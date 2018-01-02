Это слово - Poga - мы упоминаем почти в каждой программе «Зеленая лампа», как только речь идет о детях, которые не могут самостоятельно передвигаться. И которым нужна помощь.

Зеленая лампа |

Здесь происходят реальные чудеса, меняющие качество жизни многих людей. Свидетелями многих из этих чудес мы были сами – когда дети, которые не могли даже встать на ноги, делали первые шаги и начинали ходить.

Общая беда семей, в которых растут такие дети – катострофически недостаточное финансирование реабилитации. Поэтому родители просят помощи на оплату лечения.

В фонде ZIEDOT.LV открыт специальный СЧЁТ ПОМОЩИ для того, чтобы на собранные деньги можно было оплатить лечение и реабилитацию для детей из бедствующих семей и детских домов.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) до следующего вторника, 9 января, работает для собра средств на проект "Доктор Poga".

ССЫЛКА на СЧЁТ ПОМОЩИ - ЗДЕСЬ

Медицинский центр Poga действует в Риге уже два года. И это очень важно для родителей, которые борются за здоровье своих детей. Трудно сосчитать, сколько малышей за это время получили здесь очень важную реабилитацию, смогли встать на ноги в прямом смысле слова. Ну а родители, которые часто чувствуют себя брошенными, получают также необходимую психологическую поддержку.

Поэтому мы хотим рассказать о центре подробнее. Это многим может быть полезным. Сотням детей судьба послала сложное испытание – тяжелую болезнь. В душе они такие же малыши, как и другие, со своими мечтами и надеждами, а от здоровых детей их отличает только то, что у них не слушаются руки или ноги, они не в состоянии ходить или сидеть самостоятельно. Для семей, в которых растут такие дети, это большое испытaние – их нужно окружить особой любовью и заботой. Родители делают все возможное, чтобы улучшить здоровье своего ребенка. Poga создана, чтобы им в этом помочь.

Этих детей и их родителей мы знаем лично. Мы знакомимся с ними и их родителями в ходе подготовки программы «Зеленая лампа», а потом следим за их успехами.

Ника

5-летняя Ника Купле с рождения не ходила, на ножки встала только недавно, а первые в жизни шаги сделала после курса реабилитации в медицинском центре Poga. Для родителей это было маленьким чудом. Сейчас Ника ходит, опираясь на ходунки.

Метод, который так эффективно помог девочке, называется TheraSuit. Его часто называют «космическим костюмом», потому что первоначально он был изобретен для восстановления атрофированных мышц у космонавтов после полетов. Этот ортопедический аппарат буквально поставил на ноги уже многих. Такого оборудования, как в Латвии, нет в странах Северной Европы.

Мадара

В одной из первых программ «Зеленая лампа» два года назад был сюжет про 10-летнюю девочку Мадару. Когда мы готовили статью о ней, побывали в гостях у Мадары и ее мамы. Девочка родилась с тяжелым диагнозом - ДЦП. Ходить она не могла и передвигалась с трудом – с помощью мамы или на коляске и не могла держать равновесие. Тогда мы собирали деньги для Мадары на курс реабилитации в центре Poga и пожелали ей, чтобы через год она могла ходить. А через некоторое время встретили девочку с мамой и поразились: Мадара шла самостоятельно, еще не очень ровными шагами, но уже уверенно.

Маша

Маше Жаркевич – 12 лет. Ходить она не могла из-за болезни. Только полтора года назад, после курса реабилитации в центре Poga, Маша научилась ходить без поддержки. Хороших результатов удалось достигнуть с помощью нескольких курсов интенсивной реабилитации с «космическим костюмом» по методике Therasuit и на роботе для ходьбы GEO.

Богдана

У 3-летней Богданы Будкиной с диагнозом ДЦП с рождения не слушались ножки. Уже после первого курса занятий с физиотерапевтом, эрготерапевтом, остеопатом и неврологом и занятий на аппарате Therra Suit, сразу стали видны результаты, которые теперь нужно закреплять.

РОБОТ УЧИТ ХОДИТЬ

Мы много раз бывали в центре Poga – и на открытии, когда нам показывали в действии уникальную новейшую аппаратуру, и в обычные рабочие дни, когда к дверям центра постоянно подходят и подъезжают мамы и папы с детками в инвалидных колясках. О результатах лечения и реабилитации детей нам рассказывали не врачи, а сами родители. И эти результаты мы видели своими глазами.

Помимо уникального в Северной Европе метода физиотерапии TheraSuit (США), гордостью центра является особенный «робот для ходьбы» - G-EO System (Швейцария), который учит детей движениям и даже ходьбе по лестницам и ступенькам. Повторяющиеся движения «записываются» в подкорке головного мозга и моделируют новую, правильную, программу взамен сломанной из-за болезни. «Число повторов, которые выполняет робот – от 800 до 1000 шагов за одно занятие. Это минимум, который мы делаем, потому что мозгу нужна очень точная и повторяющаяся информация , чтобы мы могли восстановить функцию», - рассказала директор центра Лига Ластовска.

Также используется комбинация с функциональной электростимуляцией (ФЭС). Благодаря этому реабилитационный процесс становится более дешевым, удобным и доступным для большей части маленьких пациентов.

Все это оборудование и разработанные системы занятий помогают не только детям, но и взрослым - при ДЦП, болезнях позвоночника и нервной системы, последствиях инсульта, спортивных травмах и других заболеваниях.

Многие дети с двигательными нарушениями нуждаются в реабилитации фактически на протяжении всей жизни. От двух до четырех раз в год проводится интенсивный курс, в остальное время требуется поддерживающая физиотерапия.

Poga работает не только с детьми, но и с родителями. Их обучают их занятиям с ребенком в домашних условиях: какие упражнения он должен выполнять, как делать массаж, какие специализированные для каждого ребенка методы можно применять и т.д.

Для самих родителей, которым часто приходится выдерживать большие нагрузки, поднимать, переносить ребенка и инвалидную коляску, в центре проводят сеансы лечебного массажа.

Рекламу нового центра Poga мама 5-летнего Ванечки увидела прямо на улице, на стенде, тогда центр только открылся. Они зашли на консультацию и остались. Врач-физиотерапевт, который занимался с ним в центре Poga, очень Ваню хвалит. А сам Ваня называет его « дядя Юра» и уверен, что они занимаются самым настоящим спортом. Ваня очень этим гордится. И хотя ему трудно и тяжело делать все необходимые упражнения, он старается и радуется каждому достижению.

Ваня

Врачи уверены, что годовой курс интенсивной реабилитации поможет Ване буквально встать на ноги.

Эльвира

Эльвире Вайткевиче из Салдуса - 21 год. После тяжелой аварии она прикована к инвалидной коляске и постоянно находится в социальном пансионате «Тервете». Медики разработали для нее программу реабилитации, чтобы девушка смогла ходить. Фактически ей предстояло начать жизнь заново. Летом в программе «Зеленая лампа» был сюжет про Эльвиру. Недавно она сообщила, что после интенсивных занятий в центре Poga, разработанных специально для нее, встала на ноги.

Очень важно, что реабилитация – 19 дневный курс состоит из 65 ежедневных занятий по три часа в день – проходит в Латвии. Это значит, что больше не нужно ездить за аналогичными занятиями за границу, тратить деньги на дорогу, проживание и переводчика. Цены на услуги центра значительно отличаются от заграничных. Тем не менее они далеко не всем доступны. Поэтому в ziedot.lv открыты специальные программы помощи для тех семей, которые не в состоянии оплатить реабилитацию здесь.

Реабилитационный центр «Poga» - некоммерческий фонд. Идея создания центра принадлежит Ziedot.lv. Глава Ziedot.lv Рута Диманта отметила, что с 2003 года, когда организация начала свою работу, на лечение и реабилитацию детей было собрано (жителями Латвии и предприятиями) – более 10 миллионов евро. Из них 4,3 миллиона были выделены на лечение за границей. Теперь иначе. Во многих случаях тяжелых заболеваний дети смогут получить современную и квалифицированную помощь прямо в Латвии. А многие из малоимущих семей - и бесплатно.

Здесь действует также программа «Доктор Poga», которая дает возможность детям из бедствующих и многодетных семей, а также воспитанникам детских домов получить бесплатно обследование и консультации специалистов – невролога, физиотерапевта, остеопата, эрготерапевта.

В фонде ZIEDOT.LV открыт специальный СЧЁТ ПОМОЩИ для того, чтобы на собранные деньги можно было оплатить лечение и реабилитацию для детей из бедствующих семей и детских домов.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) до следующего вторника, 9 января, работает для собра средств на проект "Доктор Poga".

ССЫЛКА на СЧЁТ ПОМОЩИ - ЗДЕСЬ

Напоминаем, что Ziedot.lv не берет с пожертвований не взимается никаких комиссионных. Все 100 процентов денег идут на назначенную цель. Административные выплаты Ziedot.lv также не покрываются из пожертвованных денег.

Адрес центра Poga: Рига, ул. Индрану, 13 (в районе моста ВЭФ). Во дворе есть бесплатная автостоянка. Телефоны для справок: 67806020, 24968968.

Cайт центра Poga: http://www.centrspoga.lv

Помочь можно также перечислением на специальный счет

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Bērnu rehabilitācija Latvijā

Жертвуя на проекты благотворительной организации Ziedot.lv, частные лица и предприятия имеют право получить скидку на подоходный налог.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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