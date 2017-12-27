Зеленая лампа |

Во вторник в гостях у программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom побывала балерина и многолетняя прима Латвийской Национальной оперы, а сейчас преподаватель Рижского хореографического училища Юлия Гурвич.

За время своей карьеры на сцене в течение 24 сезонов Юлия танцевала ведущие партии самых знаковых балетов, в том числе и тех, что традиционно считаются сказочными - "Лебединое озеро", "Спящую красавицу"», "Щелкунчика", на которые семьи стараются пойти с детьми в канун Нового года.

"Самая первая моя роль была еще в училище, лет в 10 – мы были маленькими пажиками в "Спящей красавице" - носили шлейф за королевой, топали и сидели на сцене. Помнится все очень ярко, как будто было вчера", - улыбается Юлия.

В первом своем "Щелкунчике" она танцевала тоже в юном возрасте. В ранних постановках участвовали дети, а сейчас детей изображают взрослые артисты балета. Юлия была маленькой Машей. Она и сейчас вспоминает то ощущение чуда, которое испытывала перед выходом на сцену. А потом она танцевала уже и большую Машу.

"Эти детские воспоминания – самое дорогое. "Щелкунчик" всегда ассоциируется с новогодними праздниками. Конечно, для артистов – это трудовые будни. Но я себя много раз ловила на ощущении, что вот ты делаешь первый шаг на сцену, и будто участвуешь в этом создании чуда", - рассказала балерина.

Закончив балетное училище в 1991 году, она сразу начала танцевать в нашей опере и очень быстро стала примой балета. Неоднократно была дипломанткой престижных балетных конкурсов и получала награды в Spelmaņu nakts как лучшая балерина Латвии.

Год назад Юлии Гурвич был присвоен Орден Трех звезд. Она узнала об этом из телефонного звонка, когда шла по улице в училище. И сначала даже не поверила. Это было для нее очень неожиданно и приятно.

Главной наградой, которая больше всего греет, Юлия всегда считала признание зрителей и то тепло, с которым принимали ее спектакли. Она призналась, что роли принцесс ей кажутся немного пресными. Балерине больше по душе яркие и сложные образы героинь, которых в ее жизни было немало – это и Китри в "Дон Кихоте", и Кармен, и Джульетта, и, конечно, Анна Каренина. Одним из самых любимых своих спектаклей она считает "Укрощение строптивой" и жалеет, что сейчас он не идет на нашей сцене.

Пересматривая длинный список ее балетных героинь, можно сказать, что Юлия Гурвич танцевала любовь в самых разных ее проявлениях.

Сейчас Юлия преподает в Рижском хореографическом училище. Она уверена, что, кроме техники, умения владеть телом и быть созвучным музыке, важно раскрыть в каждом ребенке личность. Научить открывать какие-то новые, свои, грани в каждой балетной партии.

"Это очень важный период - накануне Нового года и православного Рождества надо думать о хорошем, о милосердии, - напомнила балерина. - Рождество для меня – особый праздник. Это время, наполненное светом и теплом, это очень глубокие внутренние переживания, которыми хочется делиться. И, конечно, помогать тем, кому нужна наша поддержка".

Юлия рассказала, что недавно увидела фотографии елки еще далекого советского времени, и это вызвало очень ностальгические воспоминания.

"Я сразу вспомнила, как была маленькая, лет 6, и в предновогодний день мама хлопотала на кухне, папа делал делает последние приготовления к празднику. Я наряжала елку, разглядывала каждую игрушку, будто какое-то сакральное таинство. Эта атмосфера незабываемая".

Уже давно она поняла важную вещь, что дарить подарки гораздо приятнее, чем получать. И пожелала всем радиослушателям и читателям маленького личного новогоднего чуда. Чтобы все кто болеет, получили исцеление и помощь в трудной ситуации. Чтобы все начальники, которые находятся на каких-либо руководящих постах, не забывали, зачем они туда поставлены, и думали в первую очередь о людях. Именно люди – главная ценность страны.

Любовь – это состояние души. Всем – любви!

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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