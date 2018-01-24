Зеленая лампа |

Во вторник гостьей программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom была актриса Нового Рижского театра Гуна ЗАРИНЯ.

У Гуны огромный потенциал и счастливая актерская судьба – более 15 проектов в кино, десятки значимых ролей в театре и множество наград, среди которых приз имени Лилиты Берзини, Большой Кристап, звание «Лучшей актрисы года» (2016 год) за роль Спидолы в спектакле «Огонь и ночь» и орден Трех звезд, который она получила в ноябре 2017 года. А еще ее называют латвийской Мерил Стрип и «абсолютной» актрисой, которая способна сыграть любую роль.

Мы спросили Гуну Зариню, где она хранит свои награды и как к ним относится.

"К наградам отношусь спокойно. Конечно, я очень рада что меня так оценили. Это хорошее ощущение, когда тебе твое государство говорит: ты нужна, ты на своем месте. Но с другой стороны, всякая награа – это ответственность, причем направленная в будущее. Некоторые свои призы я отдаю своим родителям. Они радуются, им это важнее", - рассказала актриса. И улыбнулась: "В конце концов, у них больше времени, чтобы их рассматривать".

"Но есть главная награда. Это такая вещь...Мне было бы очень грустно жить, если бы у меня были только награды, а не любовь зрителей – ежевечерняя".

Гуне посчастливилось работать с разными и очень значимыми латвийскими режиссерами.

Это Алвис Херманис, возглавляющий Новый Рижский театр, Мара Кимеле, Виестурс Кайриш, благодаря которому Гуна вернулась в свое время в Ригу из Петербурга, где училась и искала свой творческий путь, Владислав Наставшев (спектакль «Медея» в Рижском русском театре им. М. Чехова, где Гуна блестяще сыграла главную роль).

В репертуаре Гуны Зарини много классики – и латышской, и русской. Она любит Чехова и Достоевского – за глубину, неоднозначность, бездну переживаний и возможность широкой интерпретации каждой роли. "Даже в Анне Андреевне из гоголевского "Ревизора" заложена неоднозначность", - считает Гуна.

Что касается современной актуальной тематики, большой резонанс вызвала ее роль в спектакле В. Наставшева "Озеро надежды", где актриса играет (на русском языке) обычную женщину, маму главного героя. Сюжет спектакля выстроен на конкретных моментах и переживаниях мамы самого режиссера, поскольку пьеса во многом автобиографична. И это попытка проанализировать острые проблемы нашего общества.

Что является определяющим в выборе творческой профессии – проявившийся талант, упорство, судьба, которая ведет? Гуна задумывается, а потом объясняет: "Когда я почувствовала тягу к сцене, то еще и театра-то толком не видела. Всегда хотела стать актрисой. На самом деле не было у меня других вариантов. Если и были, то отсеклись сами. Мне всегда нравилось быть на глазах людей, слышать смех или видеть слезы. Вспоминаю, склеивая в памяти старые фотоснимки и рассказы мамы, как я в возрасте 3-4 лет выступала в каком-то детском ансамблике, и понимаю теперь, что я не столько пела там, сколько кривялась, привлекая к себе внимание. То есть отвлекала внимание зрителей от нормальных поющих детей".

Она смеется. Впрочем, сразу призналась, что ей всегда нравилось петь. И сейчас нравится. "И, наверное, я еще спою".

В поэзию - с головой

Актриса очень неравнодушна к хорошей поэзии. Она рассказала, что 10 марта состоится премьера спектакля «Dieviņš pillā», поставленного Алвисом Херманисом по стихам Айвара Нейбартса. Гуна на сцене откроет зрителям мир поэзии Нейбартса, в котором сама сейчас, по ее признанию, утонула с головой.

Уже несколько лет в театре идет спектакль "Поэзия", сейчас актеры готовятся к записи его на радио. В этом спектакле у каждого из актеров – своя подборка стихов.

"Спектакль "Поэзия" хорош тем, что там нет закрепленного материала. Когда мы его делали, пятеро актеров принесли свои любимые стихи. И вот уже четыре года, пока мы играем этот спектакль, они меняются. Какие-то стихи уходят, на их место приходят новые. Все живое, живая ткань спектакля. Немного боязно туда идти, но ты можешь плавать в этом открытом море поэзии, и это прекрасно", - рассказала Гуна.

В следующем театральном сезоне актриса станет педагогом, или, как она сама шутит, "театральной мамой". Алвис Херманис задумал набрать курс студентов при Новом Рижском театре, куда приглашают молодежь, желающую стать артистами. Гуна Зариня будет делиться с ними секретами мастерства.

Несмотря на огромный опыт и награды, Гуне до сих пор бывает страшно делать первый шаг на сцену. Но она не боится признаться в этом страхе: "Я ответственно отношусь к работе и знаю, что в какой-то мере результат зависит от отдельных моментов. Знаю, что всегда можно сделать лучше. И всегда волнуюсь".

Эта требовательность к себе, скорее всего, и есть причина того, что театр Гуне ближе, чем кинематограф. Ни один спектакль не повторяется в точности, каждый вечер на сцене все начинаешь заново и что-то меняется. А в кино ты сыграл, и это уже запечатлено, поправить что-то, при желании, уже сложно.

Детство не кончается

Актриса с большим теплом вспоминает свое детство, которое прошло в Пардаугаве, а затем в Вецмилгрависе. Родители много работали, и у детей было много свободы, «прекрасной и опасной». Гуна рассказала, что, сколько себя помнит, она всегда много читала – и сказки, и биографии великих людей, и серьезные взрослые книги. Часто эти книги были с грустными сюжетами, но именно это, по мнению, актрисы во многом формирует в ребенке чувствительность, способность к сопереживанию и эмпатию. Поэтому не стоит оберегать детей от печальных сюжетов.

«По большому счету, я думаю, что детство мое еще не закончилось, - смеется Гуна. – Артистом можно быть до тех пор, пока сохраняешь свою детскость. Я думаю, что одной ногой еще стою в детстве».

На наши вопросы, чему она радуется сегодня и считает ли, что добро возвращается к тому, кто его делал, Гуна ответила так: «Думаю, оно очень быстро возвращается. Так же, как и зло. Надо обязательно делиться хорошим. Радуюсь, что у меня есть, чем делиться, и я время от времени умею это делать. Призываю к этому и других»

Рита Трошкина, Ольга Авдевич. Фото – Марис Морканс.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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