Зеленая лампа |

Татьяна с маленьким Денисом

Более тысячи звонков в помощь Татьяне Андреевой было сделано за два дня!

Телефон 90006383 (1, 42 евро) помогает собрать деньги на лекарство для спасения жизни лиепайчанки Татьяны Андреевой. СЧЕТ ПОМОЩИ.

Три раза Татьяна обращалась за помощью в Министерство здравоохранения и Службу национального здоровья, но получила ответ, что препарат, который может спасти ей жизнь, не входит в перечень компенсируемых лекарств. В помощи государства ей отказано. Надежда только на помощь людей.

Здесь стоит добавить, что, если бы врачи не затянули с постановкой диагноза, то лечение можно было бы начать на более ранней стадии - из-за проволочек в нашей медицинской системе потеряли почти год. СЧЕТ ПОМОЩИ.

ИТОГИ двух дней сбора средств: за два дня с момента выхода в эфир программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom, на лекарство для Татьяны Андреевой собрано 4050 евро. Из них на её специальный счет lдля оплаты лекарства поступило 2784 евро, плюс было сделано 1015 звонков на благотворительный телефон на сумму 1266 евро. Cбор помощи продолжается.

Мы встретились с лиепайчанкой Татьяной Андреевой накануне Татьяниного дня. Она провела его в онкологической больнице. С болезнью Татьяна борется несколько лет. Сейчас у нее появилась надежда на излечение.

Врачи-онкологи нашли эффективное для ее случая лекарство – новый швейцарский препарат Brentuximab vedotin. Всего таких курсов назначено восемь. Каждые три недели за лекарство надо платить 7504 евро. Три курса Татьяна уже прошла успешно. Осталось - пять. На это нужно 37 520 евро. По сути такова цена жизни.

Тётя Таня

В этой невеселой истории есть невероятно трогательный момент. В программу «Зеленая лампа» с просьбой помочь Татьяне обратился 18-летний лиепайчанин Денис Каргин, о котором мы рассказывали в нашей программе в июне прошлого года. Татьяна – его крестная мать.

Денис с Евгением Плющенко.

Денис – мальчик с особыми потребностями и огромной силой воли. Несмотря на диагноз ДЦП, он начал заниматься фигурным катанием. В августе, благодаря поддержке наших радиослушателей, читателей и фонда ziedot.lv, Денис успешно прошел курс реабилитации в центре Poga. Он стал лучше ходить, двигаться, координировать свои движения. Денису нужно продолжать реабилитацию.

Но Денис, несмотря на то, что помощь очень нужна ему самому, передал на лекарство для Татьяны 1898 евро из средств, предназначенных на его лечение и реабилитацию. Иными словами – поделился здоровьем. В данном случае он решил, что это важнее.

Мы спросили Дениса, почему он решил так сделать. А он ответил, не задумываясь: "Тетя Таня – моя вторая мама. Я очень хочу, чтобы она вылечилась и жила долго.".

Третью дозу спасительного лекарства Татьяне вводили на прошлой неделе. Каждая такая процедура - тяжелая, с побочными эффектами. Но уже после первого курса Татьяна почувствовала, что ей реально становится легче. "Я стала оживать", - говорит она.

Это препарат новейшего поколения – он способствует увеличению продолжительности жизни БЕЗ прогрессирования заболевания.

Благотворительный телефон программы - 90006383 (1,42 евро) работает для Татьяны до 6 февраля.

В фонде Ziedot.lv для Татьяны Андреевой открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Цена промедления

Татьяне - 59 лет. Беда пришла неожиданно. Восемь лет назад Татьяна обнаружила уплотнения на шее, маленькие шарики. Обратилась к врачу, но ее поначалу успокоили – ничего, мол, страшного, пройдет. Но шарики увеличивались. Она обратилась повторно. Татьяне сделали УЗИ и снова сказали ждать, пока рассосется. Так протянули 9 месяцев. Когда ситуация совсем ухудшилась, ее, наконец, направили в Лиепайскую онкологическую больницу – там врач-онколог c первого взгляда определила диагноз - лимфома Ходжкина. В Риге диагноз подтвердили. Обидно до слез, что тогда было потеряно так много cпасительного времени.

Началась борьба за здоровье. Татьяна прошла несколько курсов химии и курс облучения. И болезнь на 5 лет отступила. А в ноябре 2015 года наступил рецидив. За последние два года Татьяна прошла ещё 8 химий.

В настоящий момент химиотерапию делать ей больше нельзя. Организм на химию не реагирует. Но в августе 2017 года лечащий врач - гематолог подобрала лекарство нового поколения, которое реально начало ей помогать. Препарат Brentuximab vedotin нужно принимать каждые 3 недели. Всего назначено 8 курсов. Татьяна прошла уже три курса и почувствовала улучшения в самочувствии. Надо обязательно продолжать.

Это хорошая новость. Но курс препарата стоит 7504 евро. На оставшиеся 5 курсов еще необходимо 37 520 евро.

Все средства семьи и помощь, которую оказали друзья, уже истрачены на лечение. Министерство здравоохранения и Служба национального здоровья в помощи отказали. Надежда только на помощь людей.

В фонде Ziedot.lv для Татьяны Андреевой открыт СЧЕТ ПОМОЩИ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую на оплату лекарства. На страничке Татьяны публикуются отчеты о потраченных средствах.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Татьяны до 6 февраля.

Крестник Денис

Татьяна очень гордится своим крестником. Следит за его выступлениями на соревнованиях по фигурному катанию. Она рассказывала нам, какой Денис упорный и целеустремленный, несмотря на болезнь и трудности с ходьбой и движениями. Недавно он ездил на встречу со знаменитым фигуристом Евгением Плющенко и даже получил от него мастер-класс на льду, а Плющенко рассказал о лиепайском мальчике по телевидению.

В истории Татьяны эти моменты, связанные с ее крестником Денисом, очень важны. Это ее держит и помогает бороться. И все, кто ее знают, надеются и верят в хороший результат.

Сейчас Татьяна восстанавливает силы после третьего курса препарата и готовится продолжать борьбу за жизнь. Средств на приобретение следующего курса лекарства пока нет. Каждый курс препарата стоит 7504 евро. На оставшиеся 5 курсов необходимо 37 520 евро.

Благотворительный телефон – 90006383 (1,42 евро) работает для Татьяны Андреевой до 6 февраля.

СЧЕТ ПОМОЩИ открыт для Татьяны Андреевой в ziedot.lv.

Перечислить деньги через банковскую карточку можно прямо на страничке Татьяны, нажав кнопку «Пожертвовать» в верхнем левом углу и выбрав нужную сумму. Важно знать, что никакие отчисления с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно, сделав перечисление денег через банк. Проценты с пожертвованных сумм не берутся.

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Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Tatjanai Andrejevai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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