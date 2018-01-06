Зеленая лампа |

Дорогие друзья «Зеленой лампы»! Еще раз вас всех – с Новым годом! И с наступающим православным Рождеством! Самого светлого и хорошего вам! Вы этого очень заслуживаете.

Спасибо вам за то, что вы с нами. Благодаря вашей поддержке и в минувшем году удалось помочь очень многим людям: оплатить операции, реабилитации, дорогие лекарства, ортозы, инвалидные коляски, услуги специальных нянечек по уходу за больными детьми. Вот только несколько примеров, а всего их было более 50 за год.

20-летний Лаурис ЯНКОВСКИС из Айзкраукле скоро сможет отправиться на операцию в Германию и будет ходить и жить без боли (сумма была собрана очень большая).

Рижанка и мама 12-летнего сына Ивита КУПАКА сможет получить жизненно важные лекарства от онкологии.

А также полностью собрана нужная сумма для реабилитации 5-летнего Вани Чернявского , 5-летней АМАНДЫ из Тукумса, на год обеспечена помощь для Славы НАЗАРОВА из Резекне, для Артура КРАСИЛЬНИКОВА из Риги. Мама Артура недавно позвонила нам и сказала, что после программы ее сын, до этого неподвижно лежавший, смог встать и начал ходить сам. Такие удивительные вещи трудно объяснить логикой, но они часто получаются, когда большое количество людей одновременно желает кому-то добра и здоровья.

Матису ЛИМАНИСУ из поселка Нитауре собрана нужная сумма на специальный корсет, чтобы он мог сидеть, и юноша сможет продолжить учебу.

Владу ВАСИЛЕВСКОМУ из Риги сделали срочную операцию на ноге. Андрею Бришке, который после тяжелой травмы не ходит, собрали деньги на реабилитацию.

Максим ФЕДУЛОВ уже вернулся из клиники Эстонии, где прошел курс реабилитации. Он сможет поехать туда еще раз. Пришло известие от Эльвиры ВАЙТКЕВИЧ из пансионата Тервете - она встала на ноги.

Вернулась с новым протезом из Германии мама маленького мальчика Настя НАЗАРОВА из Юрмалы. Появилась новая современая коляска у Кати ЛЕБЕДЕВОЙ, живущей в Огре.

Собрана нужная сумма для реабилитации Стефании ДОЛГОВОЙ, Насти ИДЕЛЬКИНОЙ из Екабпилса и Дениса КАРГИНА из Лиепаи. Собрана помощь на год для семьи Александры ШИКЛОВОЙ и Саши КУШЛИСА. Настя КОЛОСКОВА смогла поехать в клинику Германии. При вашей поддержке и по итогам Сладкой ярмарки собрана нужная сумма на реабилитацию 8-летней Николь КАЛНИНИ и 5-летней Богданы БУДКИНОЙ.

Это не весь список, конечно. Мы не хотим говорить громких фраз, но в данном случае это правда – вы очень часто выступаете в роди спасателей в критической ситуации, там, где поддержки официального здравоохранения не достаточно или ее просто нет, и отчаявшиеся люди не знают, что делать. Для вас нет разницы, какой национальности человек и какой язык у него родной. Просто тому, кто просит о помощи, протягивают руку.

В этом есть более глубокий смысл, не сразу понятный. Так создается цепочка добра, от человека к человеку. И она бережет и спасает всех нас – каждого в частности и страну в целом.

Вы не можете себе даже представить, сколько слов благодарности и любви летит к вам от людей, которым вы помогали. Они для вас – незнакомые. Но тем не менее вы стали в какой-то степени родными, пусть заочно. Многие из тех, о ком сюжеты в «Зеленой лампе» были более двух лет назад, до сих пор звонят и просят передать вам «спасибо». Передаем!

Также от всего сердца благодарим всех гостей нашей благотворительной программы на радио Baltkom, которые помогают включать Зеленую лампу и рассказывают нам о самом главном в жизни. Всех, кто организовывал, участвовал лично и помогал провести благотворительные органные и театральные концерты, художественные выставки, Сладкие ярмарки. И всех наших коллег из латвийских СМИ за поддержку и отзывчивость. И, конечно, редакцию радио Baltkom - за горячее участие во всех проектах.

Спасибо фонду ziedot.lv, с которым мы сотрудничаем, - за очень профессиональную помощь огромному количеству людей. И отдельная благодарность Фонду Бориса и Инары Тетеревых - за постоянную поддержку и все хорошее, что они делают в Латвии.

Светлого Рождества вам, дорогие люди! Единственная истинная ценность в жизни - это любовь и милосердие. Будьте счастливы и здоровы!

Ваша "Зеленая лампа".

В эти Рождественские дни благотворительный телефон телефон 90006383 (1,42 евро) до 9 января работает в помощь больным детям из бедствующих семей Латвии, чтобы они могли бесплатно получить квалифицированную помощь специалистов реабилитационного центра Poga.

СЧЕТ ПОМОЩИ Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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