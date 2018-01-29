Зеленая лампа |

В помощь 27-летней Иеве Ивкиной из Мадонского района, о которой программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 2347 евро.

На счет девушки поступило 1409 евро, было сделано 752 звонка на благотворительный телефон на сумму 938 евро. С рождения у Иевы тяжелая форма ДЦП. Девушка не может ходить и говорить, но учится дистанционно, пишет стихи и картины. Помощь нужна на оплату специальной няни по уходу раз в неделю. На год это стоит – 3072 евро.

С учетом уже имевшихся на счету Иевы денег нужная сумма собрана.

Инта, мама Иевы, которой приходится ухаживать не только за тяжелобольной дочерью, которую нельзя оставить без присмотра, но и за больным мужем и старенькой бабушкой, теперь сможет вздохнуть свободнее. Раз в неделю она сможет делать какие-то важные дела – сходить к врачу, в магазин или в соцслужбы, не волнуясь за Иеву.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Иевы до 30 января. СЧЕТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV Все средства, поступившие на счет Иевы, без каких-либо отчислений или процентов пойдут в помощь девушке.

Историю 27-летней Иевы "Зеленая лампа" рассказала в прошлый вторник. Иева живет в лесном поселке под Калснавой, недалеко от Мадоны, с мамой, cтаренькой бабушкой и папой. Ее диагноз – ДЦП. Причина – неправильно принятые роды, не поставленный вовремя диагноз, не назначенное вовремя лечение...

Диагноз был поставлен только через год. Драгоценное время упущено. В итоге – инвалидная коляска на всю жизнь. Девушка не может ходить, а также умыться, одеться, самостоятельно поесть. При этом она большая умница и тонко чувствующая, очень интересная личность. Иева научилась работать на компьютере без помощи рук, нажимая на клавиатуру подбородкой и носом, она пишет стихи и рисует, держа кисть зубами.

Мама Иевы вынуждена просить помощи у людей. Так случилось, что у папы начала развиваться болезнь Паркинсона, и Инте теперь нужно присматривать за всеми. Со всеми проблемами она вынуждена справляться одна. Пенсия у нее мизерная – 146 евро. И если бы не помощь людей, откликающихся на проект, открытый для Иевы в фонде ZIEDOT.LV, непонятно, как бы они выживали.

Инта, мама Иевы, передает всем свою огромную благодарность.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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