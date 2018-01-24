Зеленая лампа |

Она могла бы стать поэтом или художником. Но судьба распорядилась иначе. Мы можем помочь этой девушке и немного облегчить ее жизнь.

Иеве 27 лет. Живет она в лесном поселке под Калснавой, недалеко от Мадоны, с мамой, cтаренькой бабушкой и папой. Ее диагноз – ДЦП. Причина – неправильно принятые роды, не поставленный вовремя диагноз, не назначенное вовремя лечение...

Диагноз был поставлен только через год. Драгоценное время упущено. В итоге – инвалидная коляска на всю жизнь. Надо еще учесть, что родилась она в непростом 90-м году, в то время проблемы детей с инвалидностью вообще мало озвучивались, а информации, как их лечить, не было. Девушка не может ходить, а также умыться, одеться, самостоятельно поесть. При этом она большая умница и тонко чувствующая, очень интересная личность.

Мама Иевы просит помощи. Так случилось, что у папы начала развиваться болезнь Паркинсона, и маме Инте теперь нужно присматривать за всеми - никто без ее помощи не может обойтись. Со всеми проблемами Инта вынуждена справляться одна. Пенсия у нее мизерная – 146 евро. И если бы не помощь людей, откликающихся на проект, открытый для Иевы в фонде ZIEDOT.LV, непонятно, как бы они выживали.

В помощь семье Иевы Ивкиной, о которой программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 475 евро. На счет девушки поступило 162 евро, было сделано 252 звонка на благотворительный телефон на сумму 313 евро.

Ближайшее место, предусмотренное социальной службой, где Инта могла оставить Иеву под присмотром, когда она была маленькой – это социальный центр по уходу в Валмиере, до которого от маленькой Калснавы надо ехать около двух часов. Для взрослых такой услуги не предусмотрено вообще. Однажды, когда Инте надо было по срочному делу, она оббегала полпоселка, но так и не нашла, кто согласится присмотреть за девочкой. В итоге пришлось везти ее к знакомой, работающей в библиотеке, затаскивать коляску на второй этаж.

Cемье очень нужна помощь на оплату специально подготовленной сертифицированной няни в рамках программы «Милая нянечка», чтобы хоть как-то на 8 часов (один день в неделю) дать Инте возможность сделать какие-то свои важные дела по хозяйству или съездить к врачу. Оставить Иеву без присмотра она не может.

Особенно трудно Инте зимой, когда нужно убрать снег с тропинок, наколоть дрова и натопить печь. Мы порядочно покружили по заснеженным лесным дорогам, пока нашли этот домик.

Благотворительный телефон 9 000 63 83 (1,42 евро) работает в помощь семье Иевы Ивкиной до 30 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV

Почему нужно помочь

Работать на компьютере Иева научилась носом и подбородком.

Что помогает этой худенькой женщине все выдерживать – каждый день много лет подряд? 27 лет без отпуска и перерывов. Где она находит силы? На этот вопрос Инта отвечает просто: "Я человек земли. Мне земля помогает, вот этот лес за окном, пчелы, каждое дерево, каждый цветок...". Слушаем ее и думаем. Есть у нас "история успеха" и в ней зафиксированы совсем другие люди – успешные, известные. И есть такие, как Инта, настоящие маленькие герои, незаметные из окон дорогих автомобилей. Не жалующиеся, не ноющие, а просто добрые и искренние, делающие свое дело и очень любящие свою родную землю. Нам кажется, что именно на таких людях, как Инта, и держится все.

Школа как чудо

Иева не говорит и не ходит. Руки её не слушаются. При этом в Калснавской школе ее очень ценят и ставят в пример всем ученикам – по желанию учиться, упорству и тяге к знаниям в школе ей не было равных.

Чтобы Иеву взяли в нормальную школу, маме пришлось вести 3-летнюю войну с чиновниками разных ведомств – образовательных, cоциальных, медицинских. Было два пути – или домашнее обучение, или специнтернат.маме удалось устроить дочь в обычную школу, и она делала большие успехи в учебе, а ее упорству и тяге к знаниям поражались все учителя. Но А сейчас девушка учится дистанционно в 10 классе.

Так как руки Иеву не слушаются, на компьютере она работает носом и подбородком – (клавиатура выведена на экран). Друг семьи придумал и смастерил для неё специальные приспособления, подставки и держатели, и она освоила все компьютерные возможности – открывает сайты, пишет письма, читает. Сейчас Иева сейчас дистанционно учится в 10-м классе. Она научилась полноценно использовать компьютер и интернет: занятия по скайпу, зачеты, контрольные – всё, как у остальных. Лучше всего ей дается физика и химия.

Картины Иева рисует, зажав кисточку в зубах.

А ещё мама с гордостью показала нам картины Иевы – рисует девочка, зажав кисточку зубами. Особенно нам понравился рыжий закат на фоне василькового неба. Иева вообще натура романтичная - мечтает, придумывает истории, пишет cтихи. Некоторые из них уже положены на музыку – учительнице по музыкотерапии, к которой Иева ездила заниматься в Мадону в реабилитационный центр, они так легли на душу, что она сочинила к ним чудесные светлые мелодии.

Одна из песен начинается так: «Скажи Labrīt – и утро будет добрым!»

Письмо к людям

Это письмо Иева размещает на своей страничке в социальной сети Facebook

«Дорогие друзья! Обращаюсь к вам с огромной просьбой. Просить трудно, но у меня нет другого выхода. Я очень надеюсь, что и в следующем году моя нянечка Мара сможет приходить ко мне, чтобы иногда отпустить мою маму к врачу или за продуктами.

К сожалению, государство не выделяет финансирования на оплату няни для таких, как я. Раньше это оплачивалось из средств проекта «Дай пять». Cейчас деньги нужно искать самим. Если кто-то может, очень прошу поддержать меня и мою семью»

Семье нужна помощь для оплаты услуг специально подготовленной няни по уходу за тяжелобольными людьми. 32 рабочих часа в месяц (это 8 часов в неделю) стоят 256 евро. На год нужно 3072 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Иевы Ивкиной до 30 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV по ссылке ЗДЕСЬ

Никакие проценты с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно также банковским перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Цель Palīdzība Ievas Ivkinas ģimenei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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