АНОНС: в "Зеленой лампе" - актриса театра и кино Гуна Зариня
Сегодня, после 16.00 гостьей программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom станет актриса театра и кино Гуна Зариня.
Каждая ее роль на сцене становится событием. Талант Гуны необычайно широкого диапазона. В прошлом году актриса блестяще сыграла Медею в одноименном спектакле Рижского русского театра им. М. Чехова, поставленном режиссером В.Наставшевым. А говорить мы будет о театре и кино, о самых ярких ролях. И, конечно, о любви и милосердии. О том, что делает нашу жизнь счастливее и ярче.
Включайте радио Baltkom 93,9 FM сразу после 16 часов!
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.
Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.
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