Матису сейчас 15 лет. Он инвалид с рождения. Его замечательную маму зовут Майя. Вся её жизнь - до минуты - подчинена уходу за сыном. К сожалению, государство не оплачивает приход специальной няни для таких детей. Мама просит поддержки - чтобы иметь хоть раз в неделю передышку. Особенно трудно им приходится зимой - когда инвалидная коляска буксует по снегу. Cпециальный СЧЁТ ПОМОЩИ - ЗДЕСЬ

Зеленая лампа |

Все деньги без каких-либо отчислений пойдут на оплату сертифицированной няни по программе "Милая нянечка" на специальный счет семьи Матиса Парцанса - чтобы освободить маму на 8 часов в неделю.

Для Матиса Парцанса, о котором программа «Зеленая лампа» рассказала во вторник в эфире радио Baltkom, собрано 1283 евро. На счет поступило 677 евро, было сделано 486 звонков на благотворительный телефон на сумму 488 евро. Нужно собрать 3072 евро.

С рождения у мальчика из-за неправильно принятых родов - тяжелая форма ДЦП. Матис не может ходить и обслуживать себя самостоятельно.

Единственное слово, которое он говорит – это «мама». Семье нужна помощь для оплаты услуг специально подготовленной няни по уходу за тяжелобольными детьми. 32 рабочих часа в месяц (это 1 день в неделю) стоят 256 евро. На год нужно 3072 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Матиса Парцанса до 23 января.

Матису довелось появиться на свет 19 ноября. В том, что день его рождения пришелся на государственные праздники, ничего радостного не было. Из-за того, что был выходной, его маме пришлось несколько часов ждать дежурного врача. Время было упущено. В итоге - инвалидность на всю жизнь.

У Матиса тяжелая форма ДЦП. Передвигается мальчик с трудом, не может говорить. Это непростая история простой семьи, которая много лет проходит проверку на прочность. Но в которой, без сомнения, живет любовь. Иначе не выдержать все эти трудности, выпавшие на их жизнь.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ МАТИСА по ссылке ЗДЕСЬ

Всего с рождения Матис перенес 8 разных операций, в том числе на ногах. Сейчас он может сделать несколько шагов. Но на улице передвигается только в инвалидной коляске.

Мама возит его в специальную школу, в основном, на общественном транспорте. Зимой, в снег и гололед, это очень трудно, и тогда они часто пропускают занятия.

Последние четыре года Майя уже не работает, нет ни сил, ни времени. Таская тяжелую коляску, она надорвала спину. А до этого десять лет они с мужем менялись, дежурили у сына по очереди. Она старалась работать как можно больше, брала суточные дежурства, чтобы были какие-то средства на лечение мальчика. Выбивались из сил, но не жаловались.

Такие дети, считает Майя, не просто так приходит в наш мир. Они учат доброте, терпению, умению посмотреть на жизнь с другой стороны, научиться понимать, что такое настоящие ценности. Все это пришло к Майе после долгих размышлений, отчаяния, слез.

На что нужна помощь

Самостоятельно Матис ничего делать не может, восприятие окружающего мира затруднено, поэтому с ним непросто. Соржно найти няню, которая помогала бы присматривать за мальчиком, когда его маме надо выйти в поликлинику, в магазин или по делу. Да хотя бы просто пройтись по городу, на час отключившись от проблем.

Не все няни справляются с такими детьми, не у каждой хватает терпения и сил, не всем можно доверить ребенка, который даже не может говорить. Это очень тяжелая работа и физически, и морально..

Таких нянь для работы с тяжелобольными детьми готовят по специальной программе. 32 рабочих часа в месяц (это 1 день в неделю) стоит 256 евро, включая налоги. На весь год семье нужно 3072 евро. И мама сможет раз в неделю вздохнуть спокойнее и сделать какие-то свои дела, не волнуясь за ребенка.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для Матиса Парцанса до 23 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ, открытый для Матиса в ziedot.lv

Никакие проценты с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно банковским перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Matīsa Parcāna ģimenei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook. Просто кликните по ссылке ЗДЕСЬ и ставьте Like