Зеленая лампа |

Для 4-летнего Юриса Вейсманиса, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 1099 евро. На счет поступило 774 евро. Был сделан 261 звонок на благотворительный телефон на сумму 325 евро. Помощь нужна на оплату курсов интенсивной реабилитации на следующий год, чтобы Юрис начал ходить. Стоимость специально для него разработанной программы - 5730 евро.

Ещё в начале года он мог продержаться на ногах без поддержки всего 5 секунд. Сейчас он стоит самостоятельно уже 50 секунд. Эта большая победа маленького Юриса случилась после курсов специальной интенсивной реабилитации. Надо продолжать, и он обязательно будет ходить. Помощь нужна на оплату очередного курса лечения.

В эти предновогодние дни важно успеть сделать что-то хорошее.

Для 4-летнего Юриса Вейсманиса в фонде ZIEDOT.LV открыт специальный СЧЁТ помощи для оплаты интенсивной реабилитации в медицинском центре Poga.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) до следующего вторника, 2 января, работает специально для маленького Юриса.

Во вторник историю Юриса рассказала благотворительная программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom.

Эта история - о возможностях детей, которых традиционно записывают в бесперспективные. Юрис родился на два месяца раньше срока, с мозговым кровоизлиянием, поэтому на то, что у него будет крепкое здоровье, никто не рассчитывал. Но и воспринимать диагноз ДЦП как приговор в семье не стали. Тем более, что Юрис попал в те счастливые среднестатистические 30 процентов деток с ДЦП, у которых не пострадал интеллект.

Юрису всего 4 годика. Но он человек серьезный и очень творческий. У него есть много книжек, аквариум с рыбками и целый чемодан музыкальных инструментов – гитара, флейта и даже игрушечная барабанная установка. Больше всего ему нравится играть на детском электрическом пианино. Он подолгу может сидеть за клавиатурой и сочинять песенки. А потом напевать их в игрушечный микрофон. Тоже сидя. Потому что стоять без поддержки Юрис может меньше минуты.

Общая проблема семей с больными детьми - смехотворное финансирование средств реабилитации. Лечебные курсы нельзя прерывать, чтобы добиться результата и не потерять достигнутое. Поэтому родители просят помощи.

Он наизусть читает длинные стихи, сочиняет сказки, легко справляется с заданием развивающей игры “Alias”, рассчитанной на более старший возраст, просит, чтобы мама разговаривала с ним по-русски и по-английски, чтобы запоминать новые слова...

В таких случаях, чтобы малыш смог встать на ноги, очень многое зависит от мамы - её упорства, веры, трудолюбия и ответственности. Лаура с сыном целый день работают в паре – гимнастика, упражнения, массажи, процедуры, развивающие занятия. Всё это – тяжелый физический труд. Иногда через боль, слёзы и отчаяние.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ЮРИСА - по ссылке ЗДЕСЬ.

После курсов реабилитации в центре Poga на аппарате Therra Suit Юрис смог самостоятельно держаться на ногах. Он очень подружился со своим физиотерапевтом Элиной и ждёт новых встреч с ней. Врачи рекомендуют ему сейчас пройти еще несколько курсов специальных занятий, не теряя времени. Для него разработана интенсивная реабилитационная программа с “космическим костюмом” (по методике TherraSuit) и программа тренировок двигательной системы.

Это большая физическая нагрузка для такого малыша – три часа интенсива каждый день в течение месяца. Но ему там очень нравится. Физиотерапевты придумывают разные сюрпризы, учитывая склонности каждого ребенка. Для Юриса, например, придумали игру в пиратов. А после окончания курса ребенку дарят на память игрушку. Юрис показал нам смешного ската на колесиках – теперь это его новый дружок.

В этой маленькой семье все построено на любви, терпении и понимании. Пусть Новый год принесет им всем то, о чем они мечтают – здоровье для малыша. Мы верим, что в следующем году Юрис сделает свои первые шаги. И мы с вами можем немножко помочь. Пусть это будет новогодним подарком маленькому мальчику.

Как помочь?

В 2018 году для Юриса планируются 3 курса интенсивной реабилитации в центре «Pogа». Стоимость одного курса 1910 евро, туда включены 19 дневный курс занятий «Therasuit 3», 6 эрготерапий, консультации остеопата и невролога. Всего 65 занятий во время одного курса. Чтобы обеспечить Юрису 3 таких курса в год, необходимо 5730 евро**.

В фонде ZIEDOT.LV открыт СЧЁТ для оплаты интенсивной реабилитации. Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся. Все полностью напрямую пойдет в помощь Юрису.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Юриса до 2 января.

Помочь можно также перечислением на специальный счет

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Jurim Veismanim

Жертвуя на проекты благотворительной организации Ziedot.lv, частные лица и предприятия имеют право получить скидку на подоходный налог.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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