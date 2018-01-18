Зеленая лампа |

Для 15-летнего Матиса Парцанса, о котором программа «Зеленая лампа» рассказала во вторник, собрано 508 евро. На счет поступило 210 евро, было сделано 239 звонков на благотворительный телефон на сумму 298 евро. С рождения у мальчика из-за неправильно принятых родов - тяжелая форма ДЦП. Матис не может ходить и обслуживать себя самостоятельно.

Единственное слово, которое он говорит – это «мама». Семье нужна помощь для оплаты услуг специально подготовленной няни по уходу за тяжелобольными детьми. 32 рабочих часа в месяц (это 1 день в неделю) стоят 256 евро. На год нужно 3072 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Матиса Парцанса до 23 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ, открытый для Матиса в ziedot.lv

Перевернутая жизнь

Майя с мужем встретились, когда обоим уже было за 30. Когда узнали, что будет ребенок, очень радовались и ждали этого события. Она по профессии операционная сестра высокой квалификации. Поэтому все, что произошло во время родов, может оценить не только с материнской, но и с профессиональной точки зрения.

Матису довелось появиться на свет 19 ноября. В том, что день его рождения пришелся на государственные праздники, ничего радостного не было. Из-за того, что был выходной, его маме пришлось несколько часов ждать дежурного врача. Время было упущено. В итоге - инвалидность на всю жизнь.

Сейчас Матису 15 лет. У него тяжелая форма ДЦП. Передвигается мальчик с трудом, не может говорить.

Это непростая история простой семьи, которая много лет проходит проверку на прочность. Но в которой, без сомнения, живет любовь. Иначе не выдержать все эти трудности, выпавшие на их жизнь. Больно слушать рассказ мамы, а она сама то и дело старается незаметно вытереть слезы платком и все время извиняется за такую слабость. И старается улыбнуться. «Вообще-то я сильная и хорошо держусь...»

Благотворительный телефон программы 90006383 (1,42 евро) работает для Матиса Парцанса до 23 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ, открыт для Матиса в ziedot.lv

У Майи была, конечно, мысль добиться, чтобы виновные понесли наказание. Но когда в один день переворачивается жизнь, стоит дилемма - отдать время, силы и деньги сыну или бесконечной борьбе за справедливость, в которой победить нереально. Она как медик очень хорошо это понимает. Сын важнее. Тем более, что надо было сохранить силы для того, чтобы вытягивать ребенка из тяжелой болезни и обеспечить ему нормальные условия.

Единственное слово - мама

В 8 месяцев Матису поставили диагноз – ДЦП. Выяснилось, что нужно откачивать жидкость из головы, что и сделали в Детской больнице. «После операции врачи сказали, что больше помочь ничем нельзя, время потеряно. Это нужно было сделать сразу, как минимум, в месяц», - печально рассказывает Майя. Единственная надежда была на стволовые клетки. Майя сама нашла информацию про нужную клинику в Новосибирске и отвезла туда сына. Там провели операцию.

А всего с рождения Матис перенес 8 разных операций, в том числе на ногах. Сейчас он может сделать несколько шагов. Но на улице передвигается только в инвалидной коляске.

Мама возит его в специальную школу, в основном, на общественном транспорте. Зимой, в снег и гололед, это очень трудно, и тогда они часто пропускают занятия.

Последние четыре года Майя уже не работает, нет ни сил, ни времени. Таская тяжелую коляску, она надорвала спину. А до этого десять лет они с мужем менялись, дежурили у сына по очереди. Она старалась работать как можно больше, брала суточные дежурства, чтобы были какие-то средства на лечение мальчика. Выбивались из сил, но не жаловались.

Майя вспоминает, как «добрые люди» ей советовали отдать ребенка в спецучреждение, ей даже говорить на эту тему тяжело. «Как можно? Это же наш сын, мы его любим!»

Такие дети, считает Майя, не просто так приходит в наш мир. Они учат доброте, терпению, умению посмотреть на жизнь с другой стороны, научиться понимать, что такое настоящие ценности. Все это пришло к Майе после долгих размышлений, отчаяния, слез. «Но если судьба прислала такое испытание, мы должны его пройти. Что будет завтра, не знаем, стараемся жить сегодня и сейчас. И радоваться маленьким радостям», - говорит Майя.

Матиса они покрестили в 2 года в православном монастыре в Риге. Ему в храме очень нравится, рассматривает иконы и огоньки свечей, успокаивается. Матис – очень добрый и сердечный ребенок. Он любит мультфильмы и песенки, очень радуется огонькам на елке. Вот такие нехитрые радости.

На что нужна помощь

Самостоятельно Матис ничего делать не может, восприятие окружающего мира затруднено, поэтому с ним непросто. Соржно найти няню, которая помогала бы присматривать за мальчиком, когда его маме надо выйти в поликлинику, в магазин или по делу. Да хотя бы просто пройтись по городу, на час отключившись от проблем.

Не все няни справляются с такими детьми, не у каждой хватает терпения и сил, не всем можно доверить ребенка, который даже не может говорить. Это очень тяжелая работа и физически, и морально..

Таких нянь для работы с тяжелобольными детьми готовят по специальной программе. 32 рабочих часа в месяц (это 1 день в неделю) стоит 256 евро, включая налоги. На весь год семье нужно 3072 евро. И мама сможет раз в неделю вздохнуть спокойнее и сделать какие-то свои дела, не волнуясь за ребенка.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для Матиса Парцанса до 23 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ, открытый для Матиса в ziedot.lv

Никакие проценты с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно банковским перечислением:

**Fonds **"Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Matīsa Parcāna ģimenei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook. Просто кликните по ссылке ЗДЕСЬ и ставьте Like