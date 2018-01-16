Зеленая лампа |

У Майи с мужем это единственный сын. Долгожданный и желанный. Так случилось, что родовая травма перевернула всю жизнь семьи. Сейчас Матису уже 15 лет. Из-за родовой травмы у него тяжелая форма ДЦП. Передвигается мальчик с трудом, не может говорить.

Это непростая история простой семьи, которая много лет проходит проверку на прочность. Но в которой, без сомнения, живет любовь. Иначе не выдержать все эти трудности, выпавшие на их жизнь. Знаете, как бывает? Больно слушать рассказ мамы, а она сама говорит, то и дело стараясь незаметно вытереть слезы платком и все время извиняется за такую слабость. И старается улыбнуться. «Вообще-то я сильная и хорошо держусь...» Но, конечно, понятно, как ей тяжело.

Семье очень нужна помощь. Чтобы попросить об этом посторонних людей, нужны особенные усилия. Но ради ребенка можно переступив через себя.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для Матиса Парцанса до 23 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ, открытый для Матиса в ziedot.lv

Перевернутая жизнь

Майя с мужем встретились, когда обоим уже было за 30. Когда узнали, что будет ребенок, очень радовались и ждали этого события. Она по профессии операционная сестра высокой квалификации. Поэтому все, что произошло во время родов, может оценить не только с материнской, но и с профессиональной точки зрения.

Матису довелось появиться на свет 19 ноября. В том, что день его рождения пришелся на государственные праздники, ничего радостного не было. Случилось осложнение, ее с кровотечением увезли на скорой в родильное отделение. Не все специалисты были на работе. Дежурного врача ждали 4 часа. В итоге кесарево сечение не сделали вовремя. Ребенок получил кислородное голодание и повреждение мозговой деятельности. И еще много разных негативных последствий.

У Майи была, конечно, мысль добиться, чтобы виновные понесли наказание. Но когда в один день переворачивается жизнь, стоит дилемма - отдать время, силы и деньги сыну или бесконечной борьбе за справедливость, в которой победить нереально. Она как медик очень хорошо это понимает. Сын важнее. Тем более, что надо было сохранить силы для того, чтобы вытягивать ребенка из тяжелой болезни и обеспечить ему нормальные условия.

Мама Майя бережно хранит фотографии маленького Матиса. На этой - ее сын пытается создавать звуки. Музыка всегда действует на мальчика очень положительно.

Единственное слово - мама

В 8 месяцев Матису поставили диагноз – ДЦП. Выяснилось, что нужно откачивать жидкость из головы, что и сделали в Детской больнице. «После операции врачи сказали, что больше помочь ничем нельзя, время потеряно. Это нужно было сделать сразу, как минимум, в месяц», - печально рассказывает Майя. Единственная надежда была на стволовые клетки. Майя сама нашла информацию про нужную клинику в Новосибирске и отвезла туда сына. Там провели операцию.

А всего с рождения Матис перенес 8 разных операций, в том числе на ногах. Сейчас он может сделать несколько шагов. Но на улице передвигается только в инвалидной коляске.

Мама возит его в специальную школу, в основном, на общественном транспорте. Зимой, в снег и гололед, это очень трудно, и тогда они часто пропускают занятия. Несколько лет назад школа предоставляла им оплаченный автобус, который подъезжал к дому, а потом привозил мальчика обратно. Но потом это прекратилось из-за недостаточного финансирования. А Майе посоветовали обратиться в Рижскую думу. Учитывая, что ребенка она оставить не может, папа много работает, а дедушек и бабушек у них нет, то все это очень сложно. Ходить по кабинетам у нее нет возможности.

«За 15 лет мы с мужем вместе отдыхали только два раза», - грустно говорит Майя.

Последние четыре года она уже не работает, нет ни сил, ни времени. Таская тяжелую коляску, она надорвала спину. А до этого десять лет они с мужем менялись, дежурили у сына по очереди. Она старалась работать как можно больше, брала суточные дежурства, чтобы были какие-то средства на лечение мальчика. Выбивались из сил, но не жаловались.

Майя вспоминает, как «добрые люди» ей советовали отдать ребенка в спецучреждение, ей даже говорить на эту тему тяжело. «Как можно? Это же наш сын, мы его любим!»

Такие дети, считает Майя, не просто так приходит в наш мир. Они учат доброте, терпению, умению посмотреть на жизнь с другой стороны, научиться понимать, что такое настоящие ценности. Все это пришло к Майе после долгих размышлений, отчаяния, слез, когда опускадись руки. «Но если судьба прислала такое испытание, мы должны его пройти. Что будет завтра, не знаем, стараемся жить сегодня и сейчас. И радоваться маленьким радостям», - говорит Майя.

Матиса они покрестили в 2 года в православном монастыре в Риге. Ему в храме очень нравится, рассматривает иконы и огоньки свечей, успокаивается. А сама Майя крестилась сознательно в 33 года. Просто почувствовала, что православная вера дает ей что-то важное для души.

Матис – очень добрый и сердечный ребенок, совсем не капризный. Он любит мультфильмы и песенки, очень радуется огонькам на елке. Вот такие нехитрые радости. Родители пытались научить его играть на синтезаторе и даже на кокле. Ему трудно концентрироваться, а через музыку появляется усидчивость и интерес к занятиям.

Единственное слово, которое он говорит, - это «мама».

На что нужна помощь

Самостоятельно Матис ничего делать не может, восприятие окружающего мира затруднено, поэтому с ним непросто. Очень сложно найти няню, которая помогала бы присматривать за мальчиком, когда его маме надо выйти в поликлинику, в магазин или по делу в какие-то госучреждения. Да хотя бы просто пройтись по городу, на час отключившись от проблем.

Не все няни справляются с такими детьми, не у каждой хватает терпения и сил, не всем можно доверить ребенка, который даже не может говорить. Это очень тяжелая работа и физически, и морально..

Уже два года семье помогает ухаживать за ребенком нянечка Дина, которую Майя называет семейным ангелом – добрая, сердечная. Она приходит раз в неделю, и эта работа оплачивается с помощью проекта фонда ziedot.lv – «Милая нянечка». Таких нянь для работы с тяжелобольными детьми готовят по специальной программе. 32 рабочих часа в месяц (это 1 день в неделю) стоит 256 евро, включая налоги. На весь год семье нужно 3072 евро. И мама сможет раз в неделю вздохнуть спокойнее и сделать какие-то свои дела, не волнуясь за ребенка. У семьи нет денег на оплату няни. Поэтому они просят помощи у людей.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для Матиса Парцанса до 23 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ, открытый для Матиса в ziedot.lv

Никакие проценты с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно банковским перечислением:

**Fonds **"Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

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Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Matīsa Parcāna ģimenei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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