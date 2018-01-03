Зеленая лампа |

Чтобы дети из малоимущих, многодетных и проблемных семей могли своевременно получить качественную консультацию и терапию в медицинском центре Poga, создан специальный проект - "Доктор Poga". О нем программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник. Для поддержки проекта нужна помощь.

Благотворительный телефон 90006383 до 9 января работает в помощь детям из бедствующих семей Латвии. Стоимость звонка – 1,42 евро.

СЧЕТ ПОМОЩИ Никакие проценты с этих денег не берутся. Все полностью пойдет она оплату консультаций специалистов и лечения детей, родители которых не имеют возможности это сделать.

Для специального проекта «Доктор Poga», помогающего детям из бедствующих семей и воспитанникам детских домов получить бесплатную помощь в реабилитационном центре, собрано 101 евро. На счет проекта поступило 50 евро, было сделано 42 звонка на благотворительный телефон на сумму 51 евро.

За минувший год серьезную специальную терапию на уникальном оборудовании уже получили сотни детей с заболеваниями опорно-двигательной системы. Многие из них в буквальном смысле встали на ноги. В программе "Зеленая лампа" мы рассказывали о дестяках таких конкретных случаев.

Реабилитационный центр Poga действует в Риге уже два года. В этом центре собрано уникальное оборудование, которого в таком количестве нет больше в странах Северной Европы. Особенно Poga гордится системой Therra Suit, которую называют «космическим костюмом» (изначально создана по технологиям, предназначенным для адаптации космонавтов), и «роботом для ходьбы», который заново учит малышей ходить. Все это помогает буквально ставить на ноги детей с диагнозом ДЦП и повреждениями опорно-двигательной системы.

Недавно центр Poga приобрел еще одно уникальное оборудование, предназначенное для электростимуляции мозговой деятельности. Раньше для этого приходилось ездить за границу, а теперь это доступно в Латвии, что значительно дешевле, потому что не нужны расходы на проезд, проживание, переводчика. Процедура может быть назначена только по заключению невролога центра доктора Микуса Дирикса, который прошел специальное обучение в Нидерландах. Электростимуляция мозга помогает при диагнозах : ДЦП, деменция, невралгические и писхиатрические нарушения, аутизм и др.

САЙТ ЦЕНТРА POGA www.centrspoga.lv

Административный директор центра Poga Санита Эндзеле в эфире программы «Зеленая лампа» подчеркнула:

"Каждый ребенок уникален и важен. Мы можем помочь тем, кому судьба сделала больно. Мы понимаем, что даже, если не все болезни неизлечимы, все равно можно поднять качество жизни этих деток, поддержать их родителей. И главное, люди, попавшие в беду, должны знать, что они не одни. Что рядом есть кто-то, кто протянет руку помощи. Как это делают и ваши радиослушатели, и читатели. И, конечно, мы видим результаты. Когда неподвижный до этого ребенок начинает сидеть, вставать или ходить, пусть с помощью и поддержкой, но делает первые в жизни шаги, для родителей это просто чудо. И это дает нам силы продолжать".

Только за минувший год серьезную терапию в центре Poga получили более ста детей. Для каждого разрабатывается индивидуальная программа с участием разных специалистов.

"Это трудно описать – курс состоит из 19 дней, и каждый день малыши занимаются по 3-4 часа. Это для них очень серьезная работа. Для родителей мы составляем специальную программу, чтобы они могли продолжить занятия дома. И так, шаг за шагом, эти дети становятся крепче. Чем раньше начинать реабилитацию, тем больше можно помочь ребенку", - отметила Санита Эндзеле.

Для детей из бедствующих, многодетных, малоимущих семей, а также для воспитанников детских домов, которые не могут сами оплатить нужное лечение, разработана программа «Доктор Poga», по которой можно получить бесплатные консультации и рекомендации. Если вы знаете такие семьи, нуждающиеся в помощи, передайте им эту информацию.

Телефон для справок: 28452200 (центр Poga).

На этой неделе благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» работает в помощь именно таким детям - 90006383 (1,42 евро).

СЧЕТ ПОМОЩИ Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся. Все полностью пойдет она оплату консультаций специалистов и лечения детей, родители которых не имеют возможности это сделать.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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