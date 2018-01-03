Зеленая лампа |

Cотни родителей в Латвии называют ее своим семейным ангелом. Более 9 лет Санита Эндзеле занимается в фонде Ziedot.lv вопросами лечения и реабилитации маленьких деток. И помнит каждого ребенка. А сейчас она является административным директором реабилитационного центра Poga, который действует в Риге уже два года.

В этом центре собрано уникальное оборудование, которого в таком количестве нет больше в странах Северной Европы. Особенно Poga гордится системой Therra Suit, которую называют «космическим костюмом» (изначально создана по технологиям, предназначенным для адаптации космонавтов), и «роботом для ходьбы», который заново учит малышей ходить. Все это помогает буквально ставить на ноги детей с диагнозом ДЦП и повреждениями опорно-двигательной системы.

Обо всем этом – о новых технологиях, методах реабилитации и психологической помощи, о работе с родителями – Санита рассказала в эфире программы «Зеленая лампа». на радио Baltkom.

Недавно центр Poga приобрел еще одно уникальное оборудование, предназначенное для электростимуляции мозговой деятельности. Раньше для этого приходилось ездить за границу, а теперь это доступно в Латвии, что значительно дешевле, потому что не нужны расходы на проезд, проживание, переводчика. Процедура может быть назначена только по заключению невролога центра доктора Микуса Дирикса, который прошел специальное обучение в Нидерландах. Электростимуляция мозга помогает при диагнозах : ДЦП, деменция, невралгические и писхиатрические нарушения, аутизм и др.

САЙТ ЦЕНТРА POGA www.centrspoga.lv

Мы спросили у Саниты, какими особенными качествами должны обладать люди, которые каждый день сталкиваются с бедами и болезнями? И она ответила так:

Нужно просто любить человека. Мы можем помочь тем, кому судьба сделала больно. Значит нужно это делать. Бывает, что опускаются руки. Но мы понимаем, что даже, если болезни неизлечимы, все равно можно поднять качество жизни этих деток, поддержать их родителей. И главное, люди, попавшие в беду, должны знать, что они не одни. Что рядом есть кто-то, кто протянет руку помощи. Как это делают и ваши радиослушатели, и читатели.

И, конечно, мы видим результаты. Когда неподвижный до этого ребенок начинает сидеть, вставать или ходить, пусть с помощью и поддержкой, но делает первые в жизни шаги, для родителей это просто чудо. И это дает нам силы продолжать.

Санита Эндзеле поблагодарила жителей Латвии, которые жертвуют деньги на помощь тем, кто сам не может оплатить лечение. И отметила, что никакие проценты и отчисления с пожертвований не берутся. Поскольку административные и организационных расходы оплачиваются из других источников. Административный директор центра Poga также отдельно поблагодарила за сотрудничество Фонд Инары и Бориса Тетеревых, который поддерживает добрые инициативы Ziedot.lv.

Только за минувший год серьезную терапию в центре Poga получили более ста детей. Для каждого разрабатывается индивидуальная программа с участием разных специалистов.

Это трудно описать – курс состоит из 19 дней, и каждый день малыши занимаются по 3-4 часа. Это очень тяжело и серьезная работа. Я восхищаюсь этими детьми. И потом они еще занимаются дома. Родителям мы составляем специальную программу. И так, шаг за шагом, эти дети становятся крепче. Чем раньше начинать реабилитацию, тем больше можно помочь ребенку.

Для детей из бедствующих, многодетных, малоимущих семей, а также для воспитанников детских домов, которые не могут сами оплатить нужное лечение, разработана программа «Доктор Poga», по которой можно получить бесплатные консультации и рекомендации.

Телефон для справок: 28452200.

«Основа основ - это отношение человека к человеку. И какие же замечательные люди у нас в Латвии, - сказала Санита Эндзеле. И пожелала всем крепкого здоровья, семейных радостей, работы, которая приносит удовольствие, и счастья в новом году.

Видеозапись программы ЗДЕСЬ

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) до 9 января работает, чтобы помочь тем семьям, которые сами не могут оплатить очень важное лечение для тяжелобольных деток.

СЧЕТ ПОМОЩИ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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