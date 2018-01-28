Зеленая лампа |

Как герой программы "Зеленая лампа" получил мастер-класс у Евгения Плющенко, познакомился с легендарным Ником Вуйчичем и пригласил в гости Федора Бондарчука.

В июне прошлого года «Зеленая лампа» рассказывала историю 18-летнего лиепайчанина Дениса Каргина. Денис – мальчик с особыми потребностями и огромной силой воли. С рождения у него тяжелое заболевание - ДЦП, детский церебральный паралич. Несмотря на диагноз, он начал заниматься фигурным катанием и достиг успехов.

А получилось это так: Денису было 8 лет, он увидел шоу на льду, сам подошел к тренеру и попросился на занятия. Тренер Ольга Нечаева была потрясена. И она стала с ним заниматься по своей уникальной системе, причем, бесплатно. Денис оказался упорным, с настоящим олимпийским характером. Каждое движение на льду давалось ему с огромным трудом, но он оттачивал его бесконечно. Ну а сейчас, спустя 10 лет, Денис участвует в соревнованиях, умеет делать разные упражнения на льду: повороты, прыжки, выступает в ледовых шоу.

И удивительно: когда Денис ходит, то из-за проблем с равновесием может покачнуться, упасть или не вписаться в дверной проём. А на коньках почти не падает. В августе, благодаря поддержке наших радиослушателей, читателей и фонда ziedot.lv, Денис успешно прошел интенсивный курс реабилитации в медицинском центре Poga. Он стал лучше ходить, двигаться, координировать свои движения.

У Дениса – светлая голова, доброе сердце, прекрасное чувство юмора и очень сильный характер. Друзья называют его «генератором идей» - он постоянно что-то придумывает. Сейчас он заканчивает школу, много занимается, изобрел методическую игру для «солнечных деток» с ограниченными возможностями и даже презентовал ее на выставке в Риге.

Игра, разработанная Денисом для "солнечных детей"

В 2014 году Денису удалось побывать на Паралимпийских играх в Сочи. Это было горячее желание мальчика, и оно сбылось при поддержке неравнодушных людей. Там, на Паралимпиаде, познакомившись со спортсменами-паралимпийцами, Денис понял главное – невозможного нет. С этой мыслью он и живет теперь. И мечты на самом деле сбываются.

Недавно, во время гастролей в Риге звезды фигурного катания Евгения Плющенко, Денису посчастливилось встретиться и побеседовать со своим кумиром. Знаменитый фигурист дал мастер-класс для Дениса и рассказал о нем по телевидению.

А в октябре Денис Каргин побывал на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Он признался, что попал на фестиваль случайно и до последнего момента не верил, что поедет. Но случайного все-таки не бывает. "Я стараюсь показывать людям, что очень многое можно сделать и с таким диагнозом, как у меня. Мотивирую их и себя в первую очередь", - рассказывает Денис.

Там, на фестивале, он познакомился с кинорежиссером Федором Бондарчуком, обменялся с ним телефонами и даже пригласил его в гости. Вот мы совершенно не удивимся, если Бондарчук возьмет и приедет.

При этом надо подчеркнуть, что Денис родился и вырос в простой латвийской семье из Лиепаи. У него есть замечательная мама, его большой друг, папа и младшая сестричка. Денис постоянно подчеркивает, что семья для него имеет огромную ценность. Больше всего на свете Денис хочет стать полезным людям. У него есть свой канал на youtube, где он размещает видеоролики своих выступлений на льду, показывая людям, что все возможно, если не сдаваться и идти к цели. Заходите, поддержите его.

Летом он рассказал нам, как его поразила книга “Жизнь без границ”, автобиография Ника Вуйчича, человека, который, не имея рук и ног, живет активной жизнью. Фразу Вуйчича “Если у тебя есть мечта, даже невозможная – иди туда и никого не слушай” – Денис помнит всегда.

И вот прошло всего лишь полгода, а встреча с Ником Вуйчичем тоже состоялась. Всей своей жизнью этот целеустремленный мальчик, которому на самом деле трудно ходить и делать даже самые обычные бытовые вещи, показывает нам, что невозможного не бывает. Нужно только верить, не ныть, не жаловаться, а действовать. И мир распахнется тебе навстречу.

Денис, ты в своем юном возрасте уже очень добрый, отзывчивый и целеустремленный человек. Мы тобой гордимся. Пусть у тебя все получается.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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