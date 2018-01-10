На этом фото - 12-летняя Олеся с праздничной прической и в бальном платье. Недавно у неё был первый бал. Необычный. Она впервые танцевала. У Олеси - ДЦП, она пока еще не может сама ходить. И танец этот был – на инвалидной коляске.

Зеленая лампа |

Танцевальная программа была частью концерта, который готовили ученики 66-й Рижской школы. С этим номером они выступали в разных концертах – даже ездили в Лиепаю.

О своей болезни говорить совсем не любит. "Я стараюсь об этом не думать и считаю, что у меня все хорошо", - говорит она. И улыбается.

В этом году у Олеси был также первый выпускной – она закончила 4 класса начальной школы. Из-за диагноза ДЦП учиться ей, конечно, трудно. Но девочка не жалуется – в школе есть лифт и подъемник, а друзья и учителя всегда готовы помочь.

Олесе нужна постоянная реабилитация – чтобы снимать боли и учиться самостоятельно ходить. Это реально, просто нужно заниматься со специалистами и верить в себя.

Мы побывали в гостях у Олеси и её мамы Екатерины накануне Рождества. И рассказали об этой семье в программе "Зеленая лампа" на радио Baltkom, которая выходит каждый вторник на волне 93.9 FM.

Гостем программы об Олесе была новый директор Рижского русского театра Дана Бьорк.

Необходимая сумма для годовой реабилитации Олеси была собрана за один день. СПАСИБО всем радиослушателям Baltkom и читателям сайта Mixnews.

На счет Олеси Сенько поступило 2140 евро, было сделано 207 звонков на благотворительный телефон на сумму 257 евро. Всего собрано 2397 евро.

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К Рождеству Олеся относится серьезно. И загадала рождественское желание. Понятно, что оно о том, чтобы самой научиться ходить. А для этого надо много и серьезно трудиться. Она это знает с самого раннего возраста – у неё уже было три операции на ногах (чтобы снять спастику) и множество курсов реабилитации. "Иногда бывает так тяжело и больно, что кажется, лучше всё бросить, - говорит она. – Но это только на минуточку".

"Как тебе удается всегда быть в хорошем настроении?" – cпросили мы эту удивительную девочку.

"Я очень люблю жить, - очень серьезно отвечает Олеся. – И ещё мне очень жаль людей, у которых совсем плохо со здоровьем. Ведь есть и такие".

На что пойдут собранные деньги

Олесе необходима физиотерапия и регулярная реабилитация – чтобы снимать боли от напряжения мышц и суставов и чтобы она начала ходить самостоятельно. После предыдущего курса констатировали улучшение.

Так Олеся проходит занятия по реабилитации в центре Poga.

В 2018 году для Олеси в медицинского центре «Poga» запланированы один 19-дневный курс интенсивной реабилитации и 2 поддерживающих курса физиотерапии. Во время интенсивного курса предусматриваются 57 занятий “Therasuit 3” (по методике “космический костюм”), 6 занятий эрготерапии, консультации невролога и остеопата. Вместе 1910 евро. Два курса поддерживающей терапии стоят 480 евро.

Это уникальные аппараты, которые уже многим детям с проблемами опорно-двинательной системы подарили улучшение состояния. Раньше на такие занятия приходилось ездить за границу, и стоило это значительно дороже. Теперь новейшая аппаратура есть в Риге.

Всего стоимость годовой программы реабилитации Олеси 2390 евро.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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