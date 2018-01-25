Зеленая лампа |

30 января в Arēna Rīga состоится благотворительный концерт в помощь тяжелобольным людям

В данный момент в благотворительный фонд Ziedot.lv обратились 12 человек с онкологическим заболеванием, которые просят помощи у людей. Чтобы помочь всем в приобретении дорогих лекарств для спасения жизни всего нужно 387 645 евро.

Помочь можно, купив билеты на особенный концерт "Mūzika&Dzīvība. Vienoti par iespēju!", который состоится 30 января в Arēna Rīga. Участники благотворительного концерта - очень многие известные музыканты Латвии.

Средства от проданных билетов пойдут на оплату дорогих лекарств для спасения жизни конкретных людей.

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ. Цена - 5-25 евро.