Зеленая лампа |

Для специального проекта «Доктор Poga», помогающего детям из бедствующих семей и воспитанникам детских домов получить бесплатную помощь в реабилитационном центре, собрано 1533 евро. На счет проекта поступило 1320 евро, был сделан 171 звонок на благотворительный телефон на сумму 1533 евро.

За минувший год серьезную терапию в рамках проекта «Доктор Poga», благодаря помощи жертвующих, получили сотни больных детей. Многие из них в буквальном смысле встали на ноги. Благотворительный телефон 90006383 до 9 января работает в помощь детям из бедствующих семей Латвии. Стоимость звонка – 1,42 евро.

На этом снимке - Эльвира Вайткевича из Салдуса. После тяжелой автоаварии она не могла ходить, находилась в инвалиднм кресле и постоянно жила в социальном пансионате Тервете, так как мамы у девушки нет. После программы реабилитации в центре Poga, на которую вы помогали собирать деньги, у Эльвиры произошли улучшения в здоровье. Недавно она самостоятельно встала на ноги. Следующая большая цель – чтобы она смогла ходить самостоятельно. Это реально.

Таких случаев – много. К большому сожалению, государственной помощи детям и взрослым, попавшим в беду, недостаточно, чтобы получить положительные сдвиги. Реабилитация должна проходить постоянно, с помощью хороших специалистов и на современном оборудовании. Это доступно в реабилитационном центре [Poga] (http://www.centrspoga.lv/ ""), который действует в Риге уже два года. За это время там получили помощь сотни детей. Многие из них в буквальном смысле встали на ноги.

Особенно важно, что благодаря специальному проекту, открытому в ziedot.lv, консультации, диагностику и помощь специалистов могут получать больные дети из бедствующих и многодетных семей, родители которых не могут обеспечить лечение ребенку. А также воспитанники детских домов, о которых некому позаботиться.

Спасибо всем, кто откликнулся на призыв и помошает проекту «Доктор Poga». Со вторника было собрано 705 евро. На счет поступило 545 евро, было сделано 129 благотворительных звонков на сумму 160 евро.

Каждый звонок и каждый евро – это реальная помощь тем, кто находится в трудной ситуации.

Благотворительный телефон ** 90006383** (1,42 евро) до 9 января работает в помощь детям из бедствующих семей Латвии

СЧЕТ ПОМОЩИ Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся.

На этом снимке (внизу, слева) - 6-летняя Ника Кнупле (диагноз - ДЦП, она приехала с мамой в Ригу, чтобы повторно пройти курс реабилитации в центре Poga, разработанный врачами специально для нее. Год назад, когда программа "Зеленая лампа" встречалась с Никой, девочка не могла ходить самостоятельно. Сейчас она может сделать уже более 10 шагов и стоит на ногах уверенно. Реабилитация - процесс непростой и небыстрый. Но результаты есть.

Спасибо всем, кто помогал Нике! Сейчас в такой помощи нуждаются еще сотни детей из малообеспеченных семей Латвии. Именно с такой целью открыт проект "Доктор Poga".

Реабилитационный центр Poga действует в Риге уже два года. В этом центре собрано уникальное оборудование, которого в таком количестве нет больше в странах Северной Европы. Особенно Poga гордится системой Therra Suit, которую называют «космическим костюмом» (изначально создана по технологиям, предназначенным для адаптации космонавтов), и «роботом для ходьбы», который заново учит малышей ходить. Все это помогает буквально ставить на ноги детей с диагнозом ДЦП и повреждениями опорно-двигательной системы.

Обратите внимание!

Недавно центр Poga приобрел еще одно уникальное оборудование, предназначенное для электростимуляции мозговой деятельности - DC-Stimulator (neuroCare Group, Германия).. Раньше для этого приходилось ездить за границу, а теперь это доступно в Латвии, что значительно дешевле, потому что не нужны расходы на проезд, проживание, переводчика. Процедура может быть назначена только по заключению невролога центра доктора Микуса Дирикса, который прошел специальное обучение в Нидерландах. Электростимуляция мозга помогает при диагнозах : ДЦП, деменция, невралгические и писхиатрические нарушения, аутизм и др.

Программа «Доктор POGA» - это благотворительнaя программа Ziedot.lv, которая обеспечивает детям всей Латвии совет педиатра и невролога. Программа дает возможность получить консультации у высококвалифицированнoго неврологa для того, чтобы вовремя выявить проблемы и получить лечение. Для детей из проблемных семей - неимущих, многодетных или приемных семей, а также детям с функциональными нарушениями и воспитанникам детских домов визиты по программе «Доктор POGA» бесплатны.

САЙТ ЦЕНТРА POGA www.centrspoga.lv

Телефон для справок: 28452200 (Poga)

Административный директор центра Poga Санита Эндзеле в эфире программы «Зеленая лампа» подчеркнула: «Мы можем помочь тем, кому судьба сделала больно. Бывает, что опускаются руки. Но мы понимаем, что даже, если болезни неизлечимы, все равно можно поднять качество жизни этих деток, поддержать их родителей. И главное, люди, попавшие в беду, должны знать, что они не одни. Что рядом есть кто-то, кто протянет руку помощи. И, конечно, мы видим результаты. Когда неподвижный до этого ребенок начинает сидеть, вставать или ходить, пусть с помощью и поддержкой, но делает первые в жизни шаги, для родителей это просто чудо. И это дает нам силы продолжать».

Только за минувший год серьезную терапию в центре Poga получили более ста детей. Для каждого разрабатывается индивидуальная программа с участием разных специалистов.

На этой неделе благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» работает в помощь именно таким детям - 90006383 (1,42 евро).

СЧЕТ ПОМОЩИ Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся. Все полностью пойдет она оплату консультаций специалистов и лечения детей, родители которых не имеют возможности это сделать.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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