песенки. А потом напевать их в игрушечный микрофон. Тоже сидя. Потому что стоять без поддержки Юрис может меньше минуты.

Сейчас ему нужно снова пройти очередной курс лечения – врачи говорят, что он сделает первые шаги. Всё реально.

Общая проблема семей с больными детьми - смехотворное финансирование средств реабилитации. Лечебные курсы нельзя прерывать, чтобы добиться результата и не потерять достигнутое.Поэтому родители просят помощи.

«Жил-был Юрис»

Он наизусть читает длинные стихи, сочиняет сказки, легко справляется с заданием развивающей игры “Alias”, рассчитанной на более старший возраст, просит, чтобы мама разговаривала с ним по-русски и по-английски, чтобы запоминать новые слова...

В таких случаях, чтобы малыш смог встать на ноги, очень многое зависит от мамы - её упорства, веры, трудолюбия и ответственности. Лаура с сыном целый день работают в паре – гимнастика, упражнения, массажи, процедуры, развивающие занятия. Всё это – тяжелый физический труд. Иногда через боль, слёзы и отчаяние.

“Мне очень хочется быть просто мамой, а не генералом, - говорит Лаура. – А приходится заставлять ребенка жить по жёсткому графику и постоянно работать. Но я уверена, что, когда он встанет на ноги и сможет сам пойти, он поймет, что все усилия были не напрасны. “

“А когда я вырасту, и ты станешь маленькая, то я буду тебя днем укладывать спать, и буду твоим ассистентом,” - говорит маме Юрис. „Да, мы с тобой классная команда,” - cмеётся мама.

Вся их маленькая квартира в «хрущевке» заполнена играми и игрушками. В центре – деревянная тележка на четырех колесиках с длинной ручкой, которую специально для Юриса смастерил друг семьи – чтобы мальчик мог, опираясь на неё, передвигаться по комнате.

Если верить, что весь набор книжек и игрушек в детской комнате – это лаборатория, в которой ребенок конструируют свое будущее , то Юрис, несомненно, будет музыкантом. И сочинителем – потому что постоянно вместе с папой придумывает сказки . “Жил-был Юрис...” И рассказывает, что произошло с Юрисом за день ...

Семья живет на 5 этаже. Пока что мама носит 4-летнего Юриса по лестнице на руках. Хотя после реабилитации он теперь может сам сделать несколько шагов, держась за перила. А ещё маме надо поднять коляску и сумку с продуктами. Иногда она думает, что настоящее счастье –это когда твой ребенок может сам стоять, хотя бы пока ты открываешь ключом дверь.

Конечно, были моменты, когда накатывало чувство несправедливости, безысходности. А потом пришло чувство радости, что ребенок есть, он умный и веселый и перспективен в плане лечения. Изводить себя унынием – это пустое расходование сил. А все силы должны уходить на борьбу с болезнью. Лаура с Юрисом в этом смысле – настоящие герои.

Юрис показывает нам свои ортезы – специальные негнущиеся ботиночки, фиксирующие ноги. Объясняет: один с буквой «L» - это мамина буква (Лаура), другой с буквой “К“ – это папина буква (Каспар). «Kreisais un labais», - смеется, уточняя, мама.. Правый и левый. Ещё у Юриса есть специальный поддерживающий компрессионный костюм, помогающий устранять двигательные нарушения неврологического происхождения. Его изготовили для Юриса немецкие специалисты, а оплатить помог Фонд детской больницы.

Диско-мячик и другие мечты

В этой семье единственный добытчик - папа, мама оформлена ассистентом у Юриса. Недавно они пошли в обычный садик, в специальную группу. Юрису там очень нравится – петь, учить стишки, играть с детьми. Но бегать вместе с другими детьми он пока не может. В группе много детей, и Лаура ходит в детский сад, как на работу, помогает воспитательнице с другими детками.

На прошлой неделе в садике была ёлочка – Юрис читал длинное стихотворение про ёжика и белку и пел. От Деда Мороза Юрис ждёт музыкальный подарок – диско-мячик. “Если нажать кнопку, он светится и играет разные мелодии,” - объясняет нам Юрис. Вот только он переживает, будет ли там его любимая песня “Ziemeļmeita”, которую поет группа “Юмправа”.

А Лаура на вопрос о своих новогодних мечтах отвечает так: “Я бы хотела, чтобы мы были обычной семьей – утром мы с мужем уходили бы на работу, а Юрис в школу. Cам. Вечером бы мы все встречались и рассказывали друг другу, как у кого прошел день. .. “

Он обязательно будет ходить

Лаура закончила факультет английской филологии, но работать по специальности не имеет возможности. Сейчас она хочет пойти учиться на массажиста – чтобы помогать Юрису и другим детям. Пока у нее нет такой возможности по времени, но в будущем она это сделает. Лаура думает, что с появлением в Риге современного реабилитационного центра Poga у них с Юрисом всё должно получиться. Они готовы трудиться и делать всё, что назначают врачи, чтобы ноги Юриса начали работать.

«Я верю: Юрис обязательно будет ходить. Даже сомнений в этом допустить не могу», - сказала нам Лаура. Она очень благодарна всем, кто помогает Юрису встать на ноги.

После курсов реабилитации в центре Poga на аппарате Therra Suit Юрис смог самостоятельно держаться на ногах. Он очень подружился со своим физиотерапевтом Элиной и ждёт новых встреч с ней. Врачи рекомендуют ему сейчас пройти еще несколько курсов специальных занятий, не теряя времени. Для него разработана интенсивная реабилитационная программа с “космическим костюмом” (по методике TherraSuit) и программа тренировок двигательной системы.

Это большая физическая нагрузка для такого малыша – три часа интенсива каждый день в течение месяца. Но ему там очень нравится. Физиотерапевты придумывают разные сюрпризы, учитывая склонности каждого ребенка. Для Юриса, например, придумали игру в пиратов. А после окончания курса ребенку дарят на память игрушку. Юрис показал нам смешного ската на колесиках – теперь это его новый дружок.

В этой маленькой семье все построено на любви, терпении и понимании. Пусть Новый год принесет им всем то, о чем они мечтают – здоровье для малыша. Мы верим, что в следующем году Юрис сделает свои первые шаги. И мы с вами можем немножко помочь. Пусть это будет новогодним подарком маленькому мальчику.

Как помочь?

В 2018 году для Юриса планируются 3 курса интенсивной реабилитации в центре «Pogа». Стоимость одного курса 1910 евро, туда включены 19 дневный курс занятий «Therasuit 3», 6 эрготерапий, консультации остеопата и невролога. Всего 65 занятий во время одного курса. Чтобы обеспечить Юрису 3 таких курса в год, необходимо 5730 евро**.

В фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Юрису для оплаты интенсивной реабилитации. Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся. Все полностью напрямую пойдет в помощь Юрису.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Юриса до 2 января.

Помочь можно также перечислением на специальный счет

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Jurim Veismanim

Жертвуя на проекты благотворительной организации Ziedot.lv, частные лица и предприятия имеют право получить скидку на подоходный налог.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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