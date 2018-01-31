Зеленая лампа |

Во вторник гостьей программы «Зеленая лампа» была соорганизатор благотворительной ярмарки «Сердцем сердцу» Елена Тонова.

Вот уже шестой год накануне Дня святого Валентина Елена с коллегами готовит и проводит благотворительную ярмарку-распродажу, все средства от которой идут в помощь детям с онкологическими заболеваниями в Фонд детской больницы (BSF).

В этом году сердечная ярмарка пройдет 9, 10, 11 февраля на втором этаже торгового центра Spice (Рига, ул. Лиелирбес, 29).

Принять участие в этой акции может каждый. Нужно просто сделать своими руками какие-то красивые поделки и до 8 февраля принести их в место сбора по адресу: Рига, ул. Лиенес, 9, Mamkafe. К участию приглашаются не только профессиональные художники и мастера, студии изобразительного и прикладного искусства, но и все желающие. Очень приветствуется участие школьников, детей с родителями. Главное – чтобы все сувениры (картины, рисунки, салфетки, украшения, куклы и т.д.) были сделаны от чистого сердца, с любовью.

Во время ярмарки эти изделия можно купить. Они отдаются за пожертвование – каждый платит столько, сколько может и считает нужным, оставляя деньги в коробочке для пожертвования. «Это такое соглашение по любви, - пояснила Елена. - Среди покупателей есть очень разные люди с разными возможностями. Кто-то отдаст последние центы, а кто-то может купить маленького скромного ангелочка, сделанного детскими руками, за 100 евро. Эта акция как качели, все как-то уравновешивается. Важно помнить, что все вырученные деньги пойдут в помощь больным детям».

Очень хорошо, считает Елена, когда родители приходят покупать сувениры вместе с малышами, и дети приобретают понравившуюся вещь за деньги из своей копилочки или предназначенные им, например, на день рождения. Такое происходит все чаще, и это радует. Конечно, взрослые должны предварительно рассказать ребенку, зачем нужна эта акция и кому она поможет. Таким образом ребенок получает очень важный урок доброты, и он ненавязчиво учится состраданию, сопереживанию. Такая акция - это дополнительная возможность принять участие в благотворительности – многим это важно. Не все имеют возможность помогать деньгами, а в данном случае это можно сделать, подарив частичку своего труда.

Важно: на ярмарку не принимаются косметика и все, что связано с продуктами питания, в том числе и магазинные конфеты.

Волонтеры, работающие на ярмарке, подбираются заранее, рассказала Елена. Это люди, занимающиеся благотворительностью по велению сердца и обязательно владеющие тремя языками, чтобы иметь возможность рассказать об акции на латышском, русском и английском.

"Не надо жадничать собой"

Вопросы милосердия и помощи для Елены очень важны. «Мы можем закрыть глаза на проблемы людей с ограниченными возможностями, на болеющих и страдающих, но они от этого никуда не исчезают, они живут рядом с нами. Конечно, мы можем говорить, что государство должно об этом заботиться. Разумеется, должно. Но и обществу необходимо принимать в этом участие, - уверена она. - Это вопрос здоровья нашего общества в самом широком смысле. Сострадание и понимание, что ты тоже можешь помочь кому-то, переоценить трудно».

Елена Тонова – известный в Латвии организатор различных мероприятий. Она часто ведет праздники, юбилеи и свадьбы и отметила, что в последнее время люди все чаще просят дарить им не цветы, а что-то конкретное, предназначенное для передачи детским домам, приютам для бездомным животным, больницам. Будет прекрасно, считает Елена, если это станет доброй традицией для многих.

«Бывает, что человек жалуется, что он никому не нужен, но это, в первую очередь, говорит о том, что ему самому никто не нужен. Тем, кто страдает от «жуткого одиночества», я обычно говорю: съезди в детский дом, почитай детям сказки три недели подряд в свое свободное время, и ты поймешь, насколько ты станешь нужным этим детям. Вопрос в том – нужны ли они тебе? Вот этот вопрос и нужно решить для себя», - рассказала гостья «Зеленой лампы».

Конечно, мы не можем спасти весь мир. Но сделать что-то конкретное – нам вполне по силам, уверена Елена. «Не жадничайте собой – от вас не убудет, а только дополнится. У нас есть главный ресурс для помощи другим – это мы сами».

Елена Тонова и ее коллеги ждут всех на благотворительной ярмарке 9, 10, 11 февраля. Страничка мероприятия.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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