Зеленая лампа |

В помощь 27-летней Иевы Ивкиной из Мадонского района, о которой программа «Зеленая лампа» рассказала во вторник, собрано 792 евро. На счет девушки поступило 277 евро, было сделано 414 звонков на благотворительный телефон на сумму 515 евро. С рождения у Иевы тяжелая форма ДЦП. Девушка не может ходить и говорить, но учится дистанционно, пишет стихи и картины.

Благотворительный телефон **90006383 (1,42 евро)работает для Иевы до 30 января.**

Иеве 27 лет. Живет она в лесном поселке под Калснавой, недалеко от Мадоны, с мамой, cтаренькой бабушкой и папой. Ее диагноз – ДЦП. Причина – неправильно принятые роды, не поставленный вовремя диагноз, не назначенное вовремя лечение...

Диагноз был поставлен только через год. Драгоценное время упущено. В итоге – инвалидная коляска на всю жизнь. Девушка не может ходить, а также умыться, одеться, самостоятельно поесть. При этом она большая умница и тонко чувствующая, очень интересная личность.

Мама Иевы просит помощи. Так случилось, что у папы начала развиваться болезнь Паркинсона, и маме Инте теперь нужно присматривать за всеми - никто без ее помощи не может обойтись. Со всеми проблемами Инта вынуждена справляться одна. Пенсия у нее мизерная – 146 евро. И если бы не помощь людей, откликающихся на проект, открытый для Иевы в фонде ZIEDOT.LV, непонятно, как бы они выживали.

Cемье очень нужна помощь на оплату специально подготовленной сертифицированной няни в рамках программы «Милая нянечка», чтобы хоть как-то на 8 часов (один день в неделю) дать Инте возможность сделать какие-то свои важные дела по хозяйству или съездить к врачу. Оставить Иеву без присмотра она не может.

Особенно трудно Инте зимой, когда нужно убрать снег с тропинок, наколоть дрова и натопить печь. Мы порядочно покружили по заснеженным лесным дорогам, пока нашли этот домик. Что помогает этой худенькой женщине все выдерживать – каждый день много лет подряд? 27 лет без отпуска и перерывов. Где она находит силы? На этот вопрос Инта отвечает просто: "Я человек земли. Мне земля помогает, вот этот лес за окном, пчелы, каждое дерево, каждый цветок...".

Благотворительный телефон 9 000 63 83 (1,42 евро) работает в помощь семье Иевы Ивкиной до 30 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV

Работать на компьютере Иева научилась носом и подбородком.

Школа как чудо

Она могла бы стать поэтом или художником. Но судьба распорядилась иначе. Мы можем помочь этой девушке и немного облегчить ее жизнь.

Но Иева не говорит и не ходит. Руки не слушаются. При этом в школе ее очень ценят – за желанию учиться, упорство и тягу к знаниям.

Сейчас девушка учится дистанционно в 10 классе. На компьютере она работает носом и подбородком – (клавиатура выведена на экран). Она освоила все компьютерные возможности – открывает сайты, пишет письма, читает. Иева научилась полноценно использовать компьютер и интернет: занятия по скайпу, зачеты, контрольные – всё, как у остальных. Лучше всего ей дается физика и химия.

Картины Иева рисует, зажав кисточку в зубах.

А ещё мама с гордостью показала нам картины Иевы – рисует девочка, зажав кисточку зубами. Иева вообще натура романтичная - мечтает, придумывает истории, пишет cтихи.

Письмо к людям

Это письмо Иева размещает на своей страничке в социальной сети Facebook

«Дорогие друзья! Обращаюсь к вам с огромной просьбой. Просить трудно, но у меня нет другого выхода. Я очень надеюсь, что и в следующем году моя нянечка Мара сможет приходить ко мне, чтобы иногда отпустить мою маму к врачу или за продуктами.

К сожалению, государство не выделяет финансирования на оплату няни для таких, как я. Раньше это оплачивалось из средств проекта «Дай пять». Cейчас деньги нужно искать самим. Если кто-то может, очень прошу поддержать меня и мою семью»

Семье нужна помощь для оплаты услуг специально подготовленной няни по уходу за тяжелобольными людьми. 32 рабочих часа в месяц (это 8 часов в неделю) стоят 256 евро. На год нужно 3072 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Иевы Ивкиной до 30 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV по ссылке ЗДЕСЬ

Никакие проценты с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно также банковским перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Цель Palīdzība Ievas Ivkinas ģimenei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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