Просто почитайте этот текст - писать про Иеву Ивкину надо в рубрике "История успеха" и "Гордость Латвии". Она рисует картины, зажав кисточку зубами,cочиняет стихи и научилась работать на компьютере носом и подбородком. Хорошо учится и радуется жизни. Только очень обидно, что Иева и её мама вынуждены просить помощи у людей – потому что от государства поддержка минимальная.

СЧЕТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

Зеленая лампа |

Специально для Иевы Ивкиной на этой неделе включен благотворительный телефон 9 000 63 83 (1, 42 евро за звонок) - чтобы хоть немного помочь этой простой семье, оказавшейся в очень непростых условиях.

К нашему приезду в этом маленьком деревенском домике в Мадонском районе готовились заранее - специально для нас мама Инта напекла пирожков. Иева, cидя в своем кресле у печки, при виде гостей обрадовалась, cловно к ней пришел Санта Клаус. Улыбка – до ушей. Рыжие веснушки. Непослушные кудряшки. Вся сияет от радости... Солнышко.

Ирония судьбы

"Гости в дом – пироги на стол. Это наш закон" , - объясняет Инта. Иева начинает смеяться и пытается объяснить, что это напоминает ей фильм "Ирония судьбы" - мол, есть у нас такая традиция... пирогами встречать гостей. "С легким паром" в этой семье смотрят каждый Новый Год. Иева знает все цитаты – и про заливную рыбу, и про "пить надо меньше". Говорить она не может – каждое слово дается с огромным трудом. Но мама понимает её даже с полуслова.

Диагноз Иевы – ДЦП. Причина – неправильно принятые роды, не поставленный вовремя диагноз, не назначенное вовремя лечение... Надо еще учесть, что родилась Иева в непростом 90-м году, в то время проблемы детей с инвалидностью вообще мало озвучивались, а информации, как их лечить и чем помочь, не было совсем никакой.

Диагноз был поставлен только через год. Драгоценное время упущено. В итоге – инвалидная коляска на всю жизнь. Девушка не может ходить, а также умыться, одеться, самостоятельно поесть. При этом она большая умница и тонко чувствующая, очень интересная личность.

Cемье очень нужна помощь на оплату специально подготовленной сертифицированной няни в рамках программы «Милая нянечка», чтобы хоть как-то на 8 часов (один день в неделю) дать Инте возможность сделать какие-то свои важные дела по хозяйству или съездить к врачу. Оставить Иеву без присмотра она не может.

Благотворительный телефон 9 000 63 83 (1,42 евро) работает в помощь семье Иевы Ивкиной до 30 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV

Почему нужно помочь

Сейчас Иеве 27 лет. Живет она в лесном поселке под Калснавой, недалеко от Мадоны, с мамой, cтаренькой бабушкой и папой. Так случилось, что у папы начала развиваться болезнь Паркинсона, и маме Инте теперь нужно присматривать за всеми - никто без ее помощи не может обойтись. Со всеми проблемами Инта вынуждена справляться одна. Пенсия у нее мизерная – 146 евро. И если бы не помощь людей, откликающихся на проект, открытый для Иевы в фонде ZIEDOT.LV, непонятно, как бы они выживали.

Работать на компьютере Иева научилась носом и подбородком.

Особенно трудно Инте зимой, когда нужно убрать снег с тропинок, наколоть дрова и натопить печь. Мы порядочно покружили по заснеженным лесным дорогам, пока нашли этот домик.

Ближайшее место, предусмотренное социальной службой, где Инта могла оставить Иеву под присмотром, когда она была маленькой – это социальный центр по уходу в Валмиере, до которого от маленькой Калснавы надо ехать около двух часов. Для взрослых такой услуги не предусмотрено вообще. Однажды, когда Инте надо было по срочному делу, она оббегала полпоселка, но так и не нашла, кто согласится присмотреть за девочкой. В итоге пришлось везти ее к знакомой, работающей в библиотеке, затаскивать коляску на второй этаж.

Что помогает этой худенькой женщине все выдерживать – каждый день много лет подряд? 27 лет без отпуска и перерывов. Где она находит силы? На этот вопрос Инта отвечает просто: "Я человек земли. Мне земля помогает, вот этот лес за окном, пчелы, каждое дерево, каждый цветок...". Слушаем ее и думаем. Есть у нас "история успеха" и в ней зафиксированы совсем другие люди – успешные, известные. И есть такие, как Инта, настоящие маленькие герои, незаметные из окон дорогих автомобилей. Не жалующиеся, не ноющие, а просто добрые и искренние, делающие свое дело и очень любящие свою родную землю. Нам кажется, что именно на таких людях, как Инта, и держится все.

Школа как чудо

Иева не говорит и не ходит. Руки её не слушаются. При этом в Калснавской школе ее очень ценят и ставят в пример всем ученикам – по желанию учиться, упорству и тяге к знаниям в школе ей не было равных.

Иева - неунывающий и очень жизнерадостный человек.

Чтобы Иеву взяли в нормальную школу, маме пришлось вести 3-летнюю войну с чиновниками разных ведомств – образовательных, cоциальных, медицинских. Было два пути – или домашнее обучение, или специнтернат.

Для обычной школы принять ученицу с таким диагнозом – значило нарушить закон. Никто Инту в её стремлении пристроить дочку в простую школу не поддерживал. Пока не пришла новая учительница из другого района, у которой хватило смелости попробовать.

Но, оказывается, взять ученика с оcобыми потребностями может лишь учитель со специальным образованием. Учительница Илзе Стикане с готовностью отправилась на курсы, получила сертификат и приняла Иеву под свое классное руководство.

Для девочки это было настоящим счастьем – в школе у неё появилось много друзей, которые относились к ней бережно и во всем помогали.

В её жизнь вошли школьные новогодние ёлки, пикники на природе, дни именинника. Она даже участвовала в спортивных эстафетах – мальчишки катили её на коляске к финишу. А её первый день рождения в школе помнит весь поселок – домой её сопровождала гурьба одноклассников – это была целая праздничная процессия с воздушными шарами, букетами и ворохом подарков.

Так как руки Иеву не слушаются, на компьютере она работает носом и подбородком – (клавиатура выведена на экран). Друг семьи придумал и смастерил для неё специальные приспособления, подставки и держатели, и она освоила все компьютерные возможности – открывает сайты, пишет письма, читает.

Когда она впервые продемонстрировала в классе свои умения, одноклассники кричали “Ура! “ и “Браво!” .

Иевины песни о главном

Сейчас Иева сейчас дистанционно учится в 10-м классе. Она научилась полноценно использовать компьютер и интернет: занятия по скайпу, зачеты, контрольные – всё, как у остальных. Лучше всего ей дается физика и химия.

Когда трудно разобраться с новой темой, Иева пересылает задание своей подружке Айе в Лиепаю (Айя тоже колясочница, с Иевой они познакомились в специализированном летнем лагере для детей с особыми потребностями), та начитывает текст на диктофон и пересылает файл обратно – чтобы Иева могла прослушать несколько раз и лучше усвоить материал.

Очень нравится Иеве также биология. Она любит животных и, по словам мамы, дай ей волю, взяла бы в дом всех бродячих кошек и собак. Но забота о домашних питомцах в любом случае ляжет на мамины плечи – поэтому Инта пока подписалась только на кота Микки, на хомяков и маленький аквариум. Инта сама имеет диплом биолога, но работать по специальности она не могла.

Картины Иева рисует, зажав кисточку в зубах.

А ещё мама с гордостью показала нам картины Иевы – рисует девочка, зажав кисточку зубами. Особенно нам понравился рыжий закат на фоне василькового неба. Иева вообще натура романтичная - мечтает, придумывает истории, пишет cтихи. На вопрос “О чем твои стихи?” – отвечает: “Обо всём... О любви... О вчерашей каше... О доброте”...

Некоторые из них уже положены на музыку – учительнице по музыкотерапии, к которой Иева ездила заниматься в Мадону в реабилитационный центр, они так легли на душу, что она сочинила к ним чудесные светлые мелодии.

Одна из песен начинается так: «Скажи Labrīt – и утро будет добрым!»

Письмо к людям

Это письмо Иева каждый день по несколько раз размещает на своей страничке в социальной сети Facebook

«Дорогие друзья! Обращаюсь к вам с огромной просьбой. Просить трудно, но у меня нет другого выхода. Я очень надеюсь, что и в следующем году моя нянечка Мара сможет приходить ко мне, чтобы иногда отпустить мою маму к врачу или за продуктами.

К сожалению, государство не выделяет финансирования на оплату няни для таких, как я. Раньше это оплачивалось из средств проекта «Дай пять». Cейчас деньги нужно искать самим. Если кто-то может, очень прошу поддержать меня и мою семью»

Иеве очень нравится это восточное изречение:

Каждый человек, появляющийся в нашей жизни – учитель! Кто-то учит нас быть сильнее, кто-то – мудрее, кто-то учит прощать, кто-то – быть счастливым и радоваться каждому дню. Кто-то вовсе нас не учит – просто ломает нас, но и от этого мы получаем опыт. Цени каждого человека, даже если он появился на мгновение. Ведь если он появился, то это уже неспроста!

Если вы сейчас читаете этот текст – это тоже неспроста.

Семье нужна помощь для оплаты услуг специально подготовленной няни по уходу за тяжелобольными людьми. 32 рабочих часа в месяц (это 8 часов в неделю) стоят 256 евро. На год нужно 3072 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Иевы Ивкиной до 30 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV по ссылке ЗДЕСЬ

Никакие проценты с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно также банковским перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Цель Palīdzība Ievas Ivkinas ģimenei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook. Просто кликните по ссылке ЗДЕСЬ и ставьте Like