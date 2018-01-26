Зеленая лампа |

Иеве 27 лет. Живет она в лесном поселке под Калснавой, недалеко от Мадоны, с мамой, cтаренькой бабушкой и папой. Ее диагноз – ДЦП. Причина – неправильно принятые роды, не поставленный вовремя диагноз, не назначенное вовремя лечение...

Диагноз был поставлен только через год. Драгоценное время упущено. В итоге – инвалидная коляска на всю жизнь. Девушка не может ходить, а также умыться, одеться, самостоятельно поесть. При этом она большая умница и тонко чувствующая, очень интересная личность.

Мама Иевы просит помощи. Так случилось, что у папы начала развиваться болезнь Паркинсона, и маме Инте теперь нужно присматривать за всеми - никто без ее помощи не может обойтись. Со всеми проблемами Инта вынуждена справляться одна. Пенсия у нее мизерная – 146 евро. И если бы не помощь людей, откликающихся на проект, открытый для Иевы в фонде ZIEDOT.LV, непонятно, как бы они выживали.

В помощь Иеве Ивкиной уже собрано 1425 евро. На счет девушки поступило 677 евро, было сделано 600 звонков на благотворительный телефон на сумму 748 евро. Мама Иевы просит помощи на оплату специальной няни по уходу. На год нужно 3072 евро.

Cемье очень нужна помощь на оплату специально подготовленной сертифицированной няни в рамках программы «Милая нянечка», чтобы хоть как-то на 8 часов (один день в неделю) дать Инте возможность сделать какие-то свои важные дела по хозяйству или съездить к врачу. Оставить Иеву без присмотра она не может.

Особенно трудно Инте зимой, когда нужно убрать снег с тропинок, наколоть дрова и натопить печь. Что помогает ей все выдерживать – 27 лет без отпуска и перерывов? Где она находит силы? На этот вопрос Инта отвечает просто: "Я человек земли. Мне земля помогает, вот этот лес за окном, пчелы, каждое дерево, каждый цветок...".

Благотворительный телефон 9 000 63 83 (1,42 евро) работает в помощь семье Иевы Ивкиной до 30 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV

Работать на компьютере Иева научилась носом и подбородком.

Школа как чудо

Она могла бы стать поэтом или художником. Но судьба распорядилась иначе. Мы можем помочь этой девушке и немного облегчить ее жизнь.

Но Иева не говорит и не ходит. Руки не слушаются. При этом в школе ее очень ценят – за желанию учиться, упорство и тягу к знаниям.

Сейчас девушка учится дистанционно в 10 классе. На компьютере она работает носом и подбородком – (клавиатура выведена на экран). Она освоила все компьютерные возможности – открывает сайты, пишет письма, читает. Иева научилась полноценно использовать компьютер и интернет: занятия по скайпу, зачеты, контрольные – всё, как у остальных. А ещё мама с гордостью показала нам картины Иевы – рисует девочка, зажав кисточку зубами. Иева вообще натура романтичная - мечтает, придумывает истории, пишет cтихи.

Письмо к людям

Это письмо Иева размещает на своей страничке в социальной сетиk

«Дорогие друзья! Обращаюсь к вам с огромной просьбой. Просить трудно, но у меня нет другого выхода. Я очень надеюсь, что и в следующем году моя нянечка Мара сможет приходить ко мне, чтобы иногда отпустить мою маму к врачу или за продуктами.

К сожалению, государство не выделяет финансирования на оплату няни для таких, как я. Раньше это оплачивалось из средств проекта «Дай пять». Cейчас деньги нужно искать самим. Если кто-то может, очень прошу поддержать меня и мою семью»

Семье нужна помощь для оплаты услуг специально подготовленной няни по уходу за тяжелобольными людьми. 32 рабочих часа в месяц (это 8 часов в неделю) стоят 256 евро. На год нужно 3072 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Иевы Ивкиной до 30 января.

СЧЕТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV по ссылке ЗДЕСЬ

Никакие проценты с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно также банковским перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Цель Palīdzība Ievas Ivkinas ģimenei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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