Мама Майя бережно хранит эти фотографии маленького Матиса. И каждый раз думает о том, каким бы он был, если бы ей не довелось попасть в роддом в выходные по случаю Дня Независимости. И если бы были на месте все врачи. И если бы они сделали всё правильно и вовремя. Она сама - медик. И понимает, что было сделано не так. В итоге у неё на руках остался ребенок-инвалид. СЧЁТ ПОМОЩИ

Зеленая лампа |

Для Матиса Парцанса, о котором программа «Зеленая лампа» рассказала во вторник в эфире радио Baltkom, собрано 992 евро. На счет поступило 504 евро, было сделано 392 звонка на благотворительный телефон на сумму 488 евро. С рождения у мальчика из-за неправильно принятых родов - тяжелая форма ДЦП. Матис не может ходить и обслуживать себя самостоятельно.

Единственное слово, которое он говорит – это «мама». Семье нужна помощь для оплаты услуг специально подготовленной няни по уходу за тяжелобольными детьми. 32 рабочих часа в месяц (это 1 день в неделю) стоят 256 евро. На год нужно 3072 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Матиса Парцанса до 23 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ, открытый для Матиса в ziedot.lv

Майя по профессии операционная сестра высокой квалификации. Поэтому все, что произошло во время родов, может оценить не только с материнской, но и с профессиональной точки зрения.

Матису довелось появиться на свет 19 ноября. В том, что день его рождения пришелся на государственные праздники, ничего радостного не было. Из-за того, что был выходной, его маме пришлось несколько часов ждать дежурного врача. Время было упущено. В итоге - инвалидность на всю жизнь.

Сейчас Матису 15 лет. У него тяжелая форма ДЦП. Передвигается мальчик с трудом, не может говорить.

Это непростая история простой семьи, которая много лет проходит проверку на прочность. Но в которой, без сомнения, живет любовь. Иначе не выдержать все эти трудности, выпавшие на их жизнь.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ МАТИСА по ссылке ЗДЕСЬ

Благотворительный телефон программы 90006383 (1,42 евро) работает для Матиса Парцанса до 23 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ, открыт для Матиса в ziedot.lv

В 8 месяцев Матису поставили диагноз – ДЦП. Выяснилось, что нужно откачивать жидкость из головы, что и сделали в Детской больнице. «После операции врачи сказали, что больше помочь ничем нельзя, время потеряно. Это нужно было сделать сразу, как минимум, в месяц», - печально рассказывает Майя. Единственная надежда была на стволовые клетки. Майя сама нашла информацию про нужную клинику в Новосибирске и отвезла туда сына. Там провели операцию.

А всего с рождения Матис перенес 8 разных операций, в том числе на ногах. Сейчас он может сделать несколько шагов. Но на улице передвигается только в инвалидной коляске.

Мама возит его в специальную школу, в основном, на общественном транспорте. Зимой, в снег и гололед, это очень трудно, и тогда они часто пропускают занятия.

Последние четыре года Майя уже не работает, нет ни сил, ни времени. Таская тяжелую коляску, она надорвала спину. А до этого десять лет они с мужем менялись, дежурили у сына по очереди. Она старалась работать как можно больше, брала суточные дежурства, чтобы были какие-то средства на лечение мальчика. Выбивались из сил, но не жаловались.

Такие дети, считает Майя, не просто так приходит в наш мир. Они учат доброте, терпению, умению посмотреть на жизнь с другой стороны, научиться понимать, что такое настоящие ценности. Все это пришло к Майе после долгих размышлений, отчаяния, слез.

На что нужна помощь

Самостоятельно Матис ничего делать не может, восприятие окружающего мира затруднено, поэтому с ним непросто. Соржно найти няню, которая помогала бы присматривать за мальчиком, когда его маме надо выйти в поликлинику, в магазин или по делу. Да хотя бы просто пройтись по городу, на час отключившись от проблем.

Не все няни справляются с такими детьми, не у каждой хватает терпения и сил, не всем можно доверить ребенка, который даже не может говорить. Это очень тяжелая работа и физически, и морально..

Таких нянь для работы с тяжелобольными детьми готовят по специальной программе. 32 рабочих часа в месяц (это 1 день в неделю) стоит 256 евро, включая налоги. На весь год семье нужно 3072 евро. И мама сможет раз в неделю вздохнуть спокойнее и сделать какие-то свои дела, не волнуясь за ребенка.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для Матиса Парцанса до 23 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ, открытый для Матиса в ziedot.lv

Никакие проценты с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно банковским перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Matīsa Parcāna ģimenei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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