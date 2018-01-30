Зеленая лампа |

Мы встретились с лиепайчанкой Татьяной Андреевой накануне Татьяниного дня. Она провела его в онкологической больнице. С болезнью Татьяна борется несколько лет. Сейчас у нее появилась надежда на излечение.

Врачи-онкологи нашли эффективное для ее случая лекарство – новый швейцарский препарат Brentuximab vedotin. Всего таких курсов назначено восемь. Каждые три недели за лекарство ей надо платить 7504 евро. Три курса Татьяна уже прошла успешно. Осталось - пять. На это нужно 37 520 евро. По сути такова цена жизни. СЧЕТ ПОМОЩИ.

В этой невеселой истории есть невероятно трогательный момент. В «Зеленую лампу» с просьбой помочь Татьяне обратился 18-летний лиепайчанин Денис Каргин, о котором мы рассказывали в нашей программе в июне прошлого года. Татьяна – его крестная мать.

Татьяна с маленьким Денисом

Денис – мальчик с особыми потребностями и огромной силой воли. Несмотря на диагноз ДЦП, он начал заниматься фигурным катанием. В августе, благодаря поддержке наших радиослушателей, читателей и фонда ziedot.lv, Денис успешно прошел курс реабилитации в центре Poga. Он стал лучше ходить, двигаться, координировать свои движения. Денису нужно продолжать реабилитацию. Но Денис, несмотря на то, что помощь очень нужна ему самому, передал на лекарство для Татьяны 1898 евро из средств, предназначенных на его реабилитацию. Иными словами – поделился здоровьем. В данном случае он решил, что это важнее.

Мы спросили Дениса, почему он решил так сделать. А он ответил, не задумываясь: "Тетя Таня – моя вторая мама. Она для меня как член нашей семьи. Я очень хочу, чтобы она вылечилась и жила долго. Семья – это главное. Без семьи мы ничего не значим".

Третью дозу спасительного лекарства Татьяне вводили на прошлой неделе. Каждая такая процедура - тяжелая, с побочными эффектами. Но уже после первого курса Татьяна почувствовала, что ей становится легче. "Я стала оживать", - сказала она и улыбнулась.

Благотворительный телефон программы - 90006383 (1,42 евро) работает для Татьяны до 6 февраля.

В Ziedot.lv для Татьяны Андреевой открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Сражение с болезнью

Татьяне - 59 лет. Она вырастила двух сыновей. Работала продавцом, товароведом. В городе у моря она живет всю жизнь. Но в Ригу приезжает теперь чаще, чем когда-либо в жизни.

Беда пришла неожиданно. Восемь лет назад Татьяна обнаружила уплотнения на шее, маленькие шарики. Обратилась к врачу, но ее поначалу успокоили – ничего, мол, страшного, пройдет. Но шарики увеличивались. Она обратилась повторно. Татьяне сделали УЗИ и снова сказали ждать, пока рассосется. Так протянули 9 месяцев. К декабрю 2009 года ситуация ухудшилась. Наконец ее направили в Лиепайскую онкологическую больницу – там врач-онколог определила предварительный диагноз - лимфома Ходжкина. В Риге диагноз подтвердили.

Началась борьба за здоровье. С января по август 2010 года Татьяна прошла 6 курсов химии и курс облучения. Потом болезнь на 5 лет отступила. А в ноябре 2015 года наступил рецидив.За последние два года Татьяна прошла ещё 8 химий. Было так тяжело, что она не могла ходить месяцами. Татьяна получила сопутствующее воспаление легких. Однажды в больнице Татьяна потеряла сознание, упала на пол. Как позже выяснилось, она сломала позвонки при падении, и на какое-то время у женщины отказали ноги.

В настоящий момент химиотерапию делать ей больше нельзя. Организм на химию не реагирует. Но в августе 2017 года лечащий врач - гематолог подобрала лекарство нового поколения, которое реально начало ей помогать. Препарат Brentuximab vedotin нужно принимать каждые 3 недели. Всего назначено 8 курсов. Татьяна прошла уже три курса и почувствовала улучшения в самочувствии. Надо обязательно продолжать.

Это хорошая новость. Но есть и проблема. Курс препарата стоит 7504 евро. Всего на 8 курсов необходимо 60 032 евро. На оставшиеся 5 курсов еще необходимо 37 520 евро.

Все средства семьи и помощь, которую оказали друзья, уже истрачены на лечение. У Татьяны таких денег нет. Трижды она обращалась за помощью в Министерство здравоохранения и Службу национального здоровья, но получила ответ, что такой препарат не входит в перечень компенсируемых лекарств. В помощи государства ей отказано. Надежда только на помощь людей.

В фонде Ziedot.lv для Татьяны Андреевой открыт СЧЕТ ПОМОЩИ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую на оплату лекарства. На страничке Татьяны публикуются отчеты о потраченных средствах.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Татьяны до 6 февраля.

Татьяна просила передать огромную благодарность тем отзывчивым людям, которые уже откликнулись и помогли приобрести первые партии лекарства.

Вторая мама

Говорят, что людей лучше всего характеризуют те, кто их любит и знает. В борьбе за жизнь и выздоровление Татьяны очень активно участвует ее крестник Денис. Она много лет дружит с его мамой Ириной и знает мальчика с рождения. Как рассказала нам Ирина, именно Татьяна, а не врачи, была первой, кто заметил отклонения в развитии у маленького Дениса. Она и настояла тогда на тщательном обследовании. Буквально взяла Ирину за руку и повела по врачам. В итоге был поставлен диагноз ДЦП и начато лечение.

Мальчик вырос и очень любит свою крестную. Деньги, которые он просил передать Татьяне, пошли на оплату второго курса препарата. И не раз Денис, отложив другие дела, сопровождал свою крестную, когда ей нужно было ехать в больницу,чтобы помочь.

Татьяна очень гордится своим крестником. Следит за его выступлениями на соревнованиях по фигурному катанию. Она рассказывала нам, какой Денис упорный и целеустремленный, несмотря на болезнь и трудности с ходьбой и движениями. Недавно он ездил на встречу со знаменитым фигуристом Евгением Плющенко и даже получил от него мастер-класс на льду, а Плющенко рассказал о лиепайском мальчике по телевидению.

Также Денису удалось встретиться с Ником Вуйчичем, уникальным человеком, который, не имея рук и ног, ведет активный образ жизни. Именно Ник Вуйчич всегда был для Дениса примером того, что в жизни возможно все.

В истории Татьяны эти моменты, связанные с ее крестником Денисом, очень важны. Это ее держит и помогает бороться. И все, кто ее знают, надеются и верят в хороший результат.

Денис Каргин, крестник Татьяны.

Прощать и беречь

У Татьяны два сына, младший еще учится, старший работает в Лиепае сварщиком. Муж работает на рыболовецких судах. Все близкие очень переживают из-за ее болезни и стараются Татьяну поддерживать. Сама она стала много читать книг по психологии, думать о смысле жизни.

«Никто не знает, почему болезнь приходит, но мы должны, насколько возможно исключать факторы риска – не нервничать по пустякам, правильно питаться. И, конечно, нужно учиться прощать – не только окружающих, но и себя тоже», - говорит она.

Сейчас Татьяна восстанавливает силы после третьего курса препарата и готовится продолжать борьбу за жизнь. Средств на приобретение следующего курса лекарства пока нет. Каждый курс препарата стоит 7504 евро. На оставшиеся 5 курсов необходимо 37 520 евро.

Благотворительный телефон – 90006383 (1,42 евро) работает для Татьяны Андреевой до 6 февраля.

СЧЕТ ПОМОЩИ открыт для Татьяны Андреевой в ziedot.lv.

Перечислить деньги через банковскую карточку можно прямо на страничке Татьяны, нажав кнопку «Пожертвовать» в верхнем левом углу и выбрав нужную сумму. Важно знать, что никакие отчисления с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно, сделав перечисление денег через банк. Проценты с пожертвованных сумм не берутся.

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Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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