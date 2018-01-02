Зеленая лампа |

На прошлой неделе историю 4-летнего Юриса Вейсманиса рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. Родители просили помощи для оплаты интенсивной реабилитации в медицинском центре Poga.

За неделю для мальчика было собрано 6082 евро. На счет поступило 5130 евро. Плюс было сделано 764 звонка на благотворительный телефон на сумму 952 евро. Этих средств хватит на 3 курса интенсивной реабилитации в течение всего 2018 года.

Стоимость специально для него разработанной годовой программы - 5730 евро. В новогодние дни люди оказались особенно отзывчивыми, и на счету мальчика на данный момент оказалось на 1480 евро больше необходимой на год суммы. Эти деньги будут зарезервированы на следующий курс реабилитации на 2019 год. Спасибо всем за помощь!

Ещё в начале года Юрис мог продержаться на ногах без поддержки всего 5 секунд. Сейчас он стоит самостоятельно уже 50 секунд. Эта большая победа маленького Юриса случилась после курсов специальной интенсивной реабилитации. Надо продолжать, и он обязательно будет ходить. Мы обязательно расскажем вам про успехи Юриса.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ЮРИСА - по ссылке ЗДЕСЬ.

После курсов реабилитации в центре Poga на аппарате Therra Suit Юрис смог самостоятельно держаться на ногах. Он очень подружился со своим физиотерапевтом Элиной и ждёт новых встреч с ней. Теперь, благодаря помощи жертвующих, они приступят к занятиям.

Для него разработана интенсивная реабилитационная программа с “космическим костюмом” (по методике TherraSuit) и программа тренировок двигательной системы. В 2018 году для Юриса планируются 3 курса интенсивной реабилитации в центре «Pogа». Стоимость одного курса 1910 евро, туда включены 19 дневный курс занятий «Therasuit 3», 6 эрготерапий, консультации остеопата и невролога. Всего 65 занятий во время одного курса.

Чтобы обеспечить Юрису 3 таких курса в год, было необходимо 5730 евро. За новогоднюю неделю все деньги собраны!

Напоминаем, что никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся.

Жертвуя на проекты благотворительной организации Ziedot.lv, частные лица и предприятия имеют право получить скидку на подоходный налог.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook. Просто кликните по ссылке ЗДЕСЬ и ставьте Like