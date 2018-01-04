Зеленая лампа |

Для специального проекта «Доктор Poga», помогающего детям из бедствующих семей и воспитанникам детских домов получить бесплатную помощь в реабилитационном центре, собрано 605 евро. На счет проекта поступило 490 евро, было сделано 93 звонка на благотвортельный телефон на сумму 115 евро. Об этом проекте программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник.

За минувший год серьезную специальную терапию уже получили сотни детей с заболеваниями опорно-двигательной системы. Многие в буквальном смысле встали на ноги.

Благотворительный телефон 90006383 до 9 января работает в помощь детям из бедствующих семей Латвии. Стоимость звонка – 1,42 евро.

СЧЕТ ПОМОЩИ Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся.

Реабилитационный центр Poga действует в Риге уже два года. В этом центре собрано уникальное оборудование, которого в таком количестве нет больше в странах Северной Европы. Особенно Poga гордится системой Therra Suit, которую называют «космическим костюмом» (изначально создана по технологиям, предназначенным для адаптации космонавтов), и «роботом для ходьбы», который заново учит малышей ходить. Все это помогает буквально ставить на ноги детей с диагнозом ДЦП и повреждениями опорно-двигательной системы.

При систематической и своевременно начатой реабилитации результаты очень хорошие. Но это, конечно, большая и трудная работа для самих детей и их родителей, которая требует времени, сил и терпения. Но когда ребенок сам встает на ноги и делает первые шаги - это главная награда и родителям, и врачам. Многие дети приходят уже на повторные курсы.

Недавно центр Poga приобрел еще одно уникальное оборудование, предназначенное для электростимуляции мозговой деятельности - DC-Stimulator (neuroCare Group, Германия). Раньше для этого приходилось ездить за границу, а теперь это доступно в Латвии, что значительно дешевле, потому что не нужны расходы на проезд, проживание, переводчика. Процедура может быть назначена только по заключению невролога центра доктора Микуса Дирикса, который прошел специальное обучение в Нидерландах. Электростимуляция мозга помогает при диагнозах : ДЦП, деменция, невралгические и писхиатрические нарушения, аутизм и др.

Программа «Доктор POGA» - это благотворительнaя программа Ziedot.lv, которая обеспечивает детям всей Латвии совет педиатра и невролога. Программа дает возможность получить консультации у высококвалифицированнoго неврологa для того, чтобы вовремя выявить проблемы и получить лечение.

Для детей из проблемных семей - неимущих, многодетных или приемных семей, а также детям с функциональными нарушениями и воспитанникам детских домов визиты по программе «Доктор POGA» бесплатны.

Телефон для справок: 28452200 (Poga)

САЙТ ЦЕНТРА POGA www.centrspoga.lv

Административный директор центра Poga Санита Эндзеле в эфире программы «Зеленая лампа» подчеркнула: "Мы можем помочь тем, кому судьба сделала больно. Бывает, что опускаются руки. Но мы понимаем, что даже, если болезни неизлечимы, все равно можно поднять качество жизни этих деток, поддержать их родителей. И главное, люди, попавшие в беду, должны знать, что они не одни. Что рядом есть кто-то, кто протянет руку помощи. Как это делают и ваши радиослушатели, и читатели. И, конечно, мы видим результаты. Когда неподвижный до этого ребенок начинает сидеть, вставать или ходить, пусть с помощью и поддержкой, но делает первые в жизни шаги, для родителей это просто чудо. И это дает нам силы продолжать".

Только за минувший год серьезную терапию в центре Poga получили более ста детей. Для каждого разрабатывается индивидуальная программа с участием разных специалистов.

"Это трудно описать – курс состоит из 19 дней, и каждый день малыши занимаются по 3-4 часа. Это для них очень серьезная работа. Для родителей мы составляем специальную программу, чтобы они могли продолжить занятия дома. И так, шаг за шагом, эти дети становятся крепче. Чем раньше начинать реабилитацию, тем больше можно помочь ребенку", - подчеркнула Санита Эндзеле.

Для детей из бедствующих, многодетных, малоимущих семей, а также для воспитанников детских домов, которые не могут сами оплатить нужное лечение, разработана программа «Доктор Poga», по которой можно получить бесплатные консультации и рекомендации. На этой неделе благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» работает в помощь именно таким детям - 90006383 (1,42 евро).

СЧЕТ ПОМОЩИ Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся. Все полностью пойдет она оплату консультаций специалистов и лечения детей, родители которых не имеют возможности это сделать.

На снимках - конкретные дети и подростки, уже получившие и получаюшие реабилитацию в центре Poga.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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