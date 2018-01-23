Зеленая лампа |

Сегодня, после 16.00 гостьей программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom станет актриса театра и кино Гуна Зариня.

Каждая ее роль на сцене становится событием. Талант Гуны необычайно широкого диапазона. В прошлом году актриса блестяще сыграла Медею в одноименном спектакле Рижского русского театра им. М. Чехова, поставленном режиссером В.Наставшевым. А говорить мы будет о театре и кино, о самых ярких ролях. И, конечно, о любви и милосердии. О том, что делает нашу жизнь счастливее и ярче.

Включайте радио Baltkom 93,9 FM сразу после 16 часов!

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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