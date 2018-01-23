Зеленая лампа |

Для 15-летнего Матиса Парцанса, о котором программа «Зеленая лампа» рассказала во вторник в эфире радио Baltkom, за неделю собрано 1377 евро. На счет поступило 717 евро, было принято 530 звонков на благотворительный телефон на сумму 660 евро. Этих денего хватит на оплату работы специальной няни на пять месяцев. Няня приходит один раз в неделю на 8 часов - чтобы отпустить маму и дать ей передышку.

На год на оплату этой услуги требуется 3072 евро. В фонде ziedot.lv открыт для семьи Матиса Парцанса специальный СЧЁТ ПОМОЩИ - ЗДЕСЬ Сбор средств продолжается. Никакие проценты и отчисления с этих денег не берутся.

Матису сейчас 15 лет. Он инвалид с рождения. Его замечательную маму зовут Майя. Вся её жизнь - до минуты - подчинена уходу за сыном. К сожалению, государство не оплачивает приход специальной няни для таких детей. Мама просит поддержки - чтобы иметь хоть раз в неделю передышку. Особенно трудно им приходится зимой - когда инвалидная коляска буксует по снегу. Cпециальный СЧЁТ ПОМОЩИ - ЗДЕСЬ

Все деньги без каких-либо отчислений пойдут на оплату сертифицированной няни по программе "Милая нянечка" на специальный счет семьи Матиса Парцанса - чтобы освободить маму на 8 часов в неделю. ** 32 рабочих часа в месяц (это 1 день в неделю) стоят 256 евро. На год нужно 3072 евро.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ МАТИСА по ссылке ЗДЕСЬ

На что нужна помощь

Самостоятельно Матис ничего делать не может, восприятие окружающего мира затруднено, поэтому с ним непросто. Сложно найти няню, которая помогала бы присматривать за мальчиком, когда его маме надо выйти в поликлинику, в магазин или по делу. Да хотя бы просто пройтись по городу, на час отключившись от проблем.

Не все няни справляются с такими детьми, не у каждой хватает терпения и сил, не всем можно доверить ребенка, который даже не может говорить. Это очень тяжелая работа и физически, и морально..

Таких нянь для работы с тяжелобольными детьми готовят по специальной программе. 32 рабочих часа в месяц (это 1 день в неделю) стоит 256 евро, включая налоги. На весь год семье нужно 3072 евро. И мама сможет раз в неделю вздохнуть спокойнее и сделать какие-то свои дела, не волнуясь за ребенка.

СЧЕТ ПОМОЩИ, открытый для Матиса в ziedot.lv

Никакие проценты с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно банковским перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Matīsa Parcāna ģimenei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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