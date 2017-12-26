Зеленая лампа |

Сегодня, 26 декабря, гостьей программы "Зеленая лампа" станет известная балерина, многолетняя прима Латвийской Национальной оперы Юлия ГУРВИЧ.

В ее творческой биографии - ведущие партии знаковых балетов, классических и современных - от "Спящей красавицы" и "Щелкунчика" до "Анны Карениной" и "Чайковского". Будем говорить о том, как влияет искусство на жизнь человека. Может ли красота спасти мир? Как проявляется любовь? Сбываются ли новогодние мечты?

И, конечно, накануне Нового года и Рождества - лучшее время вспомнить о милосердии и добре. Это закладывается в программу следущего года.

Фрагмент обложки журнала "Балтийский сезон". Фото - Олег Зернов. Стилист - Кристиана Димитере.

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