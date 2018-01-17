Зеленая лампа |

В гостях у программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom побывал рижский театр ОСА, а точнее – актер и режиссер Юрий Лунык и молодой актер Евгений Леонов.

ОСА (Общество самодеятельных актеров) - особенный театр, молодежный, он не спонсируется государством. Юрий Лунык напомнил историю театра, который возник 15 лет назад из театральной студии, созданной известным режиссером Семеном Лосевым.

А потом судьба свела начинающих актеров с Михаилом Николаевичем Задорновым. Писатель-сатирик поддержал их идею получить профессионлаьное образование и оплатил учебу целого курса в Ярославском государственном театральном институте. Этот курс и составил костяк нынешнего театра "ОСА".

Живется театру непросто. Но есть, что сказать зрителю, и это главное. "Мы гордимся тем, что в прошлом сезоне удалось выпустить целых пять премьер. И детский спектакль. Это наш маленький подвиг, - подчеркнул Юрий. - Например, рекомендую самый эпичный и красивый наш спектакль – "Геракл. Подвиг номер 6". Это остро сатирическая вещь на злободневные темы. Разговор о том, что волнует, но сквозь призму современных аллюзий".

В репертуаре театра – пять детских спектаклей. Премьера прошлого сезона – «Королевская история», где Евгений Леонов играет роль Вора по имени Пьер, который пришел воровать королевскую корону. В ближайшие выходные состоятся спектакли для детей – «Веселые гости» и «Дюймовочка», оба – веселые, яркие, интерактивные, маленькие зрители вместе с актерами участвуют в действии.

Юрий Лунык рассказал, что также он служит актером в Латвийском театре кукол, где 17 февраля состоится премьера детского спектакля (на русском языке) – «Приключения Крокодила Гены и Чебурашки».

Ну а на афишах театра «ОСА» появился анонс нового спектакля «Кусака», по мотивам рассказов Леонида Андреева. Юрий Лунык – художник-постановщик, а Женя Леонов играет роль рассказчика. Главный герой – собака, которая не имеет хозяев и дома. Это очень трогательный спектакль, попытка поговорить со зрителями о любви ко всему живому и об ответственности.

Репертуар театра ОСА можно увидеть на сайте.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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