Зеленая лампа |

На этом фото - 12-летняя Олеся с праздничной прической и в бальном платье. Недавно у неё был первый бал. Необычный. Она впервые танцевала. У Олеси - ДЦП, она пока еще не может сама ходить. И танец этот был – на инвалидной коляске.

Танцевальная программа была частью концерта, который готовили ученики 66-й Рижской школы. С этим номером они выступали в разных концертах – даже ездили в Лиепаю.

"У неё был кавалер-старшеклассник, из обычного класса" - рассказывает мама. А Олеся смеётся и машет руками: "Не смущайте меня!". Она охотно отвечает на все наши вопросы и с удовольствием рассказывает о своей жизни. А вот о своей болезни говорить совсем не любит. "Я стараюсь об этом не думать и считаю, что у меня все хорошо", - говорит она. И улыбается.

Олеся вообще все время улыбается. И ей невозможно не ответить улыбкой. Она как маленькое солнышко.

В этом году у Олеси был также первый выпускной – она закончила 4 класса начальной школы. Из-за диагноза ДЦП учиться ей, конечно, трудно. Вернее, cама учеба ей очень нравится. Сложности возникают с передвижением по школе - но Олеся не жалуется – в школе есть лифт и подъемник, а друзья и учителя всегда готовы помочь.

Олесе нужна постоянная реабилитация – чтобы снимать боли и учиться самостоятельно ходить. Это реально, просто нужно много работать и верить в себя. А мы можем немножко помочь.

Благотворительный телефон - 90006383 (1, 42 евро) работает для Олеси Сенько до 16 января.

В фонде ziedot.lv для 12-летней Олеси Сенько открыт CЧЁТ ПОМОЩИ

Самая веселая

Олеся считается самым весёлым и жизнерадостным человеком в классе. "Все учителя знают – если по коридору разносится смех, значит в пятом классе дверь открыта и это точно Олеся хохочет.

Учиться ей непросто, проблемы со здоровьем дают себя знать. Но школу свою, учителей и одноклассников Олеся очень любит. Больше всего ей нравятся уроки русского языка: "Я хочу научиться понимать, по каким правилам образуются слова и как правильно писать, чтобы не допускать ошибки. Мне кажется, это очень важно", - объясняет нам Олеся. И добавляет, что любовь к русскому языку – это потому что у них замечательная учительница Элла Николаевна.

Ещё она любит рисование. В этом году в новогодние дни Олеся болела и пропустила школьную ёлку. Зато у неё было время нарисовать и вырезать много красивых новогодних снежинок и звездочек.

А у Деда Мороза она попросила новый рюкзачок и флешку для занятий по информатике. Олеся понимает, что для её будущего очень важно знание компьютера. В Деда Мороза она искренне верит. А когда была помладше, верила в Мойдодыра и очень хотела с ним познакомиться. И даже делала школьный проект по этой сказке, которую знала наизусть.

А недавно, рассказала нам Олеся, она прочитала «Большую книгу Загадок», которую ей подарили в центре Poga – ей очень понравилось. Читать девочке очень нравится, а также она очень любит слушать самую разную музыку. Особо выделяет Диму Билана.

Планы на будущее

Мы побывали в гостях у Олеси и её мамы Екатерины накануне Рождества. Познакомились с Олесиным старшим братом Ваней и домашней любимицей кошкой Лапой. Папа Олеси и Вани работает дальнобойщиком и часто бывает в командировках. Бабушек-дедушек-нянь, которые бы могли помогать с Олесей, рядом нет, поэтому Екатерина работать не может. Она все время должна быть рядом с дочкой.

Ваня старше Олеси на 2 года. "Это счастье, что по жизни у Олеси будет поддержка в лице старшего брата, - говорит мама. Ваня – крепкий, здоровый мальчик, и очень любит сестричку. Олесины проблемы со здоровьем случились из-за кислородного голодания мозга. Она родилась преждевременно и очень маленькой... А оценки у неё, кстати, лучше, чем у Вани. Она более ответственная и усидчивая".

Здесь Олеся перебивает маму и опять объясняет нам: "Понимаете, я живу нормально и не думаю об этой болезни. У меня такие же интересы и заботы , как и у других людей..."

К Рождеству Олеся относится серьезно. И загадала рождественское желание. Понятно, что оно о том, чтобы самой научиться ходить. А для этого надо много и серьезно трудиться. Она это знает с самого раннего возраста – у неё уже было три операции на ногах (чтобы снять спастику) и множество курсов реабилитации. "Иногда бывает так тяжело и больно, что кажется, лучше всё бросить, - говорит она. – Но это только на минуточку".

"Как тебе удается всегда быть в хорошем настроении?" – cпрашиваем мы эту удивительную девочку.

"Я очень люблю жить, - очень серьезно отвечает Олеся. – И ещё мне очень жаль людей, у которых совсем плохо со здоровьем. Ведь есть и такие".

По поводу планов на будущее у неё есть несколько идей. Научиться готовить и заниматься кулинарией (как в кулинарных программах по телевизору) . Стать учительницей латышского (потому что у неё в школе много друзей из латышского потока). Уехать в Англию (но надо выучить английский). И ещё – стать биологом и изучать животных. Олеся очень любит ездить в зоопарк. Там больше всего ей нравится жираф – потому что у него очень красивые глаза и длинная шея.

И ещё она мечтает о собаке – и надеется, что настанет день, когда она сама сможет повести свою собаку на прогулку. Очень её вдохновляет и пример лучшей подружки Маши (о Маше Жаркевич мы рассказывали в одном из сюжетов программы «Зеленая лампа»), которая после реабилитации в рижском центре Poga и систематических занятий стала лучше ходить самостоятельно.

На что нужны деньги

Олесе необходима физиотерапия и регулярная реабилитация – чтобы снимать боли от напряжения мышц и суставов и чтобы она начала ходить самостоятельно. После предыдущего курса констатировали улучшение.

В 2018 году для Олеси в медицинского центре «Poga» запланированы один 19-дневный курс интенсивной реабилитации и 2 поддерживающих курса физиотерапии. Во время интенсивного курса предусматриваются 57 занятий “Therasuit 3” (по методике “космический костюм”), 6 занятий эрготерапии, консультации невролога и остеопата. Вместе 1910 евро. Два курса поддерживающей терапии стоят 480 евро.

Это уникальные аппараты, которые уже многим детям с проблемами опорно-двинательной системы подарили улучшение состояния. Раньше на такие занятия приходилось ездить за границу, и стоило это значительно дороже. Теперь новейшая аппаратура есть в Риге.

Всего для реабилитации Олеси на годовую программу необходимы 2390 евро. СЧЕТ ПОМОЩИ. Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся.

Помочь можно также, перечислив деньги банковским переводом

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Oļesjai Seņko

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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